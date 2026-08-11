Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

·24·Техно
Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Қисқача

Игор Бабусчкин томонидан ташкил этилган Ривер AI икки ой ичида уруғ ва А серияли инвестиция раундларида 1,1 миллиард доллар маблағ жалб қилди. Молиялаштиришга Генерал Каталйст ва АMP ПБК бошчилик қилган, NVIDIA, AMD Вентурес, Й Комбинатор ҳамда Темасек ҳам лойиҳага сармоя киритган. Ривер AI сунъий интеллект технологияларини нолдан қайта қуриб, инсон меҳнатини тўлиқ алмаштириш ўрнига шахсий тарзда ўқитиладиган ёрдамчи агентларни яратишни мақсад қилган.

Сунъий интеллект бозорида қисқа вақт ичида мислсиз молиялаштириш кўрсаткичини қайд этган янги стартоб эътибор марказига тушди. ixbt.com маълумотига кўра, xAI асосчиларидан бири Игор Бабусчкин томонидан ташкил этилган Ривер AI атиги икки ойлик фаолияти давомида уруғ ва А серияли инвестиция раундида 1,1 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди. Мазкур йирик молиялаштириш раундига Генерал Каталйст ҳамда АMP ПБК инвестиция фирмалари бошчилик қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шунингдек, лойиҳага NVIDIA, AMD Вентурес, Й Комбинатор ва Темасек каби йирик инвесторлар ҳам ўз улушини қўшди. Эслатиб ўтамиз, АMP ПБК 2026 йилда Andreessen Horowitz'нинг собиқ бош ҳамкори Анжней Мидҳа томонидан асос солинган бўлиб, у илгари Блакк Форест Лабс, Mistral AI, ЛМАрена ва ОпенРоутер каби лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган.

Сунъий интеллект архитектурасини нолдан қайта қуриш

Ривер AI жамоатчилик эътиборига шу йилнинг июн ойида ўзига хос миссия билан чиққан эди. Илгари DeepMind ва OpenAI компанияларида сунъий интеллект йўналишида фаолият юритган Игор Бабусчкин моделни ўқитиш жараёнидан бошлаб сунъий интеллект технологияларини нолдан қайта бошлашни мақсад қилган. Компаниянинг асосий мақсади — инсон меҳнатини тўлиқ алмаштирадиган тизимларни яратиш эмас, балки агентларни шахсий тарзда ўқитиладиган ёрдамчиларга айлантиришдир.

Асосчининг таъкидлашича, мазкур натижага эришиш учун технологик қатламни тўлиқ қайтадан қуриш талаб этилади. Бунга ўқитиш жараёни, моделлар, маҳсулот қатлами ва шахсий сунъий интеллект инсон ҳаётига яқин бўлишини таъминлайдиган янги аппарат таъминоти киради. Лойиҳа шунчаки топшириқ бажарувчи эмас, балки фойдаланувчининг эҳтиёжларини олдиндан сезадиган ва унинг манфаати йўлида ишлайдиган ҳамроҳ яратишни режалаштирган.

Дастурчилар ва корхоналар учун янги имкониятлар

Ҳозирги вақтда Ривер AI очиқ моделлар асосида миллионлаб токенлар учун белгиланган нархларда API хизматини тақдим этмоқда. Мазкур API дастурчиларга моделларни кучайтирилган ўқитиш ва паст даражадаги мослашувчанлик технологиялари ёрдамида созлаш имконини беради. Компания маҳсулотлари фойдаланувчиларга ўзлари эгалик қилмайдиган моделларни бошқариш ўрнига, очиқ моделларни чинакам шахсийлаштирилган тизимларга айлантириш ва улардан қулай фойдаланиш йўлини очиб беради.

Бозордаги мутахассисларнинг фикрича, бундай йирик инвестиция соҳадаги қизғин муҳитдан далолат берса-да, Ривер AI ўз вақтида пайдо бўлди. Бугунги кунда йирик корхоналар очиқ вазнга эга моделлар ёрдамида ўз сунъий интеллект келажагини назорат қилишга интилмоқда. Компания ўзининг янги булутли ечимлари орқали айнан шу йўналишдаги мураккаб жараёнларни қисқа вақт ичида ва тежамкор тарзда ҳал қилишни вада қилмоқда.

Компаниянинг улкан қарашларига кўра, келгусида ҳар бир инсон ўзи ўқитган ва ўз манфаати йўлида ишлайдиган шахсий агентга эга бўлади. Бугунги кунда OpenClaw каби локал ишлайдиган шахсий агентларнинг ўсиши ҳамда NVIDIA компаниясининг Dell, Microsoft ва HP каби компьютер ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорлиги бу йўналиш тобора оммалашиб бораётганини кўрсатади. Ривер AI технологияси амалда қандай фарқ қилишини вақт кўрсатади, бироқ стартап бу йўлда катта молиявий имкониятлар билан иш бошлади.

Суний интеллектИнвестицияРивер AIИгор БабусчкинТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиКеча, 23:25Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаКеча, 22:54Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди