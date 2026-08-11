Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Игор Бабусчкин томонидан ташкил этилган Ривер AI икки ой ичида уруғ ва А серияли инвестиция раундларида 1,1 миллиард доллар маблағ жалб қилди. Молиялаштиришга Генерал Каталйст ва АMP ПБК бошчилик қилган, NVIDIA, AMD Вентурес, Й Комбинатор ҳамда Темасек ҳам лойиҳага сармоя киритган. Ривер AI сунъий интеллект технологияларини нолдан қайта қуриб, инсон меҳнатини тўлиқ алмаштириш ўрнига шахсий тарзда ўқитиладиган ёрдамчи агентларни яратишни мақсад қилган.
Сунъий интеллект бозорида қисқа вақт ичида мислсиз молиялаштириш кўрсаткичини қайд этган янги стартоб эътибор марказига тушди. ixbt.com маълумотига кўра, xAI асосчиларидан бири Игор Бабусчкин томонидан ташкил этилган Ривер AI атиги икки ойлик фаолияти давомида уруғ ва А серияли инвестиция раундида 1,1 миллиард доллар маблағ йиғишга муваффақ бўлди. Мазкур йирик молиялаштириш раундига Генерал Каталйст ҳамда АMP ПБК инвестиция фирмалари бошчилик қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шунингдек, лойиҳага NVIDIA, AMD Вентурес, Й Комбинатор ва Темасек каби йирик инвесторлар ҳам ўз улушини қўшди. Эслатиб ўтамиз, АMP ПБК 2026 йилда Andreessen Horowitz'нинг собиқ бош ҳамкори Анжней Мидҳа томонидан асос солинган бўлиб, у илгари Блакк Форест Лабс, Mistral AI, ЛМАрена ва ОпенРоутер каби лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган.
Сунъий интеллект архитектурасини нолдан қайта қуришРивер AI жамоатчилик эътиборига шу йилнинг июн ойида ўзига хос миссия билан чиққан эди. Илгари DeepMind ва OpenAI компанияларида сунъий интеллект йўналишида фаолият юритган Игор Бабусчкин моделни ўқитиш жараёнидан бошлаб сунъий интеллект технологияларини нолдан қайта бошлашни мақсад қилган. Компаниянинг асосий мақсади — инсон меҳнатини тўлиқ алмаштирадиган тизимларни яратиш эмас, балки агентларни шахсий тарзда ўқитиладиган ёрдамчиларга айлантиришдир.
Асосчининг таъкидлашича, мазкур натижага эришиш учун технологик қатламни тўлиқ қайтадан қуриш талаб этилади. Бунга ўқитиш жараёни, моделлар, маҳсулот қатлами ва шахсий сунъий интеллект инсон ҳаётига яқин бўлишини таъминлайдиган янги аппарат таъминоти киради. Лойиҳа шунчаки топшириқ бажарувчи эмас, балки фойдаланувчининг эҳтиёжларини олдиндан сезадиган ва унинг манфаати йўлида ишлайдиган ҳамроҳ яратишни режалаштирган.
Дастурчилар ва корхоналар учун янги имкониятларҲозирги вақтда Ривер AI очиқ моделлар асосида миллионлаб токенлар учун белгиланган нархларда API хизматини тақдим этмоқда. Мазкур API дастурчиларга моделларни кучайтирилган ўқитиш ва паст даражадаги мослашувчанлик технологиялари ёрдамида созлаш имконини беради. Компания маҳсулотлари фойдаланувчиларга ўзлари эгалик қилмайдиган моделларни бошқариш ўрнига, очиқ моделларни чинакам шахсийлаштирилган тизимларга айлантириш ва улардан қулай фойдаланиш йўлини очиб беради.
Бозордаги мутахассисларнинг фикрича, бундай йирик инвестиция соҳадаги қизғин муҳитдан далолат берса-да, Ривер AI ўз вақтида пайдо бўлди. Бугунги кунда йирик корхоналар очиқ вазнга эга моделлар ёрдамида ўз сунъий интеллект келажагини назорат қилишга интилмоқда. Компания ўзининг янги булутли ечимлари орқали айнан шу йўналишдаги мураккаб жараёнларни қисқа вақт ичида ва тежамкор тарзда ҳал қилишни вада қилмоқда.
Компаниянинг улкан қарашларига кўра, келгусида ҳар бир инсон ўзи ўқитган ва ўз манфаати йўлида ишлайдиган шахсий агентга эга бўлади. Бугунги кунда OpenClaw каби локал ишлайдиган шахсий агентларнинг ўсиши ҳамда NVIDIA компаниясининг Dell, Microsoft ва HP каби компьютер ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорлиги бу йўналиш тобора оммалашиб бораётганини кўрсатади. Ривер AI технологияси амалда қандай фарқ қилишини вақт кўрсатади, бироқ стартап бу йўлда катта молиявий имкониятлар билан иш бошлади.
…