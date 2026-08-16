Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олди
Жон Стоунз Интер сафидаги илк ўйинида Real Betisга қарши ўртоқлик учрашувида ягона голни уриб, жамоасига 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. 32 ёшли ҳимоячи учрашув якунига йигирма дақиқа қолганида майдонга тушиб, стандарт вазиятдан кейин аниқ зарба билан ҳисобни очди. Стоунз Интер футболкасини кийиш шараф эканини таъкидлаб, Сан-Сирога яна бир бор Европанинг бош кубогини олиб келиш мақсадини билдирди.
Англия термасининг таниқли ҳимоячиси Жон Стоунз ўзининг янги клуби — Италиянинг Интер жамоаси сафидаги илк ўйинидаёқ мухлислар эътиборини қозонишга муваффақ бўлди. Сан-Никола стадионида Real Betis жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида майдонга тушган тажрибали футболчи ўйин тақдирини ҳал қилган ажойиб гол муаллифига айланди. Goal.com хабар беришича, бу натижа унинг нафақат ишончли ҳимоячи, балки муҳим паллаларда ҳужумга ҳам ёрдам бера оладиган универсал ўйинчи эканини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақти якунланишига йигирма дақиқа қолганида захирадан майдонга тушган инглиз футболчиси кўп ўтмай ўзининг техник маҳоратини намойиш этди. Ўйин охирида белгиланган стандарт вазият чоғида рақиб жарима майдончасига олдинга интилган Стоунз ҳақиқий ҳужумчига хос эпчиллик кўрсатди. Узатиб берилган тўпга баланд сакраб бош ёки ўнг оёғи билан чиройли тарзда зарба берган ҳимоячи тўпни дарвоза тўрига аниқ йўллади.
Дебют ва унинг аҳамиятиМазкур гол Италия спорт нашрлари ва мутахассислари томонидан юқори баҳоланди. Хусусан, унинг зарба беришдаги аниқлиги ва вақтни тўғри танлаши жамоанинг асосий ҳужумчиларининг ҳаракатларини эслатиб юборди. Ушбу ягона гол Нерадзурри жамоасига Испания вакили устидан минимал, 1:1 эмас, балки 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва янги мавсум олдидан жамоанинг руҳий ҳолатини кўтарди.
Учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашган Жон Стоунз Интер футболкасини кийиш шараф эканини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мазкур клуб либоси дунёдаги энг гўзалларидан бири бўлиб, унинг тарихимдаги буюклигини ҳар бир қадамда ҳис қилиш мумкин. Англиялик футболчи ўзининг қулайлик ҳудудидан чиқиб, Италия чемпионатига келгани ва асосий мақсад Сан-Сирога яна бир бор Европанинг бош кубогини олиб келиш эканини алоҳида қайд этди.
Таниш юзлар ва олдиндаги режалаштирилган марралар32 ёшли ҳимоячининг Италия футболига мослашиш жараёни анча енгил кечиши кутилмоқда. Сабаби, Интер кийиниш хонасида унга бегона бўлмаган қадрдон танишлар етарлича топилади. Хусусан, Жон Стоунз Манчестер Сити сафида бирга тўп сурган ва 2023-йилги Чемпионлар лигаси финалида Истанбулда зафар қучган ҳимоячи Мануэль Аканжи билан яна бир жамоада жам бўлди.
Стоунз собиқ ва ҳозирги жамоадоши Мануэль Аканжи ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг жаҳон даражасидаги футболчи ва самимий инсон эканини таъкидлади. Эндиликда ушбу икки тажрибали ҳимоячи Италия грандининг ҳимоя чизиғида ўтказиб юборилмайдиган қўрғон қуриш вазифасини бажаришади. Олдинда эса уларни А Сериянинг мураккаб ўйинлари ҳамда Европа Чемпионатидаги шиддатли баҳслар кутиб турибди.
…