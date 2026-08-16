Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олди

·12·Спорт
Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олди
Қисқача

Жон Стоунз Интер сафидаги илк ўйинида Real Betisга қарши ўртоқлик учрашувида ягона голни уриб, жамоасига 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. 32 ёшли ҳимоячи учрашув якунига йигирма дақиқа қолганида майдонга тушиб, стандарт вазиятдан кейин аниқ зарба билан ҳисобни очди. Стоунз Интер футболкасини кийиш шараф эканини таъкидлаб, Сан-Сирога яна бир бор Европанинг бош кубогини олиб келиш мақсадини билдирди.

Англия термасининг таниқли ҳимоячиси Жон Стоунз ўзининг янги клуби — Италиянинг Интер жамоаси сафидаги илк ўйинидаёқ мухлислар эътиборини қозонишга муваффақ бўлди. Сан-Никола стадионида Real Betis жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида майдонга тушган тажрибали футболчи ўйин тақдирини ҳал қилган ажойиб гол муаллифига айланди. Goal.com хабар беришича, бу натижа унинг нафақат ишончли ҳимоячи, балки муҳим паллаларда ҳужумга ҳам ёрдам бера оладиган универсал ўйинчи эканини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақти якунланишига йигирма дақиқа қолганида захирадан майдонга тушган инглиз футболчиси кўп ўтмай ўзининг техник маҳоратини намойиш этди. Ўйин охирида белгиланган стандарт вазият чоғида рақиб жарима майдончасига олдинга интилган Стоунз ҳақиқий ҳужумчига хос эпчиллик кўрсатди. Узатиб берилган тўпга баланд сакраб бош ёки ўнг оёғи билан чиройли тарзда зарба берган ҳимоячи тўпни дарвоза тўрига аниқ йўллади.

Дебют ва унинг аҳамияти

Мазкур гол Италия спорт нашрлари ва мутахассислари томонидан юқори баҳоланди. Хусусан, унинг зарба беришдаги аниқлиги ва вақтни тўғри танлаши жамоанинг асосий ҳужумчиларининг ҳаракатларини эслатиб юборди. Ушбу ягона гол Нерадзурри жамоасига Испания вакили устидан минимал, 1:1 эмас, балки 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва янги мавсум олдидан жамоанинг руҳий ҳолатини кўтарди.

Учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашган Жон Стоунз Интер футболкасини кийиш шараф эканини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мазкур клуб либоси дунёдаги энг гўзалларидан бири бўлиб, унинг тарихимдаги буюклигини ҳар бир қадамда ҳис қилиш мумкин. Англиялик футболчи ўзининг қулайлик ҳудудидан чиқиб, Италия чемпионатига келгани ва асосий мақсад Сан-Сирога яна бир бор Европанинг бош кубогини олиб келиш эканини алоҳида қайд этди.

Таниш юзлар ва олдиндаги режалаштирилган марралар

32 ёшли ҳимоячининг Италия футболига мослашиш жараёни анча енгил кечиши кутилмоқда. Сабаби, Интер кийиниш хонасида унга бегона бўлмаган қадрдон танишлар етарлича топилади. Хусусан, Жон Стоунз Манчестер Сити сафида бирга тўп сурган ва 2023-йилги Чемпионлар лигаси финалида Истанбулда зафар қучган ҳимоячи Мануэль Аканжи билан яна бир жамоада жам бўлди.

Стоунз собиқ ва ҳозирги жамоадоши Мануэль Аканжи ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг жаҳон даражасидаги футболчи ва самимий инсон эканини таъкидлади. Эндиликда ушбу икки тажрибали ҳимоячи Италия грандининг ҳимоя чизиғида ўтказиб юборилмайдиган қўрғон қуриш вазифасини бажаришади. Олдинда эса уларни А Сериянинг мураккаб ўйинлари ҳамда Европа Чемпионатидаги шиддатли баҳслар кутиб турибди.

Жон СтоунзИнтерReal BetisЧемпионлар лигасиМануэль Аканжи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 14:36Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиИнтер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиБугун, 14:18Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача