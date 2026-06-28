Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?

·30·Дунё
Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?

Мустақиллик декларациясидаги машҳур иборалар асрлар давомида шаклланган тил ва маданият тарихини ўзида мужассам этган. Мутахассислар таъкидлашича, ҳужжатдаги айрим сўзларнинг келиб чиқиши нафақат Рим ёки Европа цивилизацияси, балки викинглар даврига ҳам бориб тақалади. Бу ҳақда BBC хабар берди. 1776 йил 4 июль куни қабул қилинган

АҚШ Мустақиллик декларацияси нафақат янги давлатнинг ташкил топишини эълон қилди, балки инсоният тарихидаги энг машҳур сиёсий ҳужжатлардан бирига айланди. Айниқса, ундаги «Барча инсонлар тенг яратилган», «Ҳаёт», «Эркинлик» ва «Бахтга интилиш ҳуқуқи» каби иборалар бугунги кунгача ҳуқуқшунослар, тарихчилар ва тилшунослар ўртасида баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда.

Тарихчиларнинг таъкидлашича, декларация матнини тайёрлаган Томас Жефферсон ҳужжатни имкони борича содда, тушунарли ва барча мустамлакалар томонидан қабул қилиниши мумкин бўлган услубда ёзишга ҳаракат қилган. Шу билан бирга, у ушбу матн Америка халқининг руҳи ва дунёқарашини ҳам акс эттиришини истаган. Мутахассислар эътиборини тортган энг қизиқ жиҳатлардан бири ҳужжатдаги «happiness» («бахт») сўзининг тарихи бўлди.

Ирландиядаги Корк университети профессори Том Биркетнинг айтишича, мазкур сўз қадимги скандинав тилидаги «happ» атамасидан келиб чиққан бўлиб, у дастлаб «омад», «бахтли тақдир» ёки «яхши насиба» маъносини англатган. Бу атамани Британияга VIII–IX асрларда келган викинглар олиб кирган. Илк даврларда «happy» сўзи инсоннинг омадли ёки тақдир томонидан қўллаб-қувватланганини англатган бўлса, вақт ўтиши билан унинг маъноси ўзгариб, қувонч, мамнунлик ва фаровон ҳаёт тушунчалари билан боғлана бошлади.

XVII–XVIII асрларда Европада Маърифатпарварлик даври бошлангач, инсон тақдири фақат омадга эмас, балки унинг ўз иродаси ва ҳаракатига ҳам боғлиқ деган ғоя кенг тарқалди. Шу тариқа «бахт» тушунчаси янги мазмун касб этди ва Томас Жефферсон уни инсоннинг ажралмас ҳуқуқларидан бири сифатида декларацияга киритди. Тадқиқотчиларнинг фикрича, ҳужжатда айнан «бахтга эришиш» эмас, балки «бахтга интилиш ҳуқуқи» қайд этилгани ҳам бежиз эмас. Бу инсон ҳар доим ўз ҳаётини яхшилашга ҳаракат қилиш ҳуқуқига эга эканини англатади. Шунингдек, декларациядаги «liberty» («эркинлик») сўзи ҳам узоқ тарихга эга. У лотинча «libertas» атамасидан келиб чиққан бўлиб, қадимги Римда қулликдан озод қилинган инсон мақомини англатган. Кейинчалик бу сўз француз тили орқали инглиз тилига ўтиб, бугунги маънодаги «эркинлик» тушунчасига айланган.

Кембриж университети профессори Филиппа Стилнинг таъкидлашича, «эркинлик» ғояси турли цивилизацияларда минг йиллар давомида шаклланган бўлиб, декларация ана шу тарихий мероснинг давоми ҳисобланади. Бироқ у ҳужжат қабул қилинган даврда ҳам барча инсонларга бирдек татбиқ этилмаган. Чунки АҚШ асосчиларининг айримлари қулларга эгалик қилган ва ҳуқуқларни амалда ҳамма учун таъминламаган. Тадқиқотчилар яна бир қизиқ жиҳатга эътибор қаратган. Декларациядаги «government» («ҳукумат») атамаси ҳам қадимги юнон тилидаги «kybernao» – «кемани бошқариш» маъносини англатувчи сўздан келиб чиққан. Кейинчалик у лотин ва француз тиллари орқали инглиз тилига кириб келган. Бугунги кунда эса айнан шу илдиздан «cyber» каби атамалар ҳам пайдо бўлган.

Мутахассислар фикрича, декларация нафақат мустақиллик ҳақидаги сиёсий баёнот, балки минг йиллар давомида шаклланган тил, маданият ва фалсафий қарашларни ўзида жамлаган ноёб ҳужжатдир. Ундаги ҳар бир машҳур ибора ортида қадимги Рим, герман қабилалари, викинглар ва Маърифатпарварлик даври мутафаккирларининг ғоялари мужассам. Тарихчиларнинг таъкидлашича, айнан шу жиҳатлар АҚШ Мустақиллик декларациясини икки ярим аср ўтганига қарамай ҳали ҳам муҳокамалар марказида сақлаб келмоқда. Бу ҳужжат нафақат Америка давлатчилигининг рамзи, балки тил, ҳуқуқ ва сиёсий тафаккур тарихини ўрганишда ҳам энг муҳим манбалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

АҚШТомас ЖефферсонБи-Би-СиТом БиркетКорк университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?Бугун, 21:54Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиСаудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 21:33Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Бугун, 19:16«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқдаБугун, 18:52Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиСурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиБугун, 17:43Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди