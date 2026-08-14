Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалди

·0·Дунё
Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалди

Шотландиянинг Абердиншир ҳудудида 28 ёшли Кортни Гартшор уч ойлик қизи Далия-Роузнинг ўлимига сабаб бўлгани учун олти йилга қамалди.

Фожиа 2023 йил 30 сентябрь куни Питерхед шаҳрида содир бўлган. Судда маълум бўлишича, Гартшор чақалоқнинг боши ва танасига фендан чиққан иссиқ ҳавони узоқ вақт давомида йўналтирган. Қизалоқ танасининг тахминан 18 фоизи оғир жароҳатланган.

Экспертлар боланинг ўлимига асосий сабаб куйиш эмас, балки организмнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва иссиқлик зарбаси бўлганини айтди.

Гартшор қизига зарар етказиш ёки уни ўлдириш нияти бўлмаганини билдирган ва фен ишлатганини эслай олмаслигини айтган. Бироқ суд уни ўта юқори даражадаги эҳтиётсизликда айбдор деб топди.

Qora sochli ayolning neytral fonli portreti.

Судда аёл воқеа вақтида чақалоқни ёлғиз ўзи парвариш қилаётгани ва алкогол истеъмол қилгани ҳам маълум бўлди.

Судья Саймон Коллинз ишни «ўта ташвишли» деб баҳолаб, Гартшор ота-оналикнинг энг асосий бурчини жиддий равишда бузганини таъкидлади.

Якунда Гартшор олти йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилдиБугун, 16:53Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиТуркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиБугун, 15:48Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Бугун, 14:15Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиҚуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиБугун, 13:36Океанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борОкеанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борБугун, 13:18Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Бугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди