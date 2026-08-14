Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалди
Шотландиянинг Абердиншир ҳудудида 28 ёшли Кортни Гартшор уч ойлик қизи Далия-Роузнинг ўлимига сабаб бўлгани учун олти йилга қамалди.
Фожиа 2023 йил 30 сентябрь куни Питерхед шаҳрида содир бўлган. Судда маълум бўлишича, Гартшор чақалоқнинг боши ва танасига фендан чиққан иссиқ ҳавони узоқ вақт давомида йўналтирган. Қизалоқ танасининг тахминан 18 фоизи оғир жароҳатланган.
Экспертлар боланинг ўлимига асосий сабаб куйиш эмас, балки организмнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва иссиқлик зарбаси бўлганини айтди.
Гартшор қизига зарар етказиш ёки уни ўлдириш нияти бўлмаганини билдирган ва фен ишлатганини эслай олмаслигини айтган. Бироқ суд уни ўта юқори даражадаги эҳтиётсизликда айбдор деб топди.
Судда аёл воқеа вақтида чақалоқни ёлғиз ўзи парвариш қилаётгани ва алкогол истеъмол қилгани ҳам маълум бўлди.
Судья Саймон Коллинз ишни «ўта ташвишли» деб баҳолаб, Гартшор ота-оналикнинг энг асосий бурчини жиддий равишда бузганини таъкидлади.
Якунда Гартшор олти йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
…