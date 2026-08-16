Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилди

·9·Спорт
Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилди
Қисқача

Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида Комо ҳимоячиси 27 ёшли Алберто Доссена бармоғини жиддий тарзда чиқариб олди. У Джеймс Макконнелл ва Уилл Райт билан тўқнашувдан сўнг қўлига ноқулай тарзда йиқилди. Тиббий ёрдамдан кейин Доссена бармоғини бинтлатиб, баҳснинг қолган олти дақиқасида майдонда ҳаракат қилди. Алексис Мак Аллистер, Федерико Кеза ва Костас Симикас майдонга тушган учрашув 0:0 ҳисобида якунланди.

Ливерпул клубининг янги мавсумолди тайёргарлик жараёни кутилмаган ёқимсиз воқеа билан сояда қолди. Эхпресс нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоанинг Италиянинг А Сериясига йўлланма олган Комо жамоасига қарши ёпиқ эшиклар ортидаги ўртоқлик учрашувида футболчилардан бири жиддий жароҳат олди. Ушбу ҳолат нафақат майдондагиларни, балки баҳсни жонли эфирда кузатиб турган телетомошабинларни ҳам қаттиқ ташвишга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Якшанба куни бўлиб ўтган дастлабки баҳсда Ливерпул тажрибали таркибни майдонга туширган эди. Алексис Мак Аллистер, Федерико Кеза ва Костас Симикас каби асосий футболчилар ҳаракат қилган беллашув 70 дақиқага мўлжалланган бўлиб, голли вазиятларга бой бўлмади ва 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Бироқ учрашувнинг асосий муҳокамасига айланган воқеа Комо ҳимоячиси Алберто Доссена билан боғлиқ бўлди.

Комо футболчисининг оғир жароҳати ва эфирдаги ноқулай ҳолат

Ҳаво курашлари давомида тўп учун курашган 27 ёшли марказий ҳимоячи Алберто Доссена қўлига ноқулай тарзда йиқилиб тушди. Майдонда ҳаракатланаётган Джеймс Макконнелл ва Уилл Райт билан тўқнашувдан сўнг у ерда қаттиқ оғриқ билан ётиб қолди. Камера яқинлашиб кўрсатгани туфайли футболчининг бармоғи жиддий тарзда чиқиб кетгани экран орқали аниқ намоён бўлди. Бу кўриниш шарҳловчилар ва томошабинлар учун кутилмаган ҳолат бўлди.

ЛФКТВ телеканали орқали жонли эфирга узатилган ушбу вазият бошловчиларни ҳам шошириб қўйди. Бош шарҳловчи Жон Бредли тиббий ходимлар дарҳол майдонга тушиши кераклигини таъкидлаб, вазиятнинг жиддийлигига эътибор қаратди. У ўз сўзида футболчи бармоғини чиқариб олганини маълум қилди. Унга ҳамроҳлик қилган иккинчи шарҳловчи Наташи Доуи ҳам бу кўриниш ёқимсиз эканини яширмади.

Телевидение орқали узр сўралиши ва футболчининг матонати

Вазиятнинг ўта кўргазмали ва қўрқинчли чиққани телеканал ижодкорларини ҳам қийин аҳволга солди. Ўйинни тушлик пайтида ёки дунёнинг турли бурчакларида, жумладан Сан-Диегода тонгги нонушта устида томоша қилаётган мухлислар ноқулай ҳолатга тушиб қолмаслиги учун шарҳловчи Стив Хантер эфир орқали расман узр сўради. У томошабинлардан шундай ёқимсиз манзаралар учун афв этишларини сўраб мурожаат қилди.

Шунга қарамай, мазкур қўрқинчли жароҳат ва қисқа муддатли тиббий танаффусдан сўнг Алберто Доссена ўзида матонат топа билди. Комо тиббий штаби унинг бармоғини бинт билан маҳкам боғлаб қўйгач, футболчи учрашувнинг қолган олти дақиқасида майдонда ҳаракатланишни давом эттирди. Унинг бу қаҳрамонлиги туфайли Италия клуби ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлди ва ўйин голсиз якунланди.

ЛиверпулКомоФутболЖароҳатА Серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол — «Башакшеҳир»да ғалаба!Ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол — «Башакшеҳир»да ғалаба!Бугун, 23:01«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Бугун, 22:51«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўлладиБугун, 22:48Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Бугун, 22:42Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиМичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиБугун, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача