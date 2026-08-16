Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилди
Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида Комо ҳимоячиси 27 ёшли Алберто Доссена бармоғини жиддий тарзда чиқариб олди. У Джеймс Макконнелл ва Уилл Райт билан тўқнашувдан сўнг қўлига ноқулай тарзда йиқилди. Тиббий ёрдамдан кейин Доссена бармоғини бинтлатиб, баҳснинг қолган олти дақиқасида майдонда ҳаракат қилди. Алексис Мак Аллистер, Федерико Кеза ва Костас Симикас майдонга тушган учрашув 0:0 ҳисобида якунланди.
Ливерпул клубининг янги мавсумолди тайёргарлик жараёни кутилмаган ёқимсиз воқеа билан сояда қолди. Эхпресс нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоанинг Италиянинг А Сериясига йўлланма олган Комо жамоасига қарши ёпиқ эшиклар ортидаги ўртоқлик учрашувида футболчилардан бири жиддий жароҳат олди. Ушбу ҳолат нафақат майдондагиларни, балки баҳсни жонли эфирда кузатиб турган телетомошабинларни ҳам қаттиқ ташвишга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Якшанба куни бўлиб ўтган дастлабки баҳсда Ливерпул тажрибали таркибни майдонга туширган эди. Алексис Мак Аллистер, Федерико Кеза ва Костас Симикас каби асосий футболчилар ҳаракат қилган беллашув 70 дақиқага мўлжалланган бўлиб, голли вазиятларга бой бўлмади ва 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Бироқ учрашувнинг асосий муҳокамасига айланган воқеа Комо ҳимоячиси Алберто Доссена билан боғлиқ бўлди.
Комо футболчисининг оғир жароҳати ва эфирдаги ноқулай ҳолатҲаво курашлари давомида тўп учун курашган 27 ёшли марказий ҳимоячи Алберто Доссена қўлига ноқулай тарзда йиқилиб тушди. Майдонда ҳаракатланаётган Джеймс Макконнелл ва Уилл Райт билан тўқнашувдан сўнг у ерда қаттиқ оғриқ билан ётиб қолди. Камера яқинлашиб кўрсатгани туфайли футболчининг бармоғи жиддий тарзда чиқиб кетгани экран орқали аниқ намоён бўлди. Бу кўриниш шарҳловчилар ва томошабинлар учун кутилмаган ҳолат бўлди.
ЛФКТВ телеканали орқали жонли эфирга узатилган ушбу вазият бошловчиларни ҳам шошириб қўйди. Бош шарҳловчи Жон Бредли тиббий ходимлар дарҳол майдонга тушиши кераклигини таъкидлаб, вазиятнинг жиддийлигига эътибор қаратди. У ўз сўзида футболчи бармоғини чиқариб олганини маълум қилди. Унга ҳамроҳлик қилган иккинчи шарҳловчи Наташи Доуи ҳам бу кўриниш ёқимсиз эканини яширмади.
Телевидение орқали узр сўралиши ва футболчининг матонатиВазиятнинг ўта кўргазмали ва қўрқинчли чиққани телеканал ижодкорларини ҳам қийин аҳволга солди. Ўйинни тушлик пайтида ёки дунёнинг турли бурчакларида, жумладан Сан-Диегода тонгги нонушта устида томоша қилаётган мухлислар ноқулай ҳолатга тушиб қолмаслиги учун шарҳловчи Стив Хантер эфир орқали расман узр сўради. У томошабинлардан шундай ёқимсиз манзаралар учун афв этишларини сўраб мурожаат қилди.
Шунга қарамай, мазкур қўрқинчли жароҳат ва қисқа муддатли тиббий танаффусдан сўнг Алберто Доссена ўзида матонат топа билди. Комо тиббий штаби унинг бармоғини бинт билан маҳкам боғлаб қўйгач, футболчи учрашувнинг қолган олти дақиқасида майдонда ҳаракатланишни давом эттирди. Унинг бу қаҳрамонлиги туфайли Италия клуби ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлди ва ўйин голсиз якунланди.
…