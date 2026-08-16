Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)

·19·Спорт
Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)
Қисқача

«Башакшеҳир» Туркия Суперлигасининг 1-турида ўз майдонида «Кожаелиспор»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Аббосбек Файзуллаев 14-дақиқада Оперига голли узатма берди, Элдор Шомуродов эса 72-дақиқада гол урди. Ҳар икки футболчи учрашувни асосий таркибда бошлади, Файзуллаев 63-дақиқада, Шомуродов эса 75-дақиқада захирага олинди.

Туркия Суперлигасининг янги мавсуми 1-тури ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳақиқий байрамга айланди. Истанбулнинг нуфузли «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Кожаэлиспор» жамоасини қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонлари сифатида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов майдонда ёрқин ўйин намойиш этиб, ғалабанинг асосий ижодкорларига айланишди.

14-дақиқада Файзуллаевдан ассист, 72-дақиқада Шомуродовдан супергол

Учрашув дастлабки дақиқалардан «Башакшеҳир»нинг тўлиқ ташаббуси остида ўтди:

  • Файзуллаевнинг голли узатмаси: Баҳснинг 14-дақиқасидаёқ Аббосбек Файзуллаев шериги Оперига қулай тўп ошириб, ажойиб ассист муаллифига айланди ва ҳисобнинг очилишига замин яратди (1:0);

  • Шомуродовнинг маҳорати ва нуқта: 72-дақиқада эса Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва тўпурари Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ҳамда баҳс тақдирини амалда ҳал қилди.

Иккала легионеримиз ҳам учрашувни асосий таркибда бошлаб, жамоанинг ҳужум чизиғида тўлиқ етакчиликни ўз қўлларига олишди (Файзуллаев 63-дақиқада, Шомуродов 75-дақиқада захирага олинди).

Туркия Суперлигаси. 1-тур

  • «Башакшеҳир» — «Кожаэлиспор» — 2:0

  • 16 август, Фотиҳ Терим номидаги стадион

  • Голлар: Опери (14), Элдор Шомуродов (72).

  • «Башакшеҳир» таркиби: Шенгезер, Шаҳинер, Байрам, Опоку, Опери, Кемен, Калужински (Эргун, 89), Сков Олсен (Гурелер, 89), Элдор Шомуродов (Зелке, 75), Аббосбек Файзуллаев (Сари, 63), Бертуг (Бозок, 75).

Ўзбек дуэтининг Туркия Суперлигасидаги бундай ёрқин старти «Башакшеҳир»нинг янги мавсумдаги чемпионлик амбициялари юқори эканини яққол кўрсатди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Бугун, 22:51Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиБугун, 22:50«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўлладиБугун, 22:48Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Бугун, 22:42Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиМичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиБугун, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача