Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)
«Башакшеҳир» Туркия Суперлигасининг 1-турида ўз майдонида «Кожаелиспор»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Аббосбек Файзуллаев 14-дақиқада Оперига голли узатма берди, Элдор Шомуродов эса 72-дақиқада гол урди. Ҳар икки футболчи учрашувни асосий таркибда бошлади, Файзуллаев 63-дақиқада, Шомуродов эса 75-дақиқада захирага олинди.
Туркия Суперлигасининг янги мавсуми 1-тури ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳақиқий байрамга айланди. Истанбулнинг нуфузли «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Кожаэлиспор» жамоасини қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонлари сифатида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчиси — Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов майдонда ёрқин ўйин намойиш этиб, ғалабанинг асосий ижодкорларига айланишди.
14-дақиқада Файзуллаевдан ассист, 72-дақиқада Шомуродовдан супергол
Учрашув дастлабки дақиқалардан «Башакшеҳир»нинг тўлиқ ташаббуси остида ўтди:
Файзуллаевнинг голли узатмаси: Баҳснинг 14-дақиқасидаёқ Аббосбек Файзуллаев шериги Оперига қулай тўп ошириб, ажойиб ассист муаллифига айланди ва ҳисобнинг очилишига замин яратди (1:0);
Шомуродовнинг маҳорати ва нуқта: 72-дақиқада эса Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва тўпурари Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди ҳамда баҳс тақдирини амалда ҳал қилди.
Иккала легионеримиз ҳам учрашувни асосий таркибда бошлаб, жамоанинг ҳужум чизиғида тўлиқ етакчиликни ўз қўлларига олишди (Файзуллаев 63-дақиқада, Шомуродов 75-дақиқада захирага олинди).
Туркия Суперлигаси. 1-тур
«Башакшеҳир» — «Кожаэлиспор» — 2:0
16 август, Фотиҳ Терим номидаги стадион
Голлар: Опери (14), Элдор Шомуродов (72).
«Башакшеҳир» таркиби: Шенгезер, Шаҳинер, Байрам, Опоку, Опери, Кемен, Калужински (Эргун, 89), Сков Олсен (Гурелер, 89), Элдор Шомуродов (Зелке, 75), Аббосбек Файзуллаев (Сари, 63), Бертуг (Бозок, 75).
Ўзбек дуэтининг Туркия Суперлигасидаги бундай ёрқин старти «Башакшеҳир»нинг янги мавсумдаги чемпионлик амбициялари юқори эканини яққол кўрсатди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…