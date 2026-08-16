«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот берди
Украинада Россиянинг баллистик ракета зарбалари тезлиги ва ҳаво ҳужумидан мудофаа ҳамда огоҳлантириш тизимидаги жиддий муаммолар сиёсий ва жамоатчилик доираларида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Мамлакатнинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба журналист Олеся Бацманнинг YouTube каналига берган интервюсида баллистик ракета учирилганда тинч аҳолида бошпанага етиб олиш учун деярли вақт қолмаслигини маълум қилди.
«Тревога янграйди ва ярим дақиқада ракета етиб келади»
«Страна» нашри келтирган баёнотга кўра, собиқ вазир баллистик қуролларнинг тезлиги туфайли анъанавий огоҳлантиришлар етарли бўлмаётганини таъкидлади:
«Агар сўнгги дақиқада, тунги соат иккида баллистик зарба бўлиши ҳақида огоҳлантириш пайдо бўлса, тревога чалинади — ва ўттиз сониядан сўнг ракета етиб келади. Бу вазиятда энди қаергадир қочишнинг маъноси қолмайди».
Дмитрий Кулеба вазият тезда ижобий томонга ўзгармаслигини айтиб, расмий ҳокимият органларидан фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш учун олдиндан ҳаракат қилиш бўйича комплекс тавсиялар беришни сўради. Унинг фикрича, мутасаддилар ракета учирилишига тайёргарлик аломатлари сезилган заҳотиёқ аҳолига бир-икки соат олдин хавфсиз жойларга боришни тавсия этадиган тизимни йўлга қўйиши лозим.
«Маълумотни яшириш — соф жиноят»: Соскиндан кескин танқид
Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг собиқ маслаҳатчиси, сиёсий эксперт Олег Соскин ҳам ўзининг YouTube каналида баллистик ракета хавфи ҳақидаги маълумотларнинг вақтида эълон қилинмаётганини қаттиқ танқид қилди:
Тревогасиз зарбалар: Эксперт Кропивницкий ва Кривий Риҳ каби шаҳарларда зарбалар олдидан ракета тревогаси ўз вақтида янграмаётганига эътибор қаратди;
Оғир оқибатлар: «Бу жиноий буйруқ. Маълумотни эълон қилмаслик соф жиноятдир. Ракеталар учди, нишонга тегди, уларни уриб туширишнинг имкони бўлмади. Худога шукур, ҳалок бўлганлар кўп эмас, бироқ бу ҳақиқатни ўзгартирмайди», — деди Соскин.
Экспертлар ва собиқ расмийлар баллистик ракеталар таҳдиди ортиб бораётган бир пайтда фуқаролик хавфсизлиги тизимини шошилинч равишда қайта кўриб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…