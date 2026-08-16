«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот берди

·0·Дунё
«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот берди

Украинада Россиянинг баллистик ракета зарбалари тезлиги ва ҳаво ҳужумидан мудофаа ҳамда огоҳлантириш тизимидаги жиддий муаммолар сиёсий ва жамоатчилик доираларида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Мамлакатнинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба журналист Олеся Бацманнинг YouTube каналига берган интервюсида баллистик ракета учирилганда тинч аҳолида бошпанага етиб олиш учун деярли вақт қолмаслигини маълум қилди.

«Тревога янграйди ва ярим дақиқада ракета етиб келади»

«Страна» нашри келтирган баёнотга кўра, собиқ вазир баллистик қуролларнинг тезлиги туфайли анъанавий огоҳлантиришлар етарли бўлмаётганини таъкидлади:

«Агар сўнгги дақиқада, тунги соат иккида баллистик зарба бўлиши ҳақида огоҳлантириш пайдо бўлса, тревога чалинади — ва ўттиз сониядан сўнг ракета етиб келади. Бу вазиятда энди қаергадир қочишнинг маъноси қолмайди».

Дмитрий Кулеба вазият тезда ижобий томонга ўзгармаслигини айтиб, расмий ҳокимият органларидан фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш учун олдиндан ҳаракат қилиш бўйича комплекс тавсиялар беришни сўради. Унинг фикрича, мутасаддилар ракета учирилишига тайёргарлик аломатлари сезилган заҳотиёқ аҳолига бир-икки соат олдин хавфсиз жойларга боришни тавсия этадиган тизимни йўлга қўйиши лозим.

«Маълумотни яшириш — соф жиноят»: Соскиндан кескин танқид

Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг собиқ маслаҳатчиси, сиёсий эксперт Олег Соскин ҳам ўзининг YouTube каналида баллистик ракета хавфи ҳақидаги маълумотларнинг вақтида эълон қилинмаётганини қаттиқ танқид қилди:

  • Тревогасиз зарбалар: Эксперт Кропивницкий ва Кривий Риҳ каби шаҳарларда зарбалар олдидан ракета тревогаси ўз вақтида янграмаётганига эътибор қаратди;

  • Оғир оқибатлар: «Бу жиноий буйруқ. Маълумотни эълон қилмаслик соф жиноятдир. Ракеталар учди, нишонга тегди, уларни уриб туширишнинг имкони бўлмади. Худога шукур, ҳалок бўлганлар кўп эмас, бироқ бу ҳақиқатни ўзгартирмайди», — деди Соскин.

Экспертлар ва собиқ расмийлар баллистик ракеталар таҳдиди ортиб бораётган бир пайтда фуқаролик хавфсизлиги тизимини шошилинч равишда қайта кўриб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиОна фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиБугун, 23:09Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиТунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиБугун, 22:29Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиУкраина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиБугун, 22:19Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бугун, 17:53Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бугун, 17:48Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Бугун, 17:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди