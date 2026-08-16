Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқда

·0·Техно
Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқда

Ер орбитасига чиқарилган сунъий йўлдошлар сони хавотирли даражага етиб бормоқда ва яқин келажакда бу ҳолат назорат қилиб бўлмайдиган космик чиқиндилар кўчкисини келтириб чиқариши мумкин. Ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирнинг ўзида 30 000 га яқин аппарат орбитага чиқарилган бўлиб, регуляторлар яна 1 миллиондан ортиқ қурилмани жойлаштириш бўйича аризаларни қабул қилиб олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бирмингем университети олими Хю Люис ўтказган янги илмий таҳлил шуни кўрсатадики, сунъий йўлдош гуруҳларининг ўзига хос критик ўлчами мавжуд. Ушбу чегара кесиб ўтилгач, орбитал тўқнашувлар ўз-ўзидан кўпайиб борувчи ва олдини олиб бўлмайдиган қолдиқлар оқимини ишга туширади. Агар жорий режалаштирилган лойиҳалар тўлиқ амалга оширилса, умумий аппаратлар сони 1,7 миллионга яқинлашиши кутилмоқда.

Каскад эффекти ва хавфсизлик муаммолари

Мазкур муаммирнинг асосий сабаби каскад эффектига бориб тақалади. Бунда иккита сунъий йўлдошнинг тўқнашуви минглаб майда бўлакларни ҳосил қилади ва уларнинг ҳар бири кейинги аппаратни йўқ қилиб, янада кўпроқ чиқиндиларни келтириб чиқаришга қодир. Мутахассиснинг таъкидлашича, амалдаги хавфсизлик баҳолашлари одатда фақат алоҳида космик аппаратлар хавфини кўриб чиқади ва бутун бошли гуруҳларнинг биргаликдаги хатти-ҳаракатларини ҳисобга олмайди.

Хю Люис махсус математик модел ишлаб чиқиб, унинг ёрдамида сунъий йўлдошлар ва қолдиқларнинг муайян ҳудудлардан ўтиш частотасини ҳисоблаб чиқди. Модел, шунингдек, аппаратларнинг тўқнашувлардан қочиш қобилияти ҳамда уларнинг фойдаланиш муддати тугагандан кейин орбитадан чиқиб кетиш тезлигини ҳам инобатга олган. Олим ҳозирда орбитада мавжуд бўлган ва режалаштирилиш босқичида бўлган 16 та йирик сунъий йўлдош гуруҳини баҳолади.

Олинган натижалар ва хатарларни камайтириш йўллари

Тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилган гуруҳларнинг 6 таси чиқиндилар чекланмаган тарзда ўсишни бошлайдиган критик чегарадан аллақачон ошиб кетган. Бу гуруҳлар орасида АҚШ ва Хитойнинг йирик лойиҳалари ҳам борлиги аниқланди. Яна 3 та гуруҳ эса чиқиндилар тўпланиб борадиган, бироқ жараён ҳали назорат қилиб бўлмайдиган кўчкига айланмаган турғунсиз зонага тушган.

Критик чегара фақатгина аппаратлар сонига боғлиқ эмас. Масалан, орбиталарнинг ўзига хос жойлашуви туфайли атиги бир неча юзта сунъий йўлдошга эга бўлган гуруҳ ҳам беқарорлик келтириб чиқариши мумкинлиги маълум бўлди. Баъзи кичик гуруҳларда эса маневр қилиш учун моторларнинг йўқлиги вазиятни янада оғирлаштирган.

Олимнинг ҳисоб-китобларига кўра, конструкцияга киритиладиган нисбатан оддий ўзгаришлар орқали хатарларни сезиларли даражада камайтириш мумкин. Жумладан, аппаратларнинг аэродинамик қаршилигини ошириш орқали уларнинг иш тугагач тезроқ орбитадан тушишини таъминлаш ёки хизмат муддатини узайтириш эвазига янги алмаштиришлар сонини қисқартириш шулар жумласидандир.

Космик чиқиндиларСунъий йўлдошларОрбитадаги хавфсизликФан ва техникаИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаБугун, 19:51NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаБугун, 19:23Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиXiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиБугун, 15:28Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиXiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиБугун, 13:29Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинБугун, 12:53SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиSpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари