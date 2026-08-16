7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!

·17·Спорт
7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!
Қисқача

«Барселона» сафарда «Базел»ни 5:2 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Карим Адееми (34), Абдулкарим (49), Ламин Ямал (81, пеналти) ва Бисиву (89, 90+1) киритди, мезбонлар сафида эса Дукуре (43) ҳамда Олайгбе (84, пеналти) гол урди. Ўртоқлик учрашувида Бисиву сўнгги дақиқаларда дубл қайд этиб, каталонияликларнинг йирик ғалабасини таъминлади.

Янги футбол мавсумига қизғин тайёргарлик кўраётган Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги назорат-ўртоқлик учрашувини сафарда Швейцариянинг кўп карра чемпиони «Базель» жамоасига қарши ўтказди.

Голларга ва кескин ҳужумларга бой кечган беллашувда «кўк-анорранглилар» рақиб дарвозасига 5 та тўп киритиб, 5:2 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди.

7 та гол ва Бисивудан сўнгги дақиқаларда дубль

Учрашувда «Барселона»нинг ҳам тажрибали юлдузлари, ҳам ёш иқтидорлари ўз маҳоратини кўрсатди:

  • Биринчи бўлимдаги алмашинув: 34-дақиқада Карим Адейеми ҳисобни очган бўлса, танаффус арафасида мезбонлар сафида Дукуре (43) мувозанатни тиклади (1:1);

  • Абдулкарим ва Ямалнинг аниқ зарбалари: Иккинчи бўлим бошида захирадан тушган Абдулкарим (49) жамоасини олдинга олиб чиқди. 81-дақиқада эса жамоа етакчиси Ламин Ямал пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди;

  • «Базель»нинг жавоби ва финалдаги нуқта: Мезбонлар 84-дақиқада Олайгбенинг пенальтидан урган голи эвазига фарқни қисқартиришди. Бироқ ўйин якунида захирадан тушган ёш иқтидор Бисиву 89 ва 90+1-дақиқаларда кетма-кет иккита тўп киритиб, дубль қайд этди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди (5:2).

Ўртоқлик баҳси. Статистика ва таркиблар

  • «Базель» — «Барселона» — 2:5

  • 16 август. Базель, Швейцария

  • Голлар: Дукуре (43), Олайгбе (84, пенальти) — Адейеми (34), Абдулкарим (49), Ямал (81, пенальти), Бисиву (89, 90+1).

  • «Барселона» таркиби: Жоан Гарсия (Шесни, 46), Эрик Гарсия (Кунде, 46), Кристенсен (Кубарси, 71), Мартин, Бальде (Песке, 46), Берналь (Фаринас, 71), Эспарт (Бисиву, 79), Фермин (Ольмо, 65), Адейеми (Тункара, 79), Гордон (Абдулкарим, 46), Рафинья (Ямал, 65).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БарселонаБазельЛамин ЯмалКарим АдейемиШвейцария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Бугун, 23:25«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:54Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиБугун, 22:50«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўлладиБугун, 22:48Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Бугун, 22:42Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиМичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиБугун, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача