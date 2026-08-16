7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!
«Барселона» сафарда «Базел»ни 5:2 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Карим Адееми (34), Абдулкарим (49), Ламин Ямал (81, пеналти) ва Бисиву (89, 90+1) киритди, мезбонлар сафида эса Дукуре (43) ҳамда Олайгбе (84, пеналти) гол урди. Ўртоқлик учрашувида Бисиву сўнгги дақиқаларда дубл қайд этиб, каталонияликларнинг йирик ғалабасини таъминлади.
Янги футбол мавсумига қизғин тайёргарлик кўраётган Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги назорат-ўртоқлик учрашувини сафарда Швейцариянинг кўп карра чемпиони «Базель» жамоасига қарши ўтказди.
Голларга ва кескин ҳужумларга бой кечган беллашувда «кўк-анорранглилар» рақиб дарвозасига 5 та тўп киритиб, 5:2 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди.
7 та гол ва Бисивудан сўнгги дақиқаларда дубль
Учрашувда «Барселона»нинг ҳам тажрибали юлдузлари, ҳам ёш иқтидорлари ўз маҳоратини кўрсатди:
Биринчи бўлимдаги алмашинув: 34-дақиқада Карим Адейеми ҳисобни очган бўлса, танаффус арафасида мезбонлар сафида Дукуре (43) мувозанатни тиклади (1:1);
Абдулкарим ва Ямалнинг аниқ зарбалари: Иккинчи бўлим бошида захирадан тушган Абдулкарим (49) жамоасини олдинга олиб чиқди. 81-дақиқада эса жамоа етакчиси Ламин Ямал пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди;
«Базель»нинг жавоби ва финалдаги нуқта: Мезбонлар 84-дақиқада Олайгбенинг пенальтидан урган голи эвазига фарқни қисқартиришди. Бироқ ўйин якунида захирадан тушган ёш иқтидор Бисиву 89 ва 90+1-дақиқаларда кетма-кет иккита тўп киритиб, дубль қайд этди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди (5:2).
Ўртоқлик баҳси. Статистика ва таркиблар
«Базель» — «Барселона» — 2:5
16 август. Базель, Швейцария
Голлар: Дукуре (43), Олайгбе (84, пенальти) — Адейеми (34), Абдулкарим (49), Ямал (81, пенальти), Бисиву (89, 90+1).
«Барселона» таркиби: Жоан Гарсия (Шесни, 46), Эрик Гарсия (Кунде, 46), Кристенсен (Кубарси, 71), Мартин, Бальде (Песке, 46), Берналь (Фаринас, 71), Эспарт (Бисиву, 79), Фермин (Ольмо, 65), Адейеми (Тункара, 79), Гордон (Абдулкарим, 46), Рафинья (Ямал, 65).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…