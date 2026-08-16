Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилди

·3·Дунё
Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилди
Қисқача

16 августга ўтар кечаси Россиянинг 16 та региони ва Қрим ҳудудида ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари жами 822 та дронни тўхтатди. Ростов вилоятида 150 дан ортиқ дрон ва ракета уриб туширилди, бироқ 5 киши ҳалок бўлди, Москва йўналишида эса 600 та дрон учирилиб, шундан 201 таси уриб туширилди. Ҳужумлар оқибатида Подолскдаги 250 минг кв. метрлик Wildberries омбори ёниб кетди, Домодедоводаги 56 минг кв. метрлик фармацевтика омбори тўлиқ вайрон бўлди.

16 августга ўтар кечаси Россия ва Украина ўртасидаги ҳарбий қарама-қаршиликда энг йирик ва шиддатли дрон ҳамда ракета ҳужумларидан бири қайд этилди. Иккала томон ҳам бир вақтнинг ўзида муҳим ҳарбий-саноат корхоналари, логистика марказлари ва энергетика объектларига оммавий зарбалар берди.

Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, мамлакатнинг 16 та региони ва Қрим ҳудуди бўйлаб ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари жами 822 та дронни тўхтатишга муваффақ бўлган.

Ростовдаги ҳарбий комбинат ва Москва вилоятидаги йирик ёнғинлар

Россия ҳудудида энг оғир зарбалар Москва ва Ростов вилоятларига тўғри келди:

  • Ростов вилоятидаги талафот: Регион раҳбари Юрий Слюсар 150 дан ортиқ дрон ва ракеталар уриб туширилганини, бироқ ҳужум оқибатида 5 киши ҳалок бўлганини маълум қилди. Украина Қуролли кучлари Бош штаби Каменск-Шахтинский шаҳрида «Ураган», «Смерч» ва «Торнадо-С» тизимлари учун қаттиқ ёқилғи ишлаб чиқарувчи «Каменский» комбинати нишонга олинганини тасдиқлади;

  • Москва йўналишига 600 та дрон: Пойтахт мэри Сергей Собяниннинг хабар беришича, вилоят йўналишида 600 та дрон учирилган, шундан 201 таси уриб туширилган. Москва вилоятида бир нафар 83 ёшли эркак ҳалок бўлган, камида уч киши яраланган, МКАД ҳудудида ҳам уч киши жароҳат олган;

  • Wildberries’нинг энг йирик омбори ёниб кетди: Подольскдаги «Коледино» саноат паркида жойлашган 250 минг кв. метрлик марказий логистика омбори дрон келиб урилиши ортидан ёниб кетди. Бу мазкур мажмуага уюштирилган иккинчи ҳужум бўлиб, компания логистик занжирларини шошилинч қайта тузишга мажбур бўлди. Шунингдек, Подольскдаги 110 та хусусий уй электрсиз қолди;

  • Домодедоводаги дори-дармон омбори: Ҳужум натижасида Домодедово шаҳридаги 56 минг кв. метрлик йирик фармацевтика омбори тўлиқ вайрон бўлди.

Украина шаҳарларига зарбалар: 30 йиллик китоб бозори ва «АрселорМиттал» комбинати

Россия Қуролли кучлари ҳам тун давомида Украинанинг Киев, Днепропетровск ва Полтава вилоятларига зарбдор дронлар ва қанотли ракеталар билан жавоб зарбаларини йўллади:

  • Киевдаги «Почайна» бозори: Пойтахтда 1997 йилдан буён фаолият юритиб келган машҳур китоб ва савдо павилонлари, шунингдек, метро бекатига кириш жойи зарба остида қолиб, бутунлай ёниб кетди;

  • Кривий Риҳдаги йўқотишлар: «АрселорМиттал» кон-металлургия корхонасига уюштирилган ракета зарбаси оқибатида 2 киши ҳалок бўлди, 14 киши жароҳатланди (11 нафари шифохонада). Ишлаб чиқариш жараёнлари қисман тўхтатилган;

  • Россия Мудофаа вазирлиги изоҳи: Россия томони Киевда «Фламинго» ракеталари ва зарбдор дронлар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи «Файер Поинт» корхонаси, Кривий Риҳдаги металлургия цехлари ҳамда Кременчуг нефтни қайта ишлаш заводи нишонга олинганини билдирди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

РоссияУкраинаМоскваWildberriesАрселорМиттал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиУкраина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиБугун, 22:19Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бугун, 17:53Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бугун, 17:48Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Бугун, 17:43 Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикоясиБугун, 17:22Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Бугун, 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди