«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!

·2·Спорт
«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!
Қисқача

Амалдаги чемпион «Насаф» Қаршининг «Марказий» стадионида «Пахтакор»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Рўзиқул Бердиев мағлубиятга жамоа муносиб бўлмаганини, учрашув тақдирини рақибнинг захира футболчилари, омадсизлик ва биринчи голдаги Алибек Давроновнинг техник хатоси ҳал қилганини айтди. Унинг таъкидлашича, «Насаф» молиявий имкониятлари чеклангани сабабли кучли легионерларни жалб қила олмаган ва мавжуд футболчилардан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда.

Қаршининг «Марказий» стадионида кечган кескин беллашувда амалдаги чемпион «Насаф» ўз майдонида Тошкентнинг «Пахтакор» клубига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Баҳсдан кейинги матбуот анжуманида Рўзиқул Бердиев журналистларнинг барча ўткир саволларига батафсил жавоб қайтарди.

«Мағлубиятга муносиб эмасдик»: Ўйин таҳлили ва ҳал қилувчи омил

«Насаф» устози учрашув тақдирини захира футболчилари ва омадсизлик ҳал қилганини таъкидлади:

  • Ҳаяжон ва хато: «Бугун озроқ омадимиз келмади. Мағлубиятга муносиб эмасдик. Ўйинни ҳаяжон билан бошладик, хатога йўл қўйдик ва гол ўтказиб юбордик. Шунга қарамай, иккинчи бўлимда ўзимизга келиб, ҳисобни тенглаштирдик»;

  • «Пахтакор»нинг иккита таркиби: «Рақибнинг захирадан тушган футболчилари баҳс тақдирини ҳал қилди. „Пахтакор“га иккита тенг кучли таркиби борлиги катта ёрдам берди»;

  • Биринчи голдаги хато: «Биринчи голда Алибек Давроновнинг хатоси кўпроқ бўлди, у тўпга биринчи келганди ва бошқача қарор чиқарса бўларди. Бу ерда техник хато юз берди. Аммо умуман олганда Алибек ва барча йигитлар борларини бериб ҳаракат қилишди».

«Имкониятимиз чекланган: Охирги вариант билан чекландик»

Жамоанинг янги мавсумдаги селекция ишлари ва таркиб муаммолари ҳақида гапирар экан, бош мураббий молиявий имкониятлар масаласига тўхталди:

«Ўзимиз хоҳлаган таркибни йиға олмадик, бунга имкониятимиз ҳам бўлмади. Олдингизда учта вариант бўлади: яхши, ўрта ва охирги. Биз кучли легионерларни олиб келишни хоҳлагандик, аммо имкониятимиз чеклангани боис охирги вариант билан чекландик. Ҳозир бор йигитлардан фойдаланишга ҳаракат қиламиз».

«Насаф»дан кетган шогирдлар ва садоқат масаласи

Қарши клубидан футболчиларнинг, хусусан, тўғридан-тўғри «Пахтакор»га ўтиб кетиши ва мухлислар муносабати ҳақидаги саволга Рўзиқул Бердиев фалсафий ва куюнчаклик билан жавоб қайтарди:

  • Футболчи фаолияти ва ҳаёт: «Футболчилар бошқа жамоага ўтиб кетса мухлислар учун садоқати йўқдек кўринса-да, профессионал футболчининг фаолияти шунақа. Футболчи футбол орқасидан ҳаётини тўғрилашга ҳаракат қилади, бу вазиятни жуда яхши тушунамиз»;

  • 50 дан ортиқ шогирд: «Санайдиган бўлсак, 50 нафардан зиёд футболчи биздан кетди. Ҳар бир жамоага қарши ўйнаганимизда рақиб сафида икки-уч нафар шогирдларимизни кўрамиз. Кўплаб футболчилар биз учун шогирд, лекин улар устоз сифатида тан оладими, билмайман».

Алоҳида футболчилар ҳолати: Комилов, Шала ва Абдураҳматов

  • Акром Комилов: Ўйиндан қониқмагани ва жамоага тезлик қўшиш зарур бўлгани сабабли танаффусда захирага олинган;

  • Аденис Шала: Ўйини жуда яхши, бироқ учрашув давомида толиқиб қолгани сабаб мунтазам алмаштирилмоқда;

  • Зафармурод Абдураҳматов: Кўп ўйинларда майдонга тушаётгани туфайли жисмоний толиқиш ва ўйинида пасайиш кузатилмоқда, бироқ мураббийлар штаби унинг маҳоратига ишонади;

  • Грузиялик янги легионер: Сўнгги бир ой давомида расмий ўйинларда қатнашмагани сабабли ҳозирда жисмоний ҳолатини тиклаш ва мослашув жараёнини кечирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Рўзиқул БердиевНасафПахтакорҚаршиАлибек Давронов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Кеча, 23:25«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Кеча, 22:51Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиКеча, 22:50«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўлладиКеча, 22:48Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Кеча, 22:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача