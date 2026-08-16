«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!
Амалдаги чемпион «Насаф» Қаршининг «Марказий» стадионида «Пахтакор»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Рўзиқул Бердиев мағлубиятга жамоа муносиб бўлмаганини, учрашув тақдирини рақибнинг захира футболчилари, омадсизлик ва биринчи голдаги Алибек Давроновнинг техник хатоси ҳал қилганини айтди. Унинг таъкидлашича, «Насаф» молиявий имкониятлари чеклангани сабабли кучли легионерларни жалб қила олмаган ва мавжуд футболчилардан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда.
Қаршининг «Марказий» стадионида кечган кескин беллашувда амалдаги чемпион «Насаф» ўз майдонида Тошкентнинг «Пахтакор» клубига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Баҳсдан кейинги матбуот анжуманида Рўзиқул Бердиев журналистларнинг барча ўткир саволларига батафсил жавоб қайтарди.
«Мағлубиятга муносиб эмасдик»: Ўйин таҳлили ва ҳал қилувчи омил
«Насаф» устози учрашув тақдирини захира футболчилари ва омадсизлик ҳал қилганини таъкидлади:
Ҳаяжон ва хато: «Бугун озроқ омадимиз келмади. Мағлубиятга муносиб эмасдик. Ўйинни ҳаяжон билан бошладик, хатога йўл қўйдик ва гол ўтказиб юбордик. Шунга қарамай, иккинчи бўлимда ўзимизга келиб, ҳисобни тенглаштирдик»;
«Пахтакор»нинг иккита таркиби: «Рақибнинг захирадан тушган футболчилари баҳс тақдирини ҳал қилди. „Пахтакор“га иккита тенг кучли таркиби борлиги катта ёрдам берди»;
Биринчи голдаги хато: «Биринчи голда Алибек Давроновнинг хатоси кўпроқ бўлди, у тўпга биринчи келганди ва бошқача қарор чиқарса бўларди. Бу ерда техник хато юз берди. Аммо умуман олганда Алибек ва барча йигитлар борларини бериб ҳаракат қилишди».
«Имкониятимиз чекланган: Охирги вариант билан чекландик»
Жамоанинг янги мавсумдаги селекция ишлари ва таркиб муаммолари ҳақида гапирар экан, бош мураббий молиявий имкониятлар масаласига тўхталди:
«Ўзимиз хоҳлаган таркибни йиға олмадик, бунга имкониятимиз ҳам бўлмади. Олдингизда учта вариант бўлади: яхши, ўрта ва охирги. Биз кучли легионерларни олиб келишни хоҳлагандик, аммо имкониятимиз чеклангани боис охирги вариант билан чекландик. Ҳозир бор йигитлардан фойдаланишга ҳаракат қиламиз».
«Насаф»дан кетган шогирдлар ва садоқат масаласи
Қарши клубидан футболчиларнинг, хусусан, тўғридан-тўғри «Пахтакор»га ўтиб кетиши ва мухлислар муносабати ҳақидаги саволга Рўзиқул Бердиев фалсафий ва куюнчаклик билан жавоб қайтарди:
Футболчи фаолияти ва ҳаёт: «Футболчилар бошқа жамоага ўтиб кетса мухлислар учун садоқати йўқдек кўринса-да, профессионал футболчининг фаолияти шунақа. Футболчи футбол орқасидан ҳаётини тўғрилашга ҳаракат қилади, бу вазиятни жуда яхши тушунамиз»;
50 дан ортиқ шогирд: «Санайдиган бўлсак, 50 нафардан зиёд футболчи биздан кетди. Ҳар бир жамоага қарши ўйнаганимизда рақиб сафида икки-уч нафар шогирдларимизни кўрамиз. Кўплаб футболчилар биз учун шогирд, лекин улар устоз сифатида тан оладими, билмайман».
Алоҳида футболчилар ҳолати: Комилов, Шала ва Абдураҳматов
Акром Комилов: Ўйиндан қониқмагани ва жамоага тезлик қўшиш зарур бўлгани сабабли танаффусда захирага олинган;
Аденис Шала: Ўйини жуда яхши, бироқ учрашув давомида толиқиб қолгани сабаб мунтазам алмаштирилмоқда;
Зафармурод Абдураҳматов: Кўп ўйинларда майдонга тушаётгани туфайли жисмоний толиқиш ва ўйинида пасайиш кузатилмоқда, бироқ мураббийлар штаби унинг маҳоратига ишонади;
Грузиялик янги легионер: Сўнгги бир ой давомида расмий ўйинларда қатнашмагани сабабли ҳозирда жисмоний ҳолатини тиклаш ва мослашув жараёнини кечирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…