Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба берди

·7·Дунё
Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба берди
Қисқача

Украина Россия ҳудудидаги стратегик обектларга зарба беришда илк бор Буюк Британияда ишлаб чиқарилган юқори аниқликдаги дронлардан фойдаланган. Те Тимес манбаларига кўра, Волгоград ва Ярославл йўналишидаги узоқ масофали нишонларга Каллен-Ленз компаниясининг «Нян» дронлари ҳамда Буюк Британиянинг яна бир ҳарбий компанияси дронлари билан ҳужум қилинган.

Украина Россия ҳудудидаги стратегик объектларга зарба бериш амалиётларида илк маротаба Буюк Британияда ишлаб чиқарилган юқори аниқликдаги учувчисиз учиш аппаратларини (дронлар) қўллади.

Бу ҳақда Буюк Британиянинг нуфузли «The Times» нашри ўз манбаларига таянган ҳолда маълум қилди.

Нишонга олинган шаҳарлар ва қўлланилган дрон турлари

Нашр маълумотларига кўра, Британия технологиялари ёрдамида турли масофалардаги бир нечта нишонларга ҳужум уюштирилган:

  • Волгоград ва Ярославль йўналиши: Украина томони узоқ масофадаги нишонларга зарба бериш учун Британиянинг Callen-Lenz компанияси томонидан ишлаб чиқарилган «Nyan» дронлари ҳамда Буюк Британиянинг яна бир ҳарбий компанияси дронларидан фойдаланган;

  • Херсон вилоятидаги амалиёт: Манбаларнинг хабар беришича, шу йилнинг апрель ойида Херсон области ҳудудидаги объектларга зарба беришда Malloy Aeronautics компаниясининг T-150 русумли оғир дрони муваффақиятли қўлланилган.

Москванинг эҳтимолий жавоби ва НАТО хавфи

Ҳарбий соҳа экспертлари ва таҳлилчилари ушбу воқеалар ривожи ортидан юзага келиши мумкин бўлган сценарийларни баҳоламоқда:

  • Ишлаб чиқарувчиларга қарши чоралар: Таҳлилчилар Россия томони Британиянинг мазкур қурол ишлаб чиқарувчи компаниялари ва таъминот занжирларига нисбатан жавоб чоралари ёки носимметрик зарбалар кўриши мумкинлигини тахмин қилмоқда;

  • НАТО билан тўғридан-тўғри тўқнашув: Шу билан бирга, экспертлар ушбу ҳолат сабабли Россия ва НАТО альянси ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув юзага келиш эҳтимолини жуда паст даражада баҳоламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бугун, 17:53Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бугун, 17:48Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Бугун, 17:43 Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикоясиБугун, 17:22Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Бугун, 17:1213 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топди13 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди