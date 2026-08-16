Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба берди
Украина Россия ҳудудидаги стратегик обектларга зарба беришда илк бор Буюк Британияда ишлаб чиқарилган юқори аниқликдаги дронлардан фойдаланган. Те Тимес манбаларига кўра, Волгоград ва Ярославл йўналишидаги узоқ масофали нишонларга Каллен-Ленз компаниясининг «Нян» дронлари ҳамда Буюк Британиянинг яна бир ҳарбий компанияси дронлари билан ҳужум қилинган.
Украина Россия ҳудудидаги стратегик объектларга зарба бериш амалиётларида илк маротаба Буюк Британияда ишлаб чиқарилган юқори аниқликдаги учувчисиз учиш аппаратларини (дронлар) қўллади.
Бу ҳақда Буюк Британиянинг нуфузли «The Times» нашри ўз манбаларига таянган ҳолда маълум қилди.
Нишонга олинган шаҳарлар ва қўлланилган дрон турлари
Нашр маълумотларига кўра, Британия технологиялари ёрдамида турли масофалардаги бир нечта нишонларга ҳужум уюштирилган:
Волгоград ва Ярославль йўналиши: Украина томони узоқ масофадаги нишонларга зарба бериш учун Британиянинг Callen-Lenz компанияси томонидан ишлаб чиқарилган «Nyan» дронлари ҳамда Буюк Британиянинг яна бир ҳарбий компанияси дронларидан фойдаланган;
Херсон вилоятидаги амалиёт: Манбаларнинг хабар беришича, шу йилнинг апрель ойида Херсон области ҳудудидаги объектларга зарба беришда Malloy Aeronautics компаниясининг T-150 русумли оғир дрони муваффақиятли қўлланилган.
Москванинг эҳтимолий жавоби ва НАТО хавфи
Ҳарбий соҳа экспертлари ва таҳлилчилари ушбу воқеалар ривожи ортидан юзага келиши мумкин бўлган сценарийларни баҳоламоқда:
Ишлаб чиқарувчиларга қарши чоралар: Таҳлилчилар Россия томони Британиянинг мазкур қурол ишлаб чиқарувчи компаниялари ва таъминот занжирларига нисбатан жавоб чоралари ёки носимметрик зарбалар кўриши мумкинлигини тахмин қилмоқда;
НАТО билан тўғридан-тўғри тўқнашув: Шу билан бирга, экспертлар ушбу ҳолат сабабли Россия ва НАТО альянси ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув юзага келиш эҳтимолини жуда паст даражада баҳоламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…