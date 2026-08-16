«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
Мадриднинг «Реал» клуби Гелзенкирхенда «Шалке-04»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Килиан Мбаппе 6-дақиқада, Дин Ҳейсен 20-дақиқада ва Эспи 57-дақиқада киритди. Учрашув «Реал»нинг навбатдаги халқаро назорат-ўртоқлик баҳси бўлди.
Янги футбол мавсумига қизғин тайёргарлик кўраётган Мадриднинг «Реал» клуби навбатдаги халқаро назорат-ўртоқлик учрашувини Германиянинг Гельзенкирхен шаҳрида маҳаллий «Шальке-04» жамоасига қарши ўтказди.
Майдонда тўлиқ устунликка эга бўлган мадридликлар рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.
6-дақиқадаёқ Мбаппедан тезкор гол ва 3:0 ҳисоби
Учрашув «қироллик клуби»нинг фаол ҳужумлари билан бошланди:
Мбаппе ҳисобни очди: Баҳснинг 6-дақиқасидаёқ франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе тезкор гол уриб, мадридликларни олдинга олиб чиқди (0:1);
Ҳейсендан фарқнинг оширилиши: 20-дақиқада марказий ҳимоячи Дин Ҳейсен ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Эспидан чиройли нуқта: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган ёш иқтидор Эспи 57-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, якуний 0:3 ҳисобини таъминлади.
Ўртоқлик ўйини. Тафсилотлар ва таркиблар
«Шальке» — «Реал» — 0:3
16 август. Гельзенкирхен, Германия
Голлар: Мбаппе (6), Ҳейсен (20), Эспи (57).
«Реал» таркиби: Куртуа (Лунин 46, Волошин 87), Трент (Думфрис, 61), Конате (Рюдигер, 46), Ҳейсен (Ривас, 86), Каррерас (Кукурелья, 61), Силва (Беллингҳэм, 61), Вальверде (Сестеро, 74), Диас (Диоманде, 61), Гюлер (Камавинга, 46), Винисиус (Сириа, 87), Мбаппе (Эспи, 46).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…