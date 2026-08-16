«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

·23·Спорт
«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
Қисқача

Мадриднинг «Реал» клуби Гелзенкирхенда «Шалке-04»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни Килиан Мбаппе 6-дақиқада, Дин Ҳейсен 20-дақиқада ва Эспи 57-дақиқада киритди. Учрашув «Реал»нинг навбатдаги халқаро назорат-ўртоқлик баҳси бўлди.

Янги футбол мавсумига қизғин тайёргарлик кўраётган Мадриднинг «Реал» клуби навбатдаги халқаро назорат-ўртоқлик учрашувини Германиянинг Гельзенкирхен шаҳрида маҳаллий «Шальке-04» жамоасига қарши ўтказди.

Майдонда тўлиқ устунликка эга бўлган мадридликлар рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани расмийлаштирди.

6-дақиқадаёқ Мбаппедан тезкор гол ва 3:0 ҳисоби

Учрашув «қироллик клуби»нинг фаол ҳужумлари билан бошланди:

  • Мбаппе ҳисобни очди: Баҳснинг 6-дақиқасидаёқ франциялик юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе тезкор гол уриб, мадридликларни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • Ҳейсендан фарқнинг оширилиши: 20-дақиқада марказий ҳимоячи Дин Ҳейсен ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Эспидан чиройли нуқта: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган ёш иқтидор Эспи 57-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, якуний 0:3 ҳисобини таъминлади.

Ўртоқлик ўйини. Тафсилотлар ва таркиблар

  • «Шальке» — «Реал» — 0:3

  • 16 август. Гельзенкирхен, Германия

  • Голлар: Мбаппе (6), Ҳейсен (20), Эспи (57).

  • «Реал» таркиби: Куртуа (Лунин 46, Волошин 87), Трент (Думфрис, 61), Конате (Рюдигер, 46), Ҳейсен (Ривас, 86), Каррерас (Кукурелья, 61), Силва (Беллингҳэм, 61), Вальверде (Сестеро, 74), Диас (Диоманде, 61), Гюлер (Камавинга, 46), Винисиус (Сириа, 87), Мбаппе (Эспи, 46).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Реал МадридШальке 04Килиан МбаппеГерманияГельзенкирхен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Бугун, 23:257 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Бугун, 22:51Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиБугун, 22:50«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўлладиБугун, 22:48Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Бугун, 22:42Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиМичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиБугун, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача