Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?

·0·Маданият
Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?
Қисқача

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги уйида, фарзандлари иштирокида камтарона никоҳ маросимини ўтказди. Жоржина Вогуе нашрига берган интервюсида жуфтлик яқинлар даврасидаги самимий маросимни ҳашаматли тўйдан афзал кўргани, келажакда оила аъзолари ва дўстлари билан катта тўй қилишни режалаштираётганини айтди.

Жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду ва унинг рафиқаси Жоржина Родригес 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги ўз уйида жуда камтарона ва яқинлар даврасида никоҳдан ўтди. Миллиардер футболчи учун одатдагидан анча фарқли бўлган бу тўйнинг сабаби эса кўпчиликни қизиқтирди.

Жоржина Vogue нашрига берган интервьюсида жуфтлик тўйни атайлаб ғайриоддий тарзда ўтказишга қарор қилганини айтди. Унинг таъкидлашича, келажакда оила аъзолари ва дўстлар иштирокида катта тўй қилиш режаси ҳам бор.

Жоржинанинг айтишича, у болалигида катта қаср, улкан арава, узун кўйлак ва олмослар билан безатилган тожли ҳашаматли тўйни орзу қилган. Бироқ йиллар ўтиб, унинг қарашлари ўзгарган.

«Қасрлар, уйлар, ороллар, отлар, машиналар — буларнинг барчаси биз учун ҳар кунги ода. Аммо яқинлар даврасидаги самимий маросим биз учун анча ноодатий», — деган Жоржина.

Тўй уйнинг меҳмонхонасида ўтказилди

Роналду ва Жоржина никоҳ маросимини Кашкайшдаги уйининг меҳмонхонасида ташкил этган. Маросимда уларнинг беш нафар фарзанди — 9 ёшли эгизаклар Ева Мария ва Матео, 8 ёшли Аланa, 4 ёшли Белла ва 16 ёшли Криштиану Жуниор ҳам иштирок этган.

Жуфтлик айнан шу хонада оилавий ҳаётининг оддий кунларини ўтказади. Улар биргаликда нонушта, тушлик ва кечки овқат қиладиган шу жойда никоҳ қасамёдларини ҳам айтган.

Жоржина бу қарорининг сабабини тушунтирар экан, 30 йилдан кейин фарзандлари айнан шу стол атрофида ота-онасининг тўйи бўлиб ўтганини эслашини исташини айтди.

Роналду эса бу фикрга ҳазил билан қўшилиб, йиллар давомида хона безаги ўзгариши ва эҳтимол, ўша стол ҳам бошқа столга алмаштирилишини айтди.

Жоржина тўйда кўз ёшларини тия олмади

Жуфтлик никоҳ хабарини Instagram’даги қўшма саҳифасида ҳам эълон қилди. Улар олтин никоҳ узуклари тақилган қўлларининг суратини жойлаштирди. Роналду эса постга «C❤️G» деб изоҳ қолдирди.

Жоржина маросим пайтида ҳис-туйғуларини яшира олмаганини тан олди.

«Ҳаммаси мен тасаввур қилганимдек бўлди. Самимий, муҳаббатга тўла ва оиламиз энг муҳим ўринда эди. Кўз ёшларимни тия олмадим», — деди у.

Шу тариқа, миллионлаб мухлислар олдидаги ҳашаматли тўй ўрнига Роналду ва Жоржина ўз уйида, фарзандлари даврасидаги самимий маросимни танлади. Жуфтлик учун энг қимматли нарса катта тантана эмас, балки оиласи билан бирга ўтказилган унутилмас кун бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)Бугун, 18:09Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Бугун, 17:17Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Бугун, 00:51Kanye West концерти бошланишига саноқли соатлар қолганида Олмаотада электр ўчди: минглаб мухлислар хавотирдаKanye West концерти бошланишига саноқли соатлар қолганида Олмаотада электр ўчди: минглаб мухлислар хавотирдаКеча, 18:01Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Кеча, 11:06Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилдиСелена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди14.08, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)