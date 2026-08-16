Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги уйида, фарзандлари иштирокида камтарона никоҳ маросимини ўтказди. Жоржина Вогуе нашрига берган интервюсида жуфтлик яқинлар даврасидаги самимий маросимни ҳашаматли тўйдан афзал кўргани, келажакда оила аъзолари ва дўстлари билан катта тўй қилишни режалаштираётганини айтди.
Жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду ва унинг рафиқаси Жоржина Родригес 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги ўз уйида жуда камтарона ва яқинлар даврасида никоҳдан ўтди. Миллиардер футболчи учун одатдагидан анча фарқли бўлган бу тўйнинг сабаби эса кўпчиликни қизиқтирди.
Жоржина Vogue нашрига берган интервьюсида жуфтлик тўйни атайлаб ғайриоддий тарзда ўтказишга қарор қилганини айтди. Унинг таъкидлашича, келажакда оила аъзолари ва дўстлар иштирокида катта тўй қилиш режаси ҳам бор.
Жоржинанинг айтишича, у болалигида катта қаср, улкан арава, узун кўйлак ва олмослар билан безатилган тожли ҳашаматли тўйни орзу қилган. Бироқ йиллар ўтиб, унинг қарашлари ўзгарган.
«Қасрлар, уйлар, ороллар, отлар, машиналар — буларнинг барчаси биз учун ҳар кунги ода. Аммо яқинлар даврасидаги самимий маросим биз учун анча ноодатий», — деган Жоржина.
Тўй уйнинг меҳмонхонасида ўтказилди
Роналду ва Жоржина никоҳ маросимини Кашкайшдаги уйининг меҳмонхонасида ташкил этган. Маросимда уларнинг беш нафар фарзанди — 9 ёшли эгизаклар Ева Мария ва Матео, 8 ёшли Аланa, 4 ёшли Белла ва 16 ёшли Криштиану Жуниор ҳам иштирок этган.
Жуфтлик айнан шу хонада оилавий ҳаётининг оддий кунларини ўтказади. Улар биргаликда нонушта, тушлик ва кечки овқат қиладиган шу жойда никоҳ қасамёдларини ҳам айтган.
Жоржина бу қарорининг сабабини тушунтирар экан, 30 йилдан кейин фарзандлари айнан шу стол атрофида ота-онасининг тўйи бўлиб ўтганини эслашини исташини айтди.
Роналду эса бу фикрга ҳазил билан қўшилиб, йиллар давомида хона безаги ўзгариши ва эҳтимол, ўша стол ҳам бошқа столга алмаштирилишини айтди.
Жоржина тўйда кўз ёшларини тия олмади
Жуфтлик никоҳ хабарини Instagram’даги қўшма саҳифасида ҳам эълон қилди. Улар олтин никоҳ узуклари тақилган қўлларининг суратини жойлаштирди. Роналду эса постга «C❤️G» деб изоҳ қолдирди.
Жоржина маросим пайтида ҳис-туйғуларини яшира олмаганини тан олди.
«Ҳаммаси мен тасаввур қилганимдек бўлди. Самимий, муҳаббатга тўла ва оиламиз энг муҳим ўринда эди. Кўз ёшларимни тия олмадим», — деди у.
Шу тариқа, миллионлаб мухлислар олдидаги ҳашаматли тўй ўрнига Роналду ва Жоржина ўз уйида, фарзандлари даврасидаги самимий маросимни танлади. Жуфтлик учун энг қимматли нарса катта тантана эмас, балки оиласи билан бирга ўтказилган унутилмас кун бўлган.
…