Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?

·0·Спорт
Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?

Англияда янги мавсум старти «Манчестер Сити» ва унинг янги бош мураббийи Энцо Мареска учун омадсиз кечди. «Уэмбли» стадионида АПЛнинг амалдаги чемпиони «Арсенал»га қарши ўтказилган Суперкубок баҳсида «шаҳарликлар» 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.

Учрашув якунлангач, «Сити» фаолиятини кенг ёритувчи нуфузли esteemedkompany.com нашри таҳлилчилари жамоа футболчиларининг майдондаги чиқишларини алоҳида баҳолаб чиқди.

Абдуқодир Ҳусановга қанот позицияси ноқулайлик туғдирдими?

Ушбу баҳсда ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов кутилмаганда марказда эмас, ҳимоянинг ўнг қанотида майдонга туширилди:

  • Экспертлар хулосаси: Таҳлилчилар Ҳусановнинг янги позицияга тез мослаша олмаганини ва жиддий қийинчиликларга дуч келганини қайд этди;

  • Марказдан қанотга ўтиш таъсири: Абдуқодир ўтган мавсумнинг иккинчи қисмини мунтазам равишда марказий ҳимояда ўтказгани сабабли, ушбу учрашувда қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаш унга ноқулайлик туғдиргани таъкидланди.

Асосий таркиб футболчиларининг кўрсаткичлари

Нашр бошланғич таркибда тушган бошқа етакчиларнинг ўйинини қуйидагича таҳлил қилди:

  • Жанлуижи Доннарумма: Италиялик дарвозабон учун ўйин омадсиз кечди; у дастлабки икки гол урилган вазиятда яхшироқ ҳаракат қилиши ва оёқ билан ўйнаш маҳоратини ошириши лозимлиги кўрсатилди;

  • Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол: Диаш рақиб ҳужумлари қаршисида қийналган бўлса, жароҳатдан энди қайтган Гвардиол ҳали оптимал спорт формасига тўлиқ кирмагани сезилди;

  • Эллиот Андерсон: Тўп билан яхши қарорлар чиқарган ҳолда майдонда «Сити» сафидаги энг яхшилардан бири сифатида эътироф этилди;

  • Фил Фоден ва Эрлинг Ҳоланд: Ҳар икки юлдуз ҳам имкониятларга эга бўлган бўлса-да, Фоден тўпни жуда кўп йўқотди, Ҳоланд эса ўзининг энг яхши ўйинини намойиш эта олмади;

  • Нико О'Райли ва Антуан Семеньо: Ўйин давомида кутилган даражада фаоллик ва хавф туғдира олишмади;

  • Жереми Доку: Қанотда фаол ҳаракат қилган бўлса-да, ажратилган 45 дақиқа ичида ўзини янада ёрқинроқ кўрсатиши талаб этиларди.

Захирадан тушганлар: Шерки ва Геҳи асосий таркибга даъвогар

Иккинчи бўлимда майдонга тушган айрим футболчилар кейинги турлар учун мураббийлар штабига ижобий сигнал берди:

  • Райан Шерки: Захирадан тушгач, «Сити» ҳужум чизиғининг энг фаол ва хавфли аъзосига айланди. Экспертлар кейинги «Борнмут»га қарши баҳсда уни асосий таркибга муносиб деб топди;

  • Марк Геҳи: Ҳимояда энг хотиржам ҳаракат қилиб, навбатдаги беллашувда стартдан ўрин олишга лойиқ эканини кўрсатди;

  • Жек Грилиш ва Умар Мармуш: Грилиш яхши узатмалари билан ажралиб турган бўлса, катта ғайрат билан тушган Мармушга шериклари томонидан етарли қўллов етишмади;

  • Нико Гонсалес ва Рико Льюис: Льюис ўйин ритмига тўлиқ кира олмади, аммо тактик зарурат туғилганда Гонсалес ва Андерсон таянч яримҳимоя жуфтлиги сифатида кўрилиши мумкинлиги айтилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиМичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиБугун, 22:38Арсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш бердиАрсенал Манчестер Сити устидан ишончли ғалаба қозониб, мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш бердиБугун, 22:14Барселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этдиБарселона Швейцария клубини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 21:55Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиРамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиБугун, 21:4878 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?78 тага 89 та зарба: Ислам Махачев Йен Гэррини қандай мағлуб этди?Бугун, 21:45Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бурилиш нуқтаси: Ҳабиб Махачевни мағлубият хавфидан қандай қутқариб қолди?Бугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача