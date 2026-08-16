Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?
Англияда янги мавсум старти «Манчестер Сити» ва унинг янги бош мураббийи Энцо Мареска учун омадсиз кечди. «Уэмбли» стадионида АПЛнинг амалдаги чемпиони «Арсенал»га қарши ўтказилган Суперкубок баҳсида «шаҳарликлар» 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
Учрашув якунлангач, «Сити» фаолиятини кенг ёритувчи нуфузли esteemedkompany.com нашри таҳлилчилари жамоа футболчиларининг майдондаги чиқишларини алоҳида баҳолаб чиқди.
Абдуқодир Ҳусановга қанот позицияси ноқулайлик туғдирдими?
Ушбу баҳсда ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов кутилмаганда марказда эмас, ҳимоянинг ўнг қанотида майдонга туширилди:
Экспертлар хулосаси: Таҳлилчилар Ҳусановнинг янги позицияга тез мослаша олмаганини ва жиддий қийинчиликларга дуч келганини қайд этди;
Марказдан қанотга ўтиш таъсири: Абдуқодир ўтган мавсумнинг иккинчи қисмини мунтазам равишда марказий ҳимояда ўтказгани сабабли, ушбу учрашувда қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаш унга ноқулайлик туғдиргани таъкидланди.
Асосий таркиб футболчиларининг кўрсаткичлари
Нашр бошланғич таркибда тушган бошқа етакчиларнинг ўйинини қуйидагича таҳлил қилди:
Жанлуижи Доннарумма: Италиялик дарвозабон учун ўйин омадсиз кечди; у дастлабки икки гол урилган вазиятда яхшироқ ҳаракат қилиши ва оёқ билан ўйнаш маҳоратини ошириши лозимлиги кўрсатилди;
Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол: Диаш рақиб ҳужумлари қаршисида қийналган бўлса, жароҳатдан энди қайтган Гвардиол ҳали оптимал спорт формасига тўлиқ кирмагани сезилди;
Эллиот Андерсон: Тўп билан яхши қарорлар чиқарган ҳолда майдонда «Сити» сафидаги энг яхшилардан бири сифатида эътироф этилди;
Фил Фоден ва Эрлинг Ҳоланд: Ҳар икки юлдуз ҳам имкониятларга эга бўлган бўлса-да, Фоден тўпни жуда кўп йўқотди, Ҳоланд эса ўзининг энг яхши ўйинини намойиш эта олмади;
Нико О'Райли ва Антуан Семеньо: Ўйин давомида кутилган даражада фаоллик ва хавф туғдира олишмади;
Жереми Доку: Қанотда фаол ҳаракат қилган бўлса-да, ажратилган 45 дақиқа ичида ўзини янада ёрқинроқ кўрсатиши талаб этиларди.
Захирадан тушганлар: Шерки ва Геҳи асосий таркибга даъвогар
Иккинчи бўлимда майдонга тушган айрим футболчилар кейинги турлар учун мураббийлар штабига ижобий сигнал берди:
Райан Шерки: Захирадан тушгач, «Сити» ҳужум чизиғининг энг фаол ва хавфли аъзосига айланди. Экспертлар кейинги «Борнмут»га қарши баҳсда уни асосий таркибга муносиб деб топди;
Марк Геҳи: Ҳимояда энг хотиржам ҳаракат қилиб, навбатдаги беллашувда стартдан ўрин олишга лойиқ эканини кўрсатди;
Жек Грилиш ва Умар Мармуш: Грилиш яхши узатмалари билан ажралиб турган бўлса, катта ғайрат билан тушган Мармушга шериклари томонидан етарли қўллов етишмади;
Нико Гонсалес ва Рико Льюис: Льюис ўйин ритмига тўлиқ кира олмади, аммо тактик зарурат туғилганда Гонсалес ва Андерсон таянч яримҳимоя жуфтлиги сифатида кўрилиши мумкинлиги айтилди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…