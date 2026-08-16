«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади

·39·Спорт
«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади
Қисқача

«Лугано» Instagramдаги обуначилари сони 60 минг нафарга етгани муносабати билан ўзбек мухлисларига миннатдорлик билдирди. Клуб Ўзбекистон байроғи акс этган махсус пост орқали янги мухлисларининг қўллаб-қувватловини алоҳида эътироф этди. Беҳруз Каримов «Сурхон»дан 250 минг евро эвазига «Лугано»га ўтиб, 2031 йил 30 июнгача шартнома имзолади, келишувда «Сурхон»га кейинги сотувдан 10 фоиз улуш берилиши белгиланди.

Швейцария чемпионатининг пешқадам клубларидан бири ҳисобланган «Лугано» жамоаси Instagram ижтимоий тармоғидаги обуначилари сони 60 минг нафарга етганини эълон қилди. Клуб матбуот хизмати ўзининг расмий саҳифасида Ўзбекистон байроғи акс этган махсус пост жойлаштириб, ўзбек мухлисларининг мисли кўрилмаган қўллаб-қувватловига алоҳида миннатдорлик изҳор этди.

«Бизни кузатишда давом этинг»: Швейцария клубининг расмий баёноти

Клубнинг расмий баёнотида ўзбекистонлик футбол ихлосмандларининг фаоллиги юқори баҳоланди:

«Раҳмат, ўзбек мухлислари!

Ўзбекистондан бўлган янги мухлисларимизнинг ажойиб қўллаб-қувватлаши туфайли Instagram саҳифамиздаги обуначилар сони 60 минг нафарга етди.

Биз Беҳруз Каримовнинг жамоамиз либосидаги илк лаҳзаларини сизлар билан баҳам кўришни интизорлик билан кутмоқдамиз. Кейинги янгиликларни ўтказиб юбормаслик учун бизни кузатиб боринг! «Лугано» оиласига хуш келибсиз!»

250 минг евролик трансфер ва 5 йиллик шартнома

19 ёшли иқтидорли футболчининг Европага йўл олиши ўзбек футболида навбатдаги муҳим воқеалардан бири бўлди:

  • Шартнома муддати: Беҳруз Каримов Швейцария гранди билан 2031 йил 30 июнга қадар мўлжалланган 5 йиллик узоқ муддатли шартнома имзолади;

  • Молиявий шартлар: Термизнинг «Сурхон» клубидан амалга оширилган трансфер қиймати 250 минг еврони ташкил этди (қўшимча бонуслар ҳам назарда тутилган);

  • Кейинги сотув улуши: Келишувга биноан, «Сурхон» футболчининг кейинги эҳтимолий сотувидан 10 фоиз улуш олади.

ЖЧ-2026 иштирокчисининг Европа сари қадами

Беҳруз Каримов ёш бўлишига қарамай, халқаро майдонларда ўз маҳоратини кўрсатишга улгурган:

  • Мундиал тажрибаси: Иқтидорли футболчи Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этди;

  • Топ-рақибларга қарши ўйин: У жаҳон биринчилиги доирасида Колумбия ва Португалия миллий жамоаларига қарши кечган муҳим баҳсларда майдонга тушиб, мутахассислар эътиборини тортди.

Эндиликда ўзбекистонлик мухлислар Беҳруз Каримовнинг «Лугано» таркибидаги расмий дебютини катта қизиқиш билан кутмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЛуганоЎзбекистонБеҳруз КаримовСурхонInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол — «Башакшеҳир»да ғалаба!Ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол — «Башакшеҳир»да ғалаба!Бугун, 23:01«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Бугун, 22:51Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиБугун, 22:50Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Экспертлар баҳоси: Ҳусанов ва «Сити» юлдузлари «Арсенал»га қарши қандай ўйнади?Бугун, 22:42Мичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиМичи Батшуайи фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттирадиБугун, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача