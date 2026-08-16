«Раҳмат, ўзбек мухлислари!»: «Лугано» Ўзбекистонга махсус мурожаат йўллади
«Лугано» Instagramдаги обуначилари сони 60 минг нафарга етгани муносабати билан ўзбек мухлисларига миннатдорлик билдирди. Клуб Ўзбекистон байроғи акс этган махсус пост орқали янги мухлисларининг қўллаб-қувватловини алоҳида эътироф этди. Беҳруз Каримов «Сурхон»дан 250 минг евро эвазига «Лугано»га ўтиб, 2031 йил 30 июнгача шартнома имзолади, келишувда «Сурхон»га кейинги сотувдан 10 фоиз улуш берилиши белгиланди.
Швейцария чемпионатининг пешқадам клубларидан бири ҳисобланган «Лугано» жамоаси Instagram ижтимоий тармоғидаги обуначилари сони 60 минг нафарга етганини эълон қилди. Клуб матбуот хизмати ўзининг расмий саҳифасида Ўзбекистон байроғи акс этган махсус пост жойлаштириб, ўзбек мухлисларининг мисли кўрилмаган қўллаб-қувватловига алоҳида миннатдорлик изҳор этди.
«Бизни кузатишда давом этинг»: Швейцария клубининг расмий баёноти
Клубнинг расмий баёнотида ўзбекистонлик футбол ихлосмандларининг фаоллиги юқори баҳоланди:
«Раҳмат, ўзбек мухлислари!
Ўзбекистондан бўлган янги мухлисларимизнинг ажойиб қўллаб-қувватлаши туфайли Instagram саҳифамиздаги обуначилар сони 60 минг нафарга етди.
Биз Беҳруз Каримовнинг жамоамиз либосидаги илк лаҳзаларини сизлар билан баҳам кўришни интизорлик билан кутмоқдамиз. Кейинги янгиликларни ўтказиб юбормаслик учун бизни кузатиб боринг! «Лугано» оиласига хуш келибсиз!»
250 минг евролик трансфер ва 5 йиллик шартнома
19 ёшли иқтидорли футболчининг Европага йўл олиши ўзбек футболида навбатдаги муҳим воқеалардан бири бўлди:
Шартнома муддати: Беҳруз Каримов Швейцария гранди билан 2031 йил 30 июнга қадар мўлжалланган 5 йиллик узоқ муддатли шартнома имзолади;
Молиявий шартлар: Термизнинг «Сурхон» клубидан амалга оширилган трансфер қиймати 250 минг еврони ташкил этди (қўшимча бонуслар ҳам назарда тутилган);
Кейинги сотув улуши: Келишувга биноан, «Сурхон» футболчининг кейинги эҳтимолий сотувидан 10 фоиз улуш олади.
ЖЧ-2026 иштирокчисининг Европа сари қадами
Беҳруз Каримов ёш бўлишига қарамай, халқаро майдонларда ўз маҳоратини кўрсатишга улгурган:
Мундиал тажрибаси: Иқтидорли футболчи Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этди;
Топ-рақибларга қарши ўйин: У жаҳон биринчилиги доирасида Колумбия ва Португалия миллий жамоаларига қарши кечган муҳим баҳсларда майдонга тушиб, мутахассислар эътиборини тортди.
Эндиликда ўзбекистонлик мухлислар Беҳруз Каримовнинг «Лугано» таркибидаги расмий дебютини катта қизиқиш билан кутмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…