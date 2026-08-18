Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқда
Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Италия А сериясида муваффақият қозонишига ишонмоқда. Унга кўра, Стоунзнинг жисмоний тайёргарлигида муаммо бўлмайди, бироқ Кристиан Киву жамоасининг ҳимоя тизимига мослашиш учун бироз вақт керак бўлиши мумкин. Аканжи собиқ жамоадошига Италия футболи ва Интердаги ҳаётга кўникишида таржимонлик қилиб, шаҳарни кўрсатиш ҳамда бирга ресторанларга бориш орқали ёрдам бермоқда.
Goal.com хабар қилишича, Швейцария терма жамоаси ҳимоячиси Мануэль Аканжи ўзининг собиқ жамоадоши Жон Стоунзнинг Италия А сериясидаги фаолияти муваффақиятли чиқишига қаттиқ ишонмоқда. Англия Премер-лигасидан А Серияга ўтиш тактик жиҳатдан ўзгаришларни талаб этса-да, тажрибали ҳимоячи янги клубдаги муҳитга тез мослашиб кетишига шубҳа қилмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Мануэль Аканжи инглиз футболчисининг имкониятларини юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, жисмоний тайёргарлик бўйича ҳеч қандай муаммо бўлмайди, чунки Премер-лигадан келган футболчилар бу борада аллақачон тайёр бўлади. Бироқ тактик талаблар, хусусан, Кристиан Киву жамоасининг ҳимоя тизимига мослашиш бироз вақт талаб қилиши мумкин.
Танишув ва кутилмаган тасодифларИкки футболчининг тақдири яна бир бор кесишди ва улар аввалроқ Манчестер Сити сафида бирга тўп сурган эди. Қизиғи шундаки, трансфер расман эълон қилинишидан бироз олдин уларнинг оилалари Ибисадаги дам олиш масканида тасодифан учрашиб қолишган. Бу ҳақда Аканжи мамнуният билан эслаб ўтди.
«Ҳаммаси кутилмаганда содир бўлди. Трансфер тасдиқланишидан бир неча соат олдин рафиқам иккимиз Ибисада унинг рафиқаси билан тўқнаш келиб қолдик. Улар билан дўстлигимиз ва илгари бирга таътилга чиққанимиз сабабли бу жуда қизиқарли тасодиф бўлди», — дейди швейцариялик футболчи.
Интерда мослашиш жараёниҲозирда Мануэль Аканжи Жон Стоунзга Италия футбол маданияти ва янги жамоага тезроқ кўникишида шахсан яқиндан ёрдам бермоқда. У таржимонлик қилиб, шаҳар бўйлаб йўналишларни кўрсатиб, ҳатто биргаликда маҳаллий ресторанларга ҳам ташриф буюраётганини таъкидлади.
Стоунз янги жамоасидаги илк ўйинлариданоқ ўзини кўрсатиб, Real Betisга қарши кечган ўртоқлик учрашувида гол киритишга улгурди. Аканжи унинг ҳар қандай вазифани уддалай олишини ва жамоада тезда ўз ўрнини топишини таъкидлаб ўтди.
Рақобат ва Чемпионлар лигасидаги мақсадларИнтер ўзининг ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтирди. Марсельдаги ижара муддатидан қайтган Бенжамин Паварднинг таркибга қўшилиши жамоадаги рақобатни янада оширди. Аканжи бундай соғлом рақобат нафақат Италия чемпионатида, балки Чемпионлар лигасида ҳам муваффақият қозониш учун муҳим омил эканини қайд этди.
«Бизда ҳар бир позиция учун камида иккита ажойиб ўйинчи бор. Кучли ҳимоя ва кенг таркиб бизга Европа аренасида ҳам рақобат қилиш имконини беради. Машғулотлардаги юқори рақобат эса ҳаммамизнинг ўсишимизга хизмат қилади», — дея якунлади футболчи.
…