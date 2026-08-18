Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқда

·2·Спорт
Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқда
Қисқача

Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Италия А сериясида муваффақият қозонишига ишонмоқда. Унга кўра, Стоунзнинг жисмоний тайёргарлигида муаммо бўлмайди, бироқ Кристиан Киву жамоасининг ҳимоя тизимига мослашиш учун бироз вақт керак бўлиши мумкин. Аканжи собиқ жамоадошига Италия футболи ва Интердаги ҳаётга кўникишида таржимонлик қилиб, шаҳарни кўрсатиш ҳамда бирга ресторанларга бориш орқали ёрдам бермоқда.

Goal.com хабар қилишича, Швейцария терма жамоаси ҳимоячиси Мануэль Аканжи ўзининг собиқ жамоадоши Жон Стоунзнинг Италия А сериясидаги фаолияти муваффақиятли чиқишига қаттиқ ишонмоқда. Англия Премер-лигасидан А Серияга ўтиш тактик жиҳатдан ўзгаришларни талаб этса-да, тажрибали ҳимоячи янги клубдаги муҳитга тез мослашиб кетишига шубҳа қилмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Мануэль Аканжи инглиз футболчисининг имкониятларини юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, жисмоний тайёргарлик бўйича ҳеч қандай муаммо бўлмайди, чунки Премер-лигадан келган футболчилар бу борада аллақачон тайёр бўлади. Бироқ тактик талаблар, хусусан, Кристиан Киву жамоасининг ҳимоя тизимига мослашиш бироз вақт талаб қилиши мумкин.

Танишув ва кутилмаган тасодифлар

Икки футболчининг тақдири яна бир бор кесишди ва улар аввалроқ Манчестер Сити сафида бирга тўп сурган эди. Қизиғи шундаки, трансфер расман эълон қилинишидан бироз олдин уларнинг оилалари Ибисадаги дам олиш масканида тасодифан учрашиб қолишган. Бу ҳақда Аканжи мамнуният билан эслаб ўтди.

«Ҳаммаси кутилмаганда содир бўлди. Трансфер тасдиқланишидан бир неча соат олдин рафиқам иккимиз Ибисада унинг рафиқаси билан тўқнаш келиб қолдик. Улар билан дўстлигимиз ва илгари бирга таътилга чиққанимиз сабабли бу жуда қизиқарли тасодиф бўлди», — дейди швейцариялик футболчи.

Интерда мослашиш жараёни

Ҳозирда Мануэль Аканжи Жон Стоунзга Италия футбол маданияти ва янги жамоага тезроқ кўникишида шахсан яқиндан ёрдам бермоқда. У таржимонлик қилиб, шаҳар бўйлаб йўналишларни кўрсатиб, ҳатто биргаликда маҳаллий ресторанларга ҳам ташриф буюраётганини таъкидлади.

Стоунз янги жамоасидаги илк ўйинлариданоқ ўзини кўрсатиб, Real Betisга қарши кечган ўртоқлик учрашувида гол киритишга улгурди. Аканжи унинг ҳар қандай вазифани уддалай олишини ва жамоада тезда ўз ўрнини топишини таъкидлаб ўтди.

Рақобат ва Чемпионлар лигасидаги мақсадлар

Интер ўзининг ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтирди. Марсельдаги ижара муддатидан қайтган Бенжамин Паварднинг таркибга қўшилиши жамоадаги рақобатни янада оширди. Аканжи бундай соғлом рақобат нафақат Италия чемпионатида, балки Чемпионлар лигасида ҳам муваффақият қозониш учун муҳим омил эканини қайд этди.

«Бизда ҳар бир позиция учун камида иккита ажойиб ўйинчи бор. Кучли ҳимоя ва кенг таркиб бизга Европа аренасида ҳам рақобат қилиш имконини беради. Машғулотлардаги юқори рақобат эса ҳаммамизнинг ўсишимизга хизмат қилади», — дея якунлади футболчи.

ИнтерЖон СтоунзМануэль АканжиА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаКристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаБугун, 17:5353 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинКристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинБугун, 16:30Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди