53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди
53 ёшли Роберто Карлос марокашлик келиб чиқишга эга испаниялик футбол тадбиркори Суҳайла Эттаҳири билан турмуш қурганини маълум қилди. Уларнинг никоҳи ҳақидаги маълумотлар январ ойида тарқалган, 25 июл куни эса оила аъзолари ва яқин дўстлари иштирокида яна бир камтарона тўй маросими ўтказилган. 17 август куни тўй суратларининг эълон қилиниши никоҳ яқинда бўлиб ўтгандек таассурот уйғотган.
Бразилиялик футбол афсонаси, «Реал Мадрид» ва Бразилия терма жамоасининг собиқ юлдузи Роберто Карлос марокашлик келиб чиқишга эга испаниялик футбол тадбиркори Суҳайла Эттаҳири билан турмуш қурди. Жуфтликнинг никоҳи аввалроқ маълум бўлган бўлса-да, тўй маросимига оид янги суратларнинг оммага тарқалиши уларни яна жамоатчилик эътиборига олиб чиқди.
Жуфтликнинг бирга тушган суратлари 17 август куни кенг оммага эълон қилинди. Бу ҳолат айрим ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини Роберто Карлос яқинда уйланган, деган хулосага келишга ундади.
Аслида эса уларнинг никоҳи ҳақида маълумотлар бундан анча олдин, январь ойида тарқалган эди. Ўша вақтда Испаниянинг Telecinco телеканалидаги «Fiesta» дастури жуфтликнинг ёпиқ маросимда никоҳдан ўтганини маълум қилган. Кейинчалик, 25 июль куни оила аъзолари ва яқин дўстлар иштирокида яна бир камтарона тўй маросими ўтказилган.
Шу тариқа, июль ойидаги тўйдан олинган суратларнинг августда қайта тарқалиши никоҳ яқинда бўлиб ўтгандек таассурот уйғотган. Бироқ манбаларга кўра, Роберто Карлос ва Суҳайла Эттаҳири бир неча йилдан буён муносабатда бўлиб келмоқда ва уларнинг оилавий муносабатлари аввалроқ ҳам жамоатчиликка маълум қилинган эди.
Эттаҳири нафақат Роберто Карлоснинг рафиқаси, балки футбол оламида профессионал фаолият юритадиган мутахассис ҳамдир. Испанияда FIFA лицензиясига эга футбол агенти сифатида у спортчиларнинг профессионал фаолиятини бошқариш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва футбол соҳасидаги лойиҳалар билан шуғулланади.
Суҳайла Эттаҳири футбол бизнесида халқаро даражада танилган номлар билан ишлагани билан ҳам эътиборга тушган. Манбаларда унинг Лука Модрич, Нани, Лусио, Марко Матерацци ва Жон Терри каби футболчилар ҳамда собиқ футболчиларнинг карьераси билан боғлиқ бошқарув ишларида иштирок этгани қайд этилган.
Роберто Карлос ва Эттаҳирининг муносабатлари дастлаб профессионал ҳамкорлик доирасида бошланган. Кейинчалик улар ўртасидаги яқинлик шахсий муносабатларга айланган. Жуфтлик нафақат ҳаётда, балки спорт бизнесида ҳам ҳамкорлик қилади. Улар Бразилия ва Европада спортчилар карьерасини бошқаришга ихтисослашган компаниялар билан боғлиқ лойиҳаларни биргаликда олиб боради.
Роберто Карлос аввалроқ Суҳайлани оммага ўзининг рафиқаси сифатида таништирган ва уни муваффақиятли тадбиркор ҳамда ҳаётига катта қувонч олиб кирган инсон сифатида таърифлаган. Суҳайла эса муносабатларининг дастлаб профессионал муҳитда бошланганини айтган.
Шу тариқа, тўйга оид суратларнинг қайта тарқалиши машҳур футболчининг шахсий ҳаётига бўлган қизиқишни яна бир бор кучайтирди. Роберто Карлос учун футбол майдонидаги ёрқин фаолиятидан кейинги ҳаётида ҳам янги саҳифа очилди.
…