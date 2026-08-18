53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди

·3·Спорт
53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди
Қисқача

53 ёшли Роберто Карлос марокашлик келиб чиқишга эга испаниялик футбол тадбиркори Суҳайла Эттаҳири билан турмуш қурганини маълум қилди. Уларнинг никоҳи ҳақидаги маълумотлар январ ойида тарқалган, 25 июл куни эса оила аъзолари ва яқин дўстлари иштирокида яна бир камтарона тўй маросими ўтказилган. 17 август куни тўй суратларининг эълон қилиниши никоҳ яқинда бўлиб ўтгандек таассурот уйғотган.

Бразилиялик футбол афсонаси, «Реал Мадрид» ва Бразилия терма жамоасининг собиқ юлдузи Роберто Карлос марокашлик келиб чиқишга эга испаниялик футбол тадбиркори Суҳайла Эттаҳири билан турмуш қурди. Жуфтликнинг никоҳи аввалроқ маълум бўлган бўлса-да, тўй маросимига оид янги суратларнинг оммага тарқалиши уларни яна жамоатчилик эътиборига олиб чиқди.

Жуфтликнинг бирга тушган суратлари 17 август куни кенг оммага эълон қилинди. Бу ҳолат айрим ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини Роберто Карлос яқинда уйланган, деган хулосага келишга ундади.

Аслида эса уларнинг никоҳи ҳақида маълумотлар бундан анча олдин, январь ойида тарқалган эди. Ўша вақтда Испаниянинг Telecinco телеканалидаги «Fiesta» дастури жуфтликнинг ёпиқ маросимда никоҳдан ўтганини маълум қилган. Кейинчалик, 25 июль куни оила аъзолари ва яқин дўстлар иштирокида яна бир камтарона тўй маросими ўтказилган.

Шу тариқа, июль ойидаги тўйдан олинган суратларнинг августда қайта тарқалиши никоҳ яқинда бўлиб ўтгандек таассурот уйғотган. Бироқ манбаларга кўра, Роберто Карлос ва Суҳайла Эттаҳири бир неча йилдан буён муносабатда бўлиб келмоқда ва уларнинг оилавий муносабатлари аввалроқ ҳам жамоатчиликка маълум қилинган эди.

Эттаҳири нафақат Роберто Карлоснинг рафиқаси, балки футбол оламида профессионал фаолият юритадиган мутахассис ҳамдир. Испанияда FIFA лицензиясига эга футбол агенти сифатида у спортчиларнинг профессионал фаолиятини бошқариш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва футбол соҳасидаги лойиҳалар билан шуғулланади.

Суҳайла Эттаҳири футбол бизнесида халқаро даражада танилган номлар билан ишлагани билан ҳам эътиборга тушган. Манбаларда унинг Лука Модрич, Нани, Лусио, Марко Матерацци ва Жон Терри каби футболчилар ҳамда собиқ футболчиларнинг карьераси билан боғлиқ бошқарув ишларида иштирок этгани қайд этилган.

Роберто Карлос ва Эттаҳирининг муносабатлари дастлаб профессионал ҳамкорлик доирасида бошланган. Кейинчалик улар ўртасидаги яқинлик шахсий муносабатларга айланган. Жуфтлик нафақат ҳаётда, балки спорт бизнесида ҳам ҳамкорлик қилади. Улар Бразилия ва Европада спортчилар карьерасини бошқаришга ихтисослашган компаниялар билан боғлиқ лойиҳаларни биргаликда олиб боради.

Роберто Карлос аввалроқ Суҳайлани оммага ўзининг рафиқаси сифатида таништирган ва уни муваффақиятли тадбиркор ҳамда ҳаётига катта қувонч олиб кирган инсон сифатида таърифлаган. Суҳайла эса муносабатларининг дастлаб профессионал муҳитда бошланганини айтган.

Шу тариқа, тўйга оид суратларнинг қайта тарқалиши машҳур футболчининг шахсий ҳаётига бўлган қизиқишни яна бир бор кучайтирди. Роберто Карлос учун футбол майдонидаги ёрқин фаолиятидан кейинги ҳаётида ҳам янги саҳифа очилди.

Роберто КарлосСухайла ЭттахириРеал МадридЛука МодричФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинКристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинБугун, 16:30Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиМилан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиБугун, 16:11Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди