Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилди
Арсенал бош мураббийи Микел Артета Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни Лондонга кўчиб ўтишга кўндириш учун унга шахсан қўнғироқ қилди. Атлетико Мадрид раҳбарияти Альваресни Барселонага сотишдан кўра Арсеналга беришни маъқул кўрмоқда, бироқ футболчи ва унинг вакиллари Барселона вариантини афзал билмоқда.
Лондоннинг Арсенал клуби трансфер ойнаси ёпилиши арафасида ҳужум чизиғини кучайтириш учун ҳал қилувчи қадамларни ташламоқда. Эл Десмарқуе нашри хабар қилишича, жамоа бош мураббийи Микел Артета Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни Лондон клубига кўчиб ўтишга кўндириш мақсадида унга шахсан ўзи қўнғироқ қилган. Ушбу трансфер қишки ва ёзги мавсумолди режаларнинг энг муҳим қисми сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал раҳбарияти ва мураббийлар штаби жорий мавсумда Чемпионатлар лигасида зафар қучиш учун айнан шундай даражадаги футболчи сувсиз сувдек зарур деб ҳисоблайди. Ўтган мавсумдаги финалда Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган оғир мағлубиятдан сўнг, Лондон клуби Европанинг бош кубогини қўлга киритишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.
Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасидаги рақобатГарчи Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ўз ватандошини жамоада сақлаб қолишни исташини очиқ айтган бўлса-да, Мадрид клуби раҳбарияти футболчини бевосита Испания чемпионатидаги рақиби Барселона клубига сотгандан кўра, Арсеналга беришни афзал билмоқда. Mundo Deportivo маълумотига кўра, клуб ҳаракатлари Альваресни Англия Премер-лигасига йўналтиришга қаратилган.
КОПE хабарига кўра, Арсенал келишувни тезлаштириш мақсадида ўз ҳужумчиси Виктор Гёкересни ҳам ушбу трансферга қўшиб, айирбошлаш вариантини таклиф қилган. Бу Симеоне учун аргентиналик ҳужумчига муносиб ўринбосар бўлиши мумкин эди. Бироқ, футболчининг ўзи ва унинг вакиллари Барселона вариантини афзал кўришда давом этмоқда.
Молиявий муаммолар ва муқобил вариантларКаталония клубининг давом этаётган молиявий муаммолари ва Атлетико Мадрид талаб қилаётган суммани тўлай олмаслиги Микел Артета жамоасига устунлик тақдим этиши мумкин. Ферран Торреснинг Пари Сен-Жермен сафига ўтиб кетишидан сўнг, Ханси Флик ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа номзодларни, жумладан Виктор Гёкересни ҳам кўриб чиқиши мумкинлиги айтилмоқда.
Вазиятнинг ноаниқлигини тушунган ҳолда, Арсенал барча тухумларини битта саватга солиб қўймаган. GOAL.com маълумотига кўра, агар Хулиан Альварес Барселонани кутишда давом этса, лондонликлар Galatasaray сафида тўп сураётган ҳужумчи Виктор Осимҳен билан музокараларни бошлаб юборган. Ўтган ҳафта турк клуби билан ўтказилган учрашувларда Этан Нванери ва Габриел Мартинелли иштирокидаги кенгайтирилган музокаралар ҳам муҳокама қилинган.
…