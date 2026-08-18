Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилди

·22·Спорт
Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилди
Қисқача

Арсенал бош мураббийи Микел Артета Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни Лондонга кўчиб ўтишга кўндириш учун унга шахсан қўнғироқ қилди. Атлетико Мадрид раҳбарияти Альваресни Барселонага сотишдан кўра Арсеналга беришни маъқул кўрмоқда, бироқ футболчи ва унинг вакиллари Барселона вариантини афзал билмоқда.

Лондоннинг Арсенал клуби трансфер ойнаси ёпилиши арафасида ҳужум чизиғини кучайтириш учун ҳал қилувчи қадамларни ташламоқда. Эл Десмарқуе нашри хабар қилишича, жамоа бош мураббийи Микел Артета Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни Лондон клубига кўчиб ўтишга кўндириш мақсадида унга шахсан ўзи қўнғироқ қилган. Ушбу трансфер қишки ва ёзги мавсумолди режаларнинг энг муҳим қисми сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал раҳбарияти ва мураббийлар штаби жорий мавсумда Чемпионатлар лигасида зафар қучиш учун айнан шундай даражадаги футболчи сувсиз сувдек зарур деб ҳисоблайди. Ўтган мавсумдаги финалда Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган оғир мағлубиятдан сўнг, Лондон клуби Европанинг бош кубогини қўлга киритишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.

Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасидаги рақобат

Гарчи Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ўз ватандошини жамоада сақлаб қолишни исташини очиқ айтган бўлса-да, Мадрид клуби раҳбарияти футболчини бевосита Испания чемпионатидаги рақиби Барселона клубига сотгандан кўра, Арсеналга беришни афзал билмоқда. Mundo Deportivo маълумотига кўра, клуб ҳаракатлари Альваресни Англия Премер-лигасига йўналтиришга қаратилган.

КОПE хабарига кўра, Арсенал келишувни тезлаштириш мақсадида ўз ҳужумчиси Виктор Гёкересни ҳам ушбу трансферга қўшиб, айирбошлаш вариантини таклиф қилган. Бу Симеоне учун аргентиналик ҳужумчига муносиб ўринбосар бўлиши мумкин эди. Бироқ, футболчининг ўзи ва унинг вакиллари Барселона вариантини афзал кўришда давом этмоқда.

Молиявий муаммолар ва муқобил вариантлар

Каталония клубининг давом этаётган молиявий муаммолари ва Атлетико Мадрид талаб қилаётган суммани тўлай олмаслиги Микел Артета жамоасига устунлик тақдим этиши мумкин. Ферран Торреснинг Пари Сен-Жермен сафига ўтиб кетишидан сўнг, Ханси Флик ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа номзодларни, жумладан Виктор Гёкересни ҳам кўриб чиқиши мумкинлиги айтилмоқда.

Вазиятнинг ноаниқлигини тушунган ҳолда, Арсенал барча тухумларини битта саватга солиб қўймаган. GOAL.com маълумотига кўра, агар Хулиан Альварес Барселонани кутишда давом этса, лондонликлар Galatasaray сафида тўп сураётган ҳужумчи Виктор Осимҳен билан музокараларни бошлаб юборган. Ўтган ҳафта турк клуби билан ўтказилган учрашувларда Этан Нванери ва Габриел Мартинелли иштирокидаги кенгайтирилган музокаралар ҳам муҳокама қилинган.

АрсеналХулиан АльваресМикел АртетаВиктор ОсимҳенБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинКристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинБугун, 16:30Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиМилан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиБугун, 16:11Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди