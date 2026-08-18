Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўлади

·3·Техно
Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўлади
Қисқача

Хитойнинг 3C регулятори V2602A модел рақамли Vivo смартфонини тасдиқлади, қурилма 90 ваттли симли қувватлаш, n79 частота диапазони ва БеиДоу сунъий йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлайди. Мазкур қурилма кутилаётган Vivo X500 линеикасига тегишли бўлиб, унинг тақдимоти жорий йилнинг сентабр ойида Хитойда ўтказилиши кутилмоқда. Vivo X500 6,59 дюймли 1,5K OLED-экран, Dimensity 9000 туркумидаги процессор ва тахминан 7500 мА·ч сиғимли батареяга эга бўлиши мумкин.

Хитойнинг 3C регулятори томонидан янги Vivo смартфони тасдиқдан ўтди ва бу қурилма мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, V2602A модел рақами остидан ўтган ушбу гаджет, тахминларга кўра, кутилаётган Vivo X500 линеикасига тегишли ҳисобланади ва унинг тақдимоти жорий йилнинг сентябрь ойида Хитойда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ ушбу сериядаги X500 Pro ҳамда X500 Pro Max моделлари ҳам шунга ўхшаш расмий ҳужжатларни қўлга киритган эди. Янги сертификациядан ўтиш жараёни қурилманинг техник имкониятлари, жумладан, 90 ватт қувватга эга симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини амалда тасдиқлади. Шунингдек, смартфонда n79 частота диапазони ва БеиДоу сунъий йўлдош алоқаси мавжудлиги ҳам маълум қилинди.

Дизайн ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

Базавий Vivo X500 модели ўзининг Pro версияларидан ташқи кўриниши бўйича сезиларли даражада фарқ қилиши кутилмоқда. Агар қимматроқ версияларда орқа панелнинг марказида йирик ҳажмли думалоқ камера блоки жойлашган бўлса, асосий версияда ушбу модулли тизим чап юқори бурчакка кўчирилиши тахмин қилинмоқда.

Қурилма текис шаклдаги 6,59 дюймли OLED-экран билан таъминланиб, у 1,5K ўлчамларни намойиш этади. Ишлаш унумдорлигига келсак, смартфонга Dimensity 9000 туркумидаги процессор ўрнатилиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Pro-моделлар 2 нанометрли Dimensity 9600 Pro чипи билан жиҳозланса, базавий модификацияда бироз бошқачароқ 3 нанометрли платформадан фойдаланилиши мумкин.

Батарея қуввати ва камера имкониятлари

Мазкур мобил қурилманинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг таъсирчан аккумулятори бўлади. Қурилма тахминан 7500 мА·ч сиғимга эга батарея билан таъминланади. Шунингдек, фойдаланувчилар 90 ваттли симли ҳамда 40 ваттли симсиз қувватлаш имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади.

Асосий камера блоки ҳам юқори технологик кўрсаткичларни тақдим этади. Хусусан, у 1/1,28 дюймли ўлчамга эга 50 мегапикселли асосий сенсорга таянади. Камеранинг умумий таркибидан 50 мегапикселли ультракен бурчакли модул ва 64 мегапикселли перископик телеобъектив ҳам жой олади.

Кутилишича, Vivo X500 сериясидаги барча янги қурилмалар қутидан чиқибоқ Android 17 операцион тизимида ишлайди ва улар махсус ОригинОС 7 график қобиғи билан жиҳозланади.

VivoVivo X500СмартфонТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиОлимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиБугун, 17:27Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиБугун, 16:53Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 16:29Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиStarlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиБугун, 15:51Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиSamsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиБугун, 15:24Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди