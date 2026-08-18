Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўлади
Хитойнинг 3C регулятори V2602A модел рақамли Vivo смартфонини тасдиқлади, қурилма 90 ваттли симли қувватлаш, n79 частота диапазони ва БеиДоу сунъий йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлайди. Мазкур қурилма кутилаётган Vivo X500 линеикасига тегишли бўлиб, унинг тақдимоти жорий йилнинг сентабр ойида Хитойда ўтказилиши кутилмоқда. Vivo X500 6,59 дюймли 1,5K OLED-экран, Dimensity 9000 туркумидаги процессор ва тахминан 7500 мА·ч сиғимли батареяга эга бўлиши мумкин.
Хитойнинг 3C регулятори томонидан янги Vivo смартфони тасдиқдан ўтди ва бу қурилма мобил бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, V2602A модел рақами остидан ўтган ушбу гаджет, тахминларга кўра, кутилаётган Vivo X500 линеикасига тегишли ҳисобланади ва унинг тақдимоти жорий йилнинг сентябрь ойида Хитойда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ ушбу сериядаги X500 Pro ҳамда X500 Pro Max моделлари ҳам шунга ўхшаш расмий ҳужжатларни қўлга киритган эди. Янги сертификациядан ўтиш жараёни қурилманинг техник имкониятлари, жумладан, 90 ватт қувватга эга симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини амалда тасдиқлади. Шунингдек, смартфонда n79 частота диапазони ва БеиДоу сунъий йўлдош алоқаси мавжудлиги ҳам маълум қилинди.
Дизайн ва ташқи кўринишдаги ўзгаришларБазавий Vivo X500 модели ўзининг Pro версияларидан ташқи кўриниши бўйича сезиларли даражада фарқ қилиши кутилмоқда. Агар қимматроқ версияларда орқа панелнинг марказида йирик ҳажмли думалоқ камера блоки жойлашган бўлса, асосий версияда ушбу модулли тизим чап юқори бурчакка кўчирилиши тахмин қилинмоқда.
Қурилма текис шаклдаги 6,59 дюймли OLED-экран билан таъминланиб, у 1,5K ўлчамларни намойиш этади. Ишлаш унумдорлигига келсак, смартфонга Dimensity 9000 туркумидаги процессор ўрнатилиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Pro-моделлар 2 нанометрли Dimensity 9600 Pro чипи билан жиҳозланса, базавий модификацияда бироз бошқачароқ 3 нанометрли платформадан фойдаланилиши мумкин.
Батарея қуввати ва камера имкониятлариМазкур мобил қурилманинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг таъсирчан аккумулятори бўлади. Қурилма тахминан 7500 мА·ч сиғимга эга батарея билан таъминланади. Шунингдек, фойдаланувчилар 90 ваттли симли ҳамда 40 ваттли симсиз қувватлаш имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади.
Асосий камера блоки ҳам юқори технологик кўрсаткичларни тақдим этади. Хусусан, у 1/1,28 дюймли ўлчамга эга 50 мегапикселли асосий сенсорга таянади. Камеранинг умумий таркибидан 50 мегапикселли ультракен бурчакли модул ва 64 мегапикселли перископик телеобъектив ҳам жой олади.
Кутилишича, Vivo X500 сериясидаги барча янги қурилмалар қутидан чиқибоқ Android 17 операцион тизимида ишлайди ва улар махсус ОригинОС 7 график қобиғи билан жиҳозланади.
…