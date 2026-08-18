Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?

·69·Дунё
Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?
Қисқача

Қирғизистонда 28 ёшли аёл жазо ўтаётган севгилиси билан никоҳдан ўтиш учун келинлик либосида Чўй вилоятидаги 27-сонли колонияга борди. Никоҳ маросими ФҲДЁ ходимлари белгиланган вақтда етиб келмагани сабабли қолдирилди. Қирғизистон қонунчилиги маҳбус билан никоҳни пенитенсиар муассасанинг ўзида, муассаса раҳбари билан келишилган жойда расмийлаштиришга имкон беради. Жуфтлик аввал бирга яшагани ва фарзанди борлиги айтилмоқда.

Қирғизистонда ижтимоий тармоқларда тарқалган видео фойдаланувчилар эътиборини тортди. Унда 28 ёшли аёл келинлик либосида Чўй вилоятининг Молдавановка қишлоғида жойлашган 27-сонли колонияга келгани акс этган. Мазкур колония расман Қирғизистон Жазони ижро этиш давлат хизмати тасарруфидаги муассаса сифатида қайд этилган.

Тарқалган маълумотларга кўра, аёл шу муассасада жазо ўтаётган севгилиси билан никоҳдан ўтиш учун келган. Жуфтлик аввал бирга яшагани ва фарзанди борлиги ҳам айтилмоқда. Никоҳ маросимини тўғридан-тўғри колония ҳудудида ўтказиш режалаштирилган, бироқ ФҲДЁ ходимлари белгиланган вақтда етиб келмагани сабабли маросим амалга ошмаган.

Қизиғи, Қирғизистон қонунчилиги маҳбус билан никоҳни пенитенциар муассасанинг ўзида расмийлаштириш имконини беради. Бунда никоҳни давлат рўйхатидан ўтказиш муассаса раҳбари билан келишилган ҳолда белгиланган жойда амалга оширилади.

Видео ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар аёлнинг қарори ва севган инсонни қўллаб-қувватлашини жасорат сифатида баҳолаган. Бошқалар эса бундай қарорга танқидий муносабат билдириб, уни нотўғри танлов деб ҳисоблаган.

Сиз бу вазиятга қандай қарайсиз? Аёлнинг қарори — муҳаббат ва садоқат намунасими ёки нотўғри танловми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиТехасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиБугун, 14:44Оқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиОқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиБугун, 14:22Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:58TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиБугун, 09:562 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топдиБугун, 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди