Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкин

·20·Спорт
Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкин
Қисқача

Милан клуби Кристофер Нкункуни мавсум охиригача ижара асосида қўйиб юборишга тайёр, РБ Леипзиг эса уни қайтариш бўйича асосий даъвогар ҳисобланади. Нкунку жорий мавсумда аввалги ўйин амалиётини йўқотгани ва бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига кирмагани сабаб клубини ўзгартиришга яқин турибди. Футболчининг вакиллари ва РБ Леипзиг ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган, Рома клуби ҳам унинг ҳаракатларини кузатмоқда.

Франциялик ҳужумчи Кристофер Нкунку жорий мавсумда ўзининг аввалги ўйин амалиётини йўқотиб қўйди ва клубини ўзгартиришга яқин турибди. Футболчи бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига кирмагач, унинг трансфери бўйича музокаралар бошланиб юборилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Италиянинг Милан клуби футболчини мавсум охиригача ижара асосида қўйиб юборишга тайёр. Ушбу вазиятдан фойдаланишга интилаётган даъвогарлар орасида эса унинг собиқ жамоаси асосий фаворий сифатида намоён бўлмоқда.

РБ Леипзиг билан янги алоқалар

ixbt.com ва Goal.com хабар беришича, футболчининг вакиллари ва немис клуби ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган. РБ Леипзиг жамоаси ўйинчини ўз сафига қайтаришдан манфаатдор, чунки айнан Германияда Нкунку ўз фаолиятининг энг ёрқин даврларини ўтказганди.

Эслатиб ўтамиз, ҳужумчи 2023-йилда немис клубини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтганди. Бироқ сўнгги ойлардаги тушунарсиз вазият ва таркибдаги рақобат унинг янги жамоасида ўзини тўлақонли кўрсатишига имкон бермади.

Трансфер бозори ва асосий рақобат

  • Милан футболчини ижарага беришга қарши эмас
  • РБ Леипзиг трансфер пойгасида асосий даъвогар ҳисобланади
  • Рома клуби ҳам франциялик футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатмоқда
Айни пайтда футболчининг олдида бир нечта яхши таклифлар мавжуд бўлиб, у ўз фаолиятини давом эттириш учун энг мақбул вариантни танлаши керак. Германия клубининг қизиқиши жиддий экани ва томонлар ўртасида мулоқотлар давом этаётгани вазият тез орада ойдинлашишидан далолат беради.

Қишки трансфер ойнаси яқинлашгани сари Европа футболидаги бундай ўтишлар мухлислар эътиборини тортмоқда. Нкункунинг кейинги тақдири ва қайси жамоани танлаши унинг кейинги фаолияти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Кристофер НкункуМиланРБ ЛеипзигРомаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиМилан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиБугун, 16:11Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди