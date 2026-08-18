Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкин
Милан клуби Кристофер Нкункуни мавсум охиригача ижара асосида қўйиб юборишга тайёр, РБ Леипзиг эса уни қайтариш бўйича асосий даъвогар ҳисобланади. Нкунку жорий мавсумда аввалги ўйин амалиётини йўқотгани ва бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига кирмагани сабаб клубини ўзгартиришга яқин турибди. Футболчининг вакиллари ва РБ Леипзиг ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган, Рома клуби ҳам унинг ҳаракатларини кузатмоқда.
Франциялик ҳужумчи Кристофер Нкунку жорий мавсумда ўзининг аввалги ўйин амалиётини йўқотиб қўйди ва клубини ўзгартиришга яқин турибди. Футболчи бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига кирмагач, унинг трансфери бўйича музокаралар бошланиб юборилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Италиянинг Милан клуби футболчини мавсум охиригача ижара асосида қўйиб юборишга тайёр. Ушбу вазиятдан фойдаланишга интилаётган даъвогарлар орасида эса унинг собиқ жамоаси асосий фаворий сифатида намоён бўлмоқда.
РБ Леипзиг билан янги алоқаларixbt.com ва Goal.com хабар беришича, футболчининг вакиллари ва немис клуби ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган. РБ Леипзиг жамоаси ўйинчини ўз сафига қайтаришдан манфаатдор, чунки айнан Германияда Нкунку ўз фаолиятининг энг ёрқин даврларини ўтказганди.
Эслатиб ўтамиз, ҳужумчи 2023-йилда немис клубини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтганди. Бироқ сўнгги ойлардаги тушунарсиз вазият ва таркибдаги рақобат унинг янги жамоасида ўзини тўлақонли кўрсатишига имкон бермади.
Трансфер бозори ва асосий рақобат
- Милан футболчини ижарага беришга қарши эмас
- РБ Леипзиг трансфер пойгасида асосий даъвогар ҳисобланади
- Рома клуби ҳам франциялик футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатмоқда
Қишки трансфер ойнаси яқинлашгани сари Европа футболидаги бундай ўтишлар мухлислар эътиборини тортмоқда. Нкункунинг кейинги тақдири ва қайси жамоани танлаши унинг кейинги фаолияти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…