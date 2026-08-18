Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)
Приморск ўлкасидаги ғорга ўрнатилган фотоқопқонни йўлбарс тишлаганча олиб чиқиб кетди ва бу ҳолат бошқа камера орқали тасвирга туширилди. Қурилмани Германиялик ёввойи табиат фотографи Саша Фонсека мушуксимон йиртқичларни суратга олиш лойиҳаси доирасида ўрнатган эди. Фотоқопқонлар Амур йўлбарсларининг сони, ҳаракатланиш йўналиши, яшаш ҳудуди ва айрим ҳайвонларни тана чизиқлари орқали аниқлашда муҳим восита ҳисобланади.
Германиялик ёввойи табиат фотографи Саша Фонсека мушуксимон йиртқичларни суратга олиш лойиҳаси доирасида Приморск ўлкасидаги ғорлардан бирига махсус фотоқопқон ўрнатган.
Кўп ўтмай ғорга кирган йўлбарс қурилмага қизиқиб қолган. У фотоқопқонни тишлаганча олиб чиқиб кетган. Йиртқичнинг бу ноодатий “ўлжаси” ғор ташқарисига ўрнатилган бошқа камера орқали тасвирга туширилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, фотоқопқонлар Амур йўлбарсларини ўрганишда муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Олимлар улар ёрдамида нафақат йиртқичларнинг сонини, балки ҳаракатланиш йўналиши, яшаш ҳудуди ва айрим ҳолларда алоҳида ҳайвонларни тана чизиқлари орқали аниқлаш имконига эга. Приморскдаги айрим қўриқланадиган ҳудудларда юзлаб автоматик камералар ишлайди. Масалан, “Ер қоплони” миллий боғида 500 га яқин фотоқопқон мавжуд.
Амур йўлбарси Россия Қизил китобига киритилган. 2021–2022 йиллардаги ҳисоб-китобларда Россия ҳудудида 751–787 та Амур йўлбарси қайд этилган. 2024 йилда тасдиқланган стратегияда эса популяция тахминан 750 бош даражасида барқарорлашгани қайд этилган. 2026 йилги маълумотларда ҳам Россиядаги ёввойи Амур йўлбарслари сони камида 750 бош экани айтилган.
Шундай қилиб, фотографнинг қимматбаҳо ускунаси йўлбарс учун оддийгина “ўйинчоқ” бўлиб кўринган бўлса-да, унинг бу ҳаракати табиат фотографлари учун кутилмаган ва қизиқарли кадрларни тақдим этди.
…