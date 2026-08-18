Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)

·6·Дунё
Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)
Қисқача

Приморск ўлкасидаги ғорга ўрнатилган фотоқопқонни йўлбарс тишлаганча олиб чиқиб кетди ва бу ҳолат бошқа камера орқали тасвирга туширилди. Қурилмани Германиялик ёввойи табиат фотографи Саша Фонсека мушуксимон йиртқичларни суратга олиш лойиҳаси доирасида ўрнатган эди. Фотоқопқонлар Амур йўлбарсларининг сони, ҳаракатланиш йўналиши, яшаш ҳудуди ва айрим ҳайвонларни тана чизиқлари орқали аниқлашда муҳим восита ҳисобланади.

Германиялик ёввойи табиат фотографи Саша Фонсека мушуксимон йиртқичларни суратга олиш лойиҳаси доирасида Приморск ўлкасидаги ғорлардан бирига махсус фотоқопқон ўрнатган.

Кўп ўтмай ғорга кирган йўлбарс қурилмага қизиқиб қолган. У фотоқопқонни тишлаганча олиб чиқиб кетган. Йиртқичнинг бу ноодатий “ўлжаси” ғор ташқарисига ўрнатилган бошқа камера орқали тасвирга туширилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, фотоқопқонлар Амур йўлбарсларини ўрганишда муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Олимлар улар ёрдамида нафақат йиртқичларнинг сонини, балки ҳаракатланиш йўналиши, яшаш ҳудуди ва айрим ҳолларда алоҳида ҳайвонларни тана чизиқлари орқали аниқлаш имконига эга. Приморскдаги айрим қўриқланадиган ҳудудларда юзлаб автоматик камералар ишлайди. Масалан, “Ер қоплони” миллий боғида 500 га яқин фотоқопқон мавжуд.

Амур йўлбарси Россия Қизил китобига киритилган. 2021–2022 йиллардаги ҳисоб-китобларда Россия ҳудудида 751–787 та Амур йўлбарси қайд этилган. 2024 йилда тасдиқланган стратегияда эса популяция тахминан 750 бош даражасида барқарорлашгани қайд этилган. 2026 йилги маълумотларда ҳам Россиядаги ёввойи Амур йўлбарслари сони камида 750 бош экани айтилган.

Шундай қилиб, фотографнинг қимматбаҳо ускунаси йўлбарс учун оддийгина “ўйинчоқ” бўлиб кўринган бўлса-да, унинг бу ҳаракати табиат фотографлари учун кутилмаган ва қизиқарли кадрларни тақдим этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиТехасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиБугун, 14:44Оқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиОқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиБугун, 14:22Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:58TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди