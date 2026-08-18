Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди

·0·Дунё
Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди

Шри-Ланкада шифокорлар 55 ёшли эркакнинг сийдик пуфагидан оғирлиги 3,1 килограммга етган улкан тошни олиб ташлади. Мутахассислар мазкур тош ўз тури бўйича тиббиёт тарихида қайд этилган энг йирик тош бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

Мураккаб жарроҳлик амалиёти ўтган ҳафта мамлакатнинг шарқий қисмидаги Тринкомали шаҳрида жойлашган шифохоналардан бирида амалга оширилган.

55 ёшли бемор шифохонага инсультдан кейин даволаниш учун ётқизилган. Бироқ унинг асосий касаллиги бўйича муолажа олаётган пайтда шифокорлар бемор сийишда қийинчиликка дуч келаётганини пайқаган. Текширувлар натижасида унинг сийдик пуфагида тошлар борлиги аниқланган.

Шундан сўнг мутахассислар жарроҳлик амалиётини ўтказишга қарор қилган. Операция давомида шифокорлар беморнинг сийдик пуфагидаги улкан тошни олиб ташлаган. Унинг оғирлиги 3,1 килограмм, узунлиги эса қарийб 17 сантиметрни ташкил этган.

Тошнинг ҳажми ҳам ҳайратланарли бўлган. У тўлиқ муддатда туғиладиган чақалоқнинг оғирлигига тенг келган ва ташқи кўриниши жиҳатидан туяқуш тухуми катталигича бўлган.

Операцияга раҳбарлик қилган доктор Прахалаҳан Балакришнаннинг BBC Sinhala нашрига айтишича, мавжуд тиббий маълумотларга кўра, бу жарроҳлик йўли билан олиб ташланган ва ҳужжатлаштирилган энг йирик сийдик пуфаги тоши ҳисобланади.

Шифокор беморнинг ҳозирги аҳволи «жуда яхши» эканини маълум қилган. Айни пайтда эркак шифохонада қолмоқда ва инсульт ҳамда бошқа тиббий муаммолари бўйича даволанишни давом эттиряпти.

Доктор Балакришнаннинг таъкидлашича, улкан тош беморнинг сийдик пуфагида тахминан беш йилдан ўн йилгача бўлган давр мобайнида шаклланган бўлиши мумкин.

Сийдик пуфагидаги тошлар сийдик таркибидаги минераллар кристаллашиб, қаттиқ бўлакларга айланиши натижасида ҳосил бўлади. Бундай ҳолат кўпинча сийдик пуфаги тўлиқ бўшамай қолганда юзага келади. Бунда сийдик қуюқлашиб, унинг таркибидаги минераллар кристалл ҳосил қилиши мумкин.

Кичик, ҳатто қум зарраси ҳажмидаги тошлар баъзан организмдан ўз-ўзидан чиқиб кетади. Бироқ ўлчами 1 сантиметрдан катта бўлган тошлар кўп ҳолларда сийдик чиқишини қийинлаштиради ёки тўсиб қўяди. Шу сабабли уларни олиб ташлаш учун тиббий аралашув талаб этилиши мумкин.

Мутахассислар 4 сантиметрдан катта сийдик пуфаги тошларини улкан тошлар сифатида баҳолайди. Шу нуқтаи назардан қараганда, Шри-Ланкада олиб ташланган 17 сантиметрлик тошнинг ҳажми ҳақиқатан ҳам ниҳоятда катта экани кўринади.

Guinness World Records маълумотларига кўра, бунга қадар дунёдаги энг катта сийдик пуфаги тоши Бразилияда 2003 йилда бемордан олиб ташланган. Унинг оғирлиги 1,9 килограмм, узунлиги эса 17,9 сантиметр бўлган.

Шри-Ланкада ўтган ҳафта олиб ташланган тош эса тахминан 17 сантиметр узунликда ва 3,1 килограмм оғирликда бўлган. Агар шифокорларнинг дастлабки баҳоси тасдиқланса, ушбу ҳолат сийдик пуфагидаги энг йирик тош бўйича янги рекорд сифатида қайд этилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқдаБугун, 16:42Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Бугун, 16:26Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Бугун, 16:00Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиТехасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиБугун, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди