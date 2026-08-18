Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқда

·2·Спорт
Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқда
Қисқача

Кристофер Нкунку ёзги трансферлар вақтида Милан сафини тарк этиши кутилмоқда, чунки у бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига киритилмаган. Милан футболчининг трансферидан камида 30 миллион евро ишлаб олишни ёки 22,6 миллион евролик пулли ижара келишувини маъқул кўрмоқда. Нкунку учун унинг собиқ жамоаси РБ Леипзиг асосий даъвогар бўлиб турибди, шунингдек, Галатасарой, Рома ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам трансфер пойгасига қўшилиши мумкин.

Франциялик ҳужумчи Кристофер Нкунку ёзги трансферлар вақтида Италия клубини тарк этиши аниқ бўлиб улгурди. Goal.com хабар беришича, футболчи бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига киритилмагани сабабли фаолиятини бошқа жамоада давом эттиришга яқин турибди ва унинг атрофидаги трансфер бозорида қизғин музокаралар бошланиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ёзда Милан клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун 37 миллион евро ва яна 5 миллион евро миқдорида бонуслар тўлашга келишганди. Бироқ кутилган натижаларга эришилмагани ва шартдаги айрим бонуслар ишламагани сабабли италян клуби молиявий йўқотишларнинг олдини олишга ҳаракат қилмоқда.

Трансфер қиймати ва клубнинг шартлари

Манбага кўра, Милан футболчининг трансферидан камида 30 миллион евро ишлаб олишни ёки сотиб олиш шарти ёхуд ҳуқуқи билан 22,6 миллион евролик пулли ижара келишувини маъқул кўрмоқда. Дастлаб бундай талаблар бозордаги реал вазиятга мос келмаётгандек кўринган бўлса-да, сўнгги соатлар ичида клуб футболчини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижирага бериш вариантига ҳам очиқ эканини билдирди.

Нкунку жамоанинг Полшада Манчестер Юнайтед клубига қарши ўтказган ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади. Шунингдек, у шахсий сабабларга кўра жума куни Миланеллони тарк этган ва сўнгра якка тартибда шуғулланишни бошлагани маълум бўлди.

Даъвогар клублар ва келажакдаги режалар

Ҳозирда франциялик ҳужумчи учун бир нечта жиддий даъвогарлар кураш олиб бормоқда. Унинг собиқ жамоаси бўлмиш РБ Леипзиг футболчини қайтариш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборди ва немис клуби бу борада асосий давогар сифатида қаралмоқда.

Шу билан бирга, Рафаел Леао трансфери атрофидаги сўнгги ўзгаришлардан келиб чиқиб, Милан ва Туркиянинг Галатасарой клублари ўртасида ҳам музокаралар бўлиб ўтди. Яқин соатларда ушбу борадаги алоқалар янада фаоллашиши кутилмоқда. Шунингдек, матбуотда Рома ҳамда Манчестер Юнайтед клублари ҳам трансфер пойгасига қўшилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган.

Эслатиб ўтамиз, Кристофер Нкунку 2023-йилда Челсига ўтишидан аввал айнан РБ Леипзиг сафида жуда ёрқин ўйинлари билан порлаган эди. Футболчининг Германияга қайтиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда, бироқ якуний қарор яқин кунлардаги расмий музокаралардан сўнг маълум бўлади.

АК МиланКристофер НкункуРБ ЛеипзигТрансферларИталия А Серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:5953 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинКристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинБугун, 16:30Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди