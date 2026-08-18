Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқда
Кристофер Нкунку ёзги трансферлар вақтида Милан сафини тарк этиши кутилмоқда, чунки у бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига киритилмаган. Милан футболчининг трансферидан камида 30 миллион евро ишлаб олишни ёки 22,6 миллион евролик пулли ижара келишувини маъқул кўрмоқда. Нкунку учун унинг собиқ жамоаси РБ Леипзиг асосий даъвогар бўлиб турибди, шунингдек, Галатасарой, Рома ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам трансфер пойгасига қўшилиши мумкин.
Франциялик ҳужумчи Кристофер Нкунку ёзги трансферлар вақтида Италия клубини тарк этиши аниқ бўлиб улгурди. Goal.com хабар беришича, футболчи бош мураббий Рубен Аморимнинг режасига киритилмагани сабабли фаолиятини бошқа жамоада давом эттиришга яқин турибди ва унинг атрофидаги трансфер бозорида қизғин музокаралар бошланиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган ёзда Милан клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун 37 миллион евро ва яна 5 миллион евро миқдорида бонуслар тўлашга келишганди. Бироқ кутилган натижаларга эришилмагани ва шартдаги айрим бонуслар ишламагани сабабли италян клуби молиявий йўқотишларнинг олдини олишга ҳаракат қилмоқда.
Трансфер қиймати ва клубнинг шартлариМанбага кўра, Милан футболчининг трансферидан камида 30 миллион евро ишлаб олишни ёки сотиб олиш шарти ёхуд ҳуқуқи билан 22,6 миллион евролик пулли ижара келишувини маъқул кўрмоқда. Дастлаб бундай талаблар бозордаги реал вазиятга мос келмаётгандек кўринган бўлса-да, сўнгги соатлар ичида клуб футболчини сотиб олиш ҳуқуқи билан ижирага бериш вариантига ҳам очиқ эканини билдирди.
Нкунку жамоанинг Полшада Манчестер Юнайтед клубига қарши ўтказган ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмади. Шунингдек, у шахсий сабабларга кўра жума куни Миланеллони тарк этган ва сўнгра якка тартибда шуғулланишни бошлагани маълум бўлди.
Даъвогар клублар ва келажакдаги режаларҲозирда франциялик ҳужумчи учун бир нечта жиддий даъвогарлар кураш олиб бормоқда. Унинг собиқ жамоаси бўлмиш РБ Леипзиг футболчини қайтариш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборди ва немис клуби бу борада асосий давогар сифатида қаралмоқда.
Шу билан бирга, Рафаел Леао трансфери атрофидаги сўнгги ўзгаришлардан келиб чиқиб, Милан ва Туркиянинг Галатасарой клублари ўртасида ҳам музокаралар бўлиб ўтди. Яқин соатларда ушбу борадаги алоқалар янада фаоллашиши кутилмоқда. Шунингдек, матбуотда Рома ҳамда Манчестер Юнайтед клублари ҳам трансфер пойгасига қўшилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган.
Эслатиб ўтамиз, Кристофер Нкунку 2023-йилда Челсига ўтишидан аввал айнан РБ Леипзиг сафида жуда ёрқин ўйинлари билан порлаган эди. Футболчининг Германияга қайтиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда, бироқ якуний қарор яқин кунлардаги расмий музокаралардан сўнг маълум бўлади.
…