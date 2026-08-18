Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирди
Диего Симеоне Атлетико Мадрид раҳбариятининг позициясини қўллаб-қувватлаб, клуб Хулиан Алваресни ички рақобатчига қўйиб юбориш ниятида эмаслигини билдирди. 26 ёшли аргентиналик ҳужумчига ёзги трансфер ойнасининг сўнгги босқичида Барселона ва Арсенал жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне жамоа ҳужумчиси Хулиан Алварес атрофида юзага келаётган трансфер миш-мишлари ва футболчининг келажаги борасида аниқлик киритди. Goal.com хабар беришича, 26 ёшли аргентиналик футболчи ёзги трансфер ойнасининг сўнгги босқичида Барселона ва Арсенал клубларининг жиддий қизиқишига сабаб бўлмоқда. Собиқ Манчестер Сити ҳужумчиси трансфер бозорининг марказий фигураларидан бирига айланганига қарамай, унинг тақдири қандай кечиши мутахассислар диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алвареснинг келажаги Каталония клубининг эҳтимолий қизиқиши ҳамда икки Испания гранди ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашуви фонида янада чигал тус олди. Диего Симеоне клуб раҳбариятининг позициясини тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, клуб хўжайини бу масала юзасидан ўз фикрини очиқ баён қилгани ва барчаси тушунарли эканини таъкидлади. Атлетико раҳбарияти ўзининг етакчи футболчисини ички рақобатчига қўйиб юбориш ниятида эмас.
Алвареснинг мавсум бошидаги ҳолати ва Симеоне изоҳ ладоиМураббий футболчини кечикиб келгани сабабли Малага жамоасига қарши Ла Лига очилиш учрашувида майдонга тушмаслигини тасдиқлади. Симеоне бу қарор футболчининг руҳий ёки жисмоний тайёргарлиги билан эмас, балки халқаро танаффусдан сўнг унинг жисмоний ҳолатини тиклаш ва қўшимча машғулотлар ўтказиш зарурияти билан боғлиқлигини тушунтирди. У Хулианни дунёдаги энг яхши ҳужумкор ўйинчилардан бири сифатида баҳолади.
Симеоне ўз баёнотида спорт томонига эътибор қаратишини ва футболчининг имкониятларини янада яхшилаш устида иш олиб борилаётганини қўшимча қилди. Шунингдек, мураббий жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириши кутилаётган Кристиан Ромеро трансферига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, янги футболчи ҳимояга барқарорлик, етакчилик фазилатлари ва майдонда тажовузкорлик олиб келади.
Диего Симеоне Кристиан Ромеро Атлетико руҳига мос келувчи ва жамоа муваффақиятининг пойдеворига айланадиган қимматли футболчи эканлигига ишонч билдирди. Мавсум олдидан таркибни кучайтириш ва барқарорликни таъминлаш Мадрид клубининг асосий вазифаси бўлиб қолмоқда, трансфер ойнаси ёпилишига қадар эса ушбу масалалар якуний ечимини топиши кутилмоқда.
…