Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирди

·3·Спорт
Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Диего Симеоне Атлетико Мадрид раҳбариятининг позициясини қўллаб-қувватлаб, клуб Хулиан Алваресни ички рақобатчига қўйиб юбориш ниятида эмаслигини билдирди. 26 ёшли аргентиналик ҳужумчига ёзги трансфер ойнасининг сўнгги босқичида Барселона ва Арсенал жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне жамоа ҳужумчиси Хулиан Алварес атрофида юзага келаётган трансфер миш-мишлари ва футболчининг келажаги борасида аниқлик киритди. Goal.com хабар беришича, 26 ёшли аргентиналик футболчи ёзги трансфер ойнасининг сўнгги босқичида Барселона ва Арсенал клубларининг жиддий қизиқишига сабаб бўлмоқда. Собиқ Манчестер Сити ҳужумчиси трансфер бозорининг марказий фигураларидан бирига айланганига қарамай, унинг тақдири қандай кечиши мутахассислар диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алвареснинг келажаги Каталония клубининг эҳтимолий қизиқиши ҳамда икки Испания гранди ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашуви фонида янада чигал тус олди. Диего Симеоне клуб раҳбариятининг позициясини тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, клуб хўжайини бу масала юзасидан ўз фикрини очиқ баён қилгани ва барчаси тушунарли эканини таъкидлади. Атлетико раҳбарияти ўзининг етакчи футболчисини ички рақобатчига қўйиб юбориш ниятида эмас.

Алвареснинг мавсум бошидаги ҳолати ва Симеоне изоҳ ладои

Мураббий футболчини кечикиб келгани сабабли Малага жамоасига қарши Ла Лига очилиш учрашувида майдонга тушмаслигини тасдиқлади. Симеоне бу қарор футболчининг руҳий ёки жисмоний тайёргарлиги билан эмас, балки халқаро танаффусдан сўнг унинг жисмоний ҳолатини тиклаш ва қўшимча машғулотлар ўтказиш зарурияти билан боғлиқлигини тушунтирди. У Хулианни дунёдаги энг яхши ҳужумкор ўйинчилардан бири сифатида баҳолади.

Симеоне ўз баёнотида спорт томонига эътибор қаратишини ва футболчининг имкониятларини янада яхшилаш устида иш олиб борилаётганини қўшимча қилди. Шунингдек, мураббий жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириши кутилаётган Кристиан Ромеро трансферига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, янги футболчи ҳимояга барқарорлик, етакчилик фазилатлари ва майдонда тажовузкорлик олиб келади.

Диего Симеоне Кристиан Ромеро Атлетико руҳига мос келувчи ва жамоа муваффақиятининг пойдеворига айланадиган қимматли футболчи эканлигига ишонч билдирди. Мавсум олдидан таркибни кучайтириш ва барқарорликни таъминлаш Мадрид клубининг асосий вазифаси бўлиб қолмоқда, трансфер ойнаси ёпилишига қадар эса ушбу масалалар якуний ечимини топиши кутилмоқда.

Атлетико МадридДиего СимеонеХулиан АлваресЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинКристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинБугун, 16:30Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиМилан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиБугун, 16:11Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди