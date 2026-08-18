Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқда
Хитой фазовий тадқиқотлар тарихидаги муҳим босқичлардан бири — энг қувватли оғир синфдаги Лонг Марч 5 ракетасини навбатдаги масъулиятли миссияга тайёрламоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Ернинг табиий йўлдошини ўрганишга қаратилган ушбу старт 2026 йилнинг энг аҳамиятли космик воқеаларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мамлакатнинг Ҳаинан оролидаги Венчанг космодромидан амалга ошириладиган навбатдаги парвоз 24 август санасига белгиланган. Ҳозирги вақтда мутахассислар ракета-носични учиш майдончасига ташиш учун охирги тайёргарлик ишларини якунламоқда ҳамда барча тизимларни синовдан ўтказмоқда.
Лойиҳа тафсилотлари ва техник имкониятларМазкур миссия доирасида фазога йўл оладиган Лонг Марч 5 Y14 ракетаси Чанғэ-7 автоматик станциясини Ой томон олиб чиқиш вазифасини бажаради. Ушбу қурилма космодромга жорий йилнинг 13 июльидаиёқ етказиб келинган бўлиб, шундан буён мутахассислар уни ракета билан биргаликда йиғиш ва синовдан ўтказиш ишларини олиб бордилар.
Чанғэ-7 лойиҳаси Хитой ой дастурининг тўртинчи босқичидаги асосий қадамлардан бири бўлиб, у Ойнинг жанубий қутбини батафсил тадқиқ қилишга мўлжалланган. Бу илмий тадқиқотлар келгусида фазони ўзлаштириш ишларида муҳим аҳамият касб этади.
Лонг Марч 5 Хитойнинг энг қувватли амалдаги ракета-носичи ҳисобланади. Унинг марказий блоки диаметри 5 метрни ташкил этиб, тўртта ён тезлатгич билан жиҳозланган. Ракетанинг умумий баландлиги қарийб 57 метрга, бошланғич массаси эса 850 тоннага етади.
Космодром салоҳияти ва келгусидаги истиқболларВенчанг космодроми Хитойдаги ягона денгиз бўйи космик мажмуаси бўлиб, асосан Лонг Марч 5 ва Лонг Марч 7 серияли ракеталарни учишга ихтисослашган. Аугуст ойи бу мажмуа учун ниҳоятда сергак келди: ой бошида бир нечта муваффақиятли парвозлар амалга оширилди.
Эслатиб ўтамиз, Лонг Марч серияли ракеталар Хитой орбитал станциясини қуришда асосий восита бўлиб хизмат қилган. Айнан шу ракеталар ёрдамида Тианҳе базавий модули, шунингдек, Вентиан ва Менгтиан экспериментал модуллари орбитага чиқарилган эди. Бундан ташқари, улар Чанғэ-5 орқали ой тупроғини Ерга қайтариш ва Tianwen-1 Марс миссияси каби йирик лойиҳаларни муваффақиятли амалга оширишда қўлланилган.
…