Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқда

·0·Техно
Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқда

Хитой фазовий тадқиқотлар тарихидаги муҳим босқичлардан бири — энг қувватли оғир синфдаги Лонг Марч 5 ракетасини навбатдаги масъулиятли миссияга тайёрламоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Ернинг табиий йўлдошини ўрганишга қаратилган ушбу старт 2026 йилнинг энг аҳамиятли космик воқеаларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мамлакатнинг Ҳаинан оролидаги Венчанг космодромидан амалга ошириладиган навбатдаги парвоз 24 август санасига белгиланган. Ҳозирги вақтда мутахассислар ракета-носични учиш майдончасига ташиш учун охирги тайёргарлик ишларини якунламоқда ҳамда барча тизимларни синовдан ўтказмоқда.

Лойиҳа тафсилотлари ва техник имкониятлар

Мазкур миссия доирасида фазога йўл оладиган Лонг Марч 5 Y14 ракетаси Чанғэ-7 автоматик станциясини Ой томон олиб чиқиш вазифасини бажаради. Ушбу қурилма космодромга жорий йилнинг 13 июльидаиёқ етказиб келинган бўлиб, шундан буён мутахассислар уни ракета билан биргаликда йиғиш ва синовдан ўтказиш ишларини олиб бордилар.

Чанғэ-7 лойиҳаси Хитой ой дастурининг тўртинчи босқичидаги асосий қадамлардан бири бўлиб, у Ойнинг жанубий қутбини батафсил тадқиқ қилишга мўлжалланган. Бу илмий тадқиқотлар келгусида фазони ўзлаштириш ишларида муҳим аҳамият касб этади.

Лонг Марч 5 Хитойнинг энг қувватли амалдаги ракета-носичи ҳисобланади. Унинг марказий блоки диаметри 5 метрни ташкил этиб, тўртта ён тезлатгич билан жиҳозланган. Ракетанинг умумий баландлиги қарийб 57 метрга, бошланғич массаси эса 850 тоннага етади.

Космодром салоҳияти ва келгусидаги истиқболлар

Венчанг космодроми Хитойдаги ягона денгиз бўйи космик мажмуаси бўлиб, асосан Лонг Марч 5 ва Лонг Марч 7 серияли ракеталарни учишга ихтисослашган. Аугуст ойи бу мажмуа учун ниҳоятда сергак келди: ой бошида бир нечта муваффақиятли парвозлар амалга оширилди.

Эслатиб ўтамиз, Лонг Марч серияли ракеталар Хитой орбитал станциясини қуришда асосий восита бўлиб хизмат қилган. Айнан шу ракеталар ёрдамида Тианҳе базавий модули, шунингдек, Вентиан ва Менгтиан экспериментал модуллари орбитага чиқарилган эди. Бундан ташқари, улар Чанғэ-5 орқали ой тупроғини Ерга қайтариш ва Tianwen-1 Марс миссияси каби йирик лойиҳаларни муваффақиятли амалга оширишда қўлланилган.

ХитойОйКосмосРакетаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиStarlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиБугун, 15:51Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиSamsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиБугун, 15:24Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиБугун, 14:58SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторSpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторБугун, 13:21Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди