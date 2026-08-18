Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтди

·3·Техно
Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтди
Қисқача

SpaceX компаниясининг Starship прототипи коинотдан муваффақиятли қайтиб, Ҳинд океанига қўнганидан сўнг шиддатли бўронларга қарамай сув тубига чўкмай, сув юзасида сақланиб қолди. Июл ойида сувга қўнган Шип 40 очиқ океандаги кучли тўлқинлар ва ноқулай об-ҳаво сабаб жиддий шикастланди: кўплаб иссиқлик муҳофазаси плиткалари тушиб кетди, олдинги бошқарув қанотларидан бири йўқолди, иккинчиси эса оғир зарарланди.

Космик тадқиқотлар тарихида муҳим босқич бўлган SpaceX компаниясининг Starship прототипи коинотдан муваффақиятли қайтиб, Ҳинд океанига юмшоқ қўнганидан сўнг ҳам синовларни бошдан кечиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, июль ойида сувга қўнган Шип 40 аппарати очиқ океандаги ойлар давомидаги шиддатли тўлқинлар ва ноқулай об-ҳаво шароити туфайли жиддий шикастланган, бироқ к кутилмаганда сув тубига чўкмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар ва муҳандислар учун бу кема ўзининг фавқулодда чидамлилигини намойиш этгани билан аҳамиятлидир. Узоқ вақт давомида сув юзасида қолгани SpaceX тарихида илк бор Starship кемасини океандан тўлақонли равишда ортга қайтариш ва унинг қолдиқларини батафсил ўрганиш имкониятини тақдим этди.

Океан синовлари ва етказилган зарар

Қайд этилишича, кеманинг коинотдан қайтишдаги парвози муваффақиятли ўтган бўлса-да, океаннинг ўта шафқатсиз табиий шароитлари ўз таъсирини кўрсатди. Бир неча ҳафта давомида очиқ сув ҳавзасида қолиб кетган аппарат кучли бўронлар гирдобига тушиб қолди.

Оқибатда Starship корпусининг ташқи қисмига жиддий зарар етди. Хусусан, қурилмадан кўплаб иссиқлик муҳофазаси плиткалари тушиб кетган, олдинги бошқарув қанотларидан бири бутунлай йўқолган бўлса, иккинчиси эса оғир шикастланган ҳолатда аниқланган.

Келгуси режалар ва қутқарув операцияси

Бундай оғир шикастланишларга қарамай, Шип 40 кемасининг сув юзасида сақланиб қолгани космик саноат учун беқиёс амалий маълумотларни беради. Муҳандислар кемани чўкиб кетишидан сақлаб қолган ҳолда, уни муваффақиятли тарзда Австралияга қарашли Рождество ороли томон судраб боришга муваффақ бўлишди.

Ушбу ноёб ҳолат SpaceX мутахассисларига реал космик парвоз ва океандаги узоқ муддатли сузиш шароити кеманинг иссиқлик изолацияси ҳамда умумий конструкциясига қандай таъсир қилганини амалда таҳлил қилиш имконини беради.

StarshipSpaceXКосмосТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 16:29Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиStarlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиБугун, 15:51Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиSamsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиБугун, 15:24Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиБугун, 14:58SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторSpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторБугун, 13:21Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди