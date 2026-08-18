Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтди
SpaceX компаниясининг Starship прототипи коинотдан муваффақиятли қайтиб, Ҳинд океанига қўнганидан сўнг шиддатли бўронларга қарамай сув тубига чўкмай, сув юзасида сақланиб қолди. Июл ойида сувга қўнган Шип 40 очиқ океандаги кучли тўлқинлар ва ноқулай об-ҳаво сабаб жиддий шикастланди: кўплаб иссиқлик муҳофазаси плиткалари тушиб кетди, олдинги бошқарув қанотларидан бири йўқолди, иккинчиси эса оғир зарарланди.
Космик тадқиқотлар тарихида муҳим босқич бўлган SpaceX компаниясининг Starship прототипи коинотдан муваффақиятли қайтиб, Ҳинд океанига юмшоқ қўнганидан сўнг ҳам синовларни бошдан кечиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, июль ойида сувга қўнган Шип 40 аппарати очиқ океандаги ойлар давомидаги шиддатли тўлқинлар ва ноқулай об-ҳаво шароити туфайли жиддий шикастланган, бироқ к кутилмаганда сув тубига чўкмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар ва муҳандислар учун бу кема ўзининг фавқулодда чидамлилигини намойиш этгани билан аҳамиятлидир. Узоқ вақт давомида сув юзасида қолгани SpaceX тарихида илк бор Starship кемасини океандан тўлақонли равишда ортга қайтариш ва унинг қолдиқларини батафсил ўрганиш имкониятини тақдим этди.
Океан синовлари ва етказилган зарарҚайд этилишича, кеманинг коинотдан қайтишдаги парвози муваффақиятли ўтган бўлса-да, океаннинг ўта шафқатсиз табиий шароитлари ўз таъсирини кўрсатди. Бир неча ҳафта давомида очиқ сув ҳавзасида қолиб кетган аппарат кучли бўронлар гирдобига тушиб қолди.
Оқибатда Starship корпусининг ташқи қисмига жиддий зарар етди. Хусусан, қурилмадан кўплаб иссиқлик муҳофазаси плиткалари тушиб кетган, олдинги бошқарув қанотларидан бири бутунлай йўқолган бўлса, иккинчиси эса оғир шикастланган ҳолатда аниқланган.
Келгуси режалар ва қутқарув операциясиБундай оғир шикастланишларга қарамай, Шип 40 кемасининг сув юзасида сақланиб қолгани космик саноат учун беқиёс амалий маълумотларни беради. Муҳандислар кемани чўкиб кетишидан сақлаб қолган ҳолда, уни муваффақиятли тарзда Австралияга қарашли Рождество ороли томон судраб боришга муваффақ бўлишди.
Ушбу ноёб ҳолат SpaceX мутахассисларига реал космик парвоз ва океандаги узоқ муддатли сузиш шароити кеманинг иссиқлик изолацияси ҳамда умумий конструкциясига қандай таъсир қилганини амалда таҳлил қилиш имконини беради.
…