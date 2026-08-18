Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишди

·0·Техно
Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишди

Ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар Ер атмосферасини башорат қилишга мўлжалланган сунъий интеллект моделини ўзгарийши қийин бўлган бошқа сайёра — Марс шароитига мослаштириш мумкинлигини муваффақиятли синовдан ўтказдилар. Ер учун мўлжалланган ГрапҳКаст графову нейротармоқ модели асосида яратилган янги МарсКаст тизими Қизил сайёра об-ҳавосини рекорд даражада тез ва аниқ ҳисоблаб чиқиш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки босқичда модел Ер шароитида олинган билимлар билан Марс атмосферасининг жорий ҳолатини етарлича аниқ акс эттирган бўлса-да, тез орада ўз динамикасини йўқотиб, суткалик ҳарорат ўзгаришларини тўлиқ бермаган. Ушбу муаммони бартараф этиш учун олимлар Марс Климате Датабасе (МКД) маълумотлар базасидан фойдаланган ҳолда моделни қайта ўқитишга қарор қилишди.

МарсКаст модели ва унинг ишлаш принципи

Тизимни такомиллаштириш жараёнида ҳарорат, горизонтал ҳамда вертикал шамоллар ҳисобга олинди. Шунингдек, сайёра қизишини белгиловчи асосий омил сифатида атмосфера юқори чегарасидаги қуёш нурланиши қўшилди. Намлик эса соддалаштирилган ҳолда ўзгармас қолдирилди, чунки Марс юзасидаги ҳақиқий нисбий намлик кўп вақт давомида 10 фоиздан паст бўлишига қарамай, тонг отишидан олдин қисқа муддатда тўйинганлик даражасигача кўтарилиши мумкин.

Атиги 10 та ўқитиш эпохасидан сўнг МарсКаст Марсдаги ишончли суткавий ҳарорат сиклини қайта тиклай бошлади. Атиги 30 кунлик маълумотлар асосида 300 эпохадан кейин модел сезиларли даражада барқарорлашди ва яхшиланишда давом этди. Натижада у 10 кунлик прогнозларда мавсумий ва вертикал тузилмани, шунингдек шамоллар ҳаракати характерини аниқ кўрсатиб берди.

Ҳисоблаш тезлиги ва келажакдаги режалар

Янги ёндашувнинг энг катта ютуқларидан бири бу унинг юқори тезлиги ва тежамкорлигидир. Маълумотларга кўра, 6 соатлик қадам ва 1° аниқликдаги 10 кунлик прогнозни МарсКаст битта GPU ёрдамида атиги 2 дақиқада ҳисоблаб чиқади. Таққослаш учун, анъанавий физика модели шундай прогноз учун 1 та CPU талаб қилиб, 30 дақиқа сарфлайди ва пастроқ — 5° аниқликда ишлайди.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, Ер метеорологик сунъий интеллект моделлари бошқа сайёралар динамикасини қисман кўчира олиши исботланди, бироқ атмосферанинг кимёвий таркиби, радиацион баланс ҳамда иссиқлик инерциясидаги улкан тафовутлар туфайли мослашув мажбурий қадам ҳисобланади. Кейинги босқичда авторлар чанг кўчиши ва унинг нурланишга таъсирини қўшишни, шунингдек тизимни орбитал аппаратлар ва ер усти станциялари маълумотлари асосида текширишни режалаштирмоқда. Келгусида бундай технологиялар келажакдаги бошқариладиган ва роботлаштирилган миссияларни режалаштиришда, жумладан чанг бўронлари хавфини олдиндан баҳолашда қўл келиши мумкин.

МарсКастСунъий интеллектМарс об-ҳавосиГрафКастКосмик тадқиқотлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиБугун, 16:53Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 16:29Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиStarlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиБугун, 15:51Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиSamsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиБугун, 15:24Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиБугун, 14:58SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторSpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди