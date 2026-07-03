SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортади

·0·Техно
SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортади

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли коинот кемаси — Starship устидаги ишларни жадаллаштиришда давом этмоқда. Яқинда ўтказилган навбатдаги статик оловли синовлардан сўнг, Starship Шип 40 прототипи мутахассислар ва кузатувчиларни ўзининг ташқи кўриниши билан ҳайратда қолдирди. Мазкур синов Фlight Тест 13 парвозига тайёргарликнинг муҳим босқичи бўлиб, кеманинг экстремал юкламаларга чидамлилигини исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight вакили Коллин томонидан Starbase майдончасида олинган суратларда Шип 40 кемасининг корпуси деярли янгидек кўриниши акс этган. Энг муҳими, кеманинг атмосферага киришда қизиб кетишдан ҳимоя қилувчи олти бурчакли иссиқлик қалқони плиталари ўз жойида бутун сақланиб қолган. Аввалги прототипларда бундай синовлардан сўнг плиталарнинг кўчиб кетиши ёки корпуснинг айрим қисмлари шикастланиши кузатилар эди.

Техник имкониятлар ва Raptor 3 двигателлари

ixbt.com маълумотига кўра, Массейъс стендида ўтказилган ушбу синовда кеманинг олтита двигатели бир вақтнинг ўзида 60 сония давомида тўлиқ қувватда ишлаган. Бу жараён кема двигателларининг барқарорлигини ва иссиқлик ҳимоясининг мустаҳкамлигини текшириш имконини берди. Шип 40 — бу Starship В3 авлодининг иккинчи вакили бўлиб, у такомиллаштирилган Raptor 3 двигателлари билан жиҳозланган.

Янги авлод двигателлари нафақат кучлироқ, балки ихчамроқ ҳамдир. Уларнинг конструкцияси мураккаб ташқи қувурлар ва датчиклардан холи қилинган, бу эса тизимнинг ишончлилигини оширади. Starship лойиҳасининг муваффақияти айнан мана шу двигателларнинг қайта-қайта ва хатосиз ишлашига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Парвозлар графигидаги катта ўзгаришлар

SpaceX режасига кўра, Starship тизимининг 13-синов парвози жорий йилнинг июль ойи ўрталарида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ушбу парвоз ҳам суборбитал йўналишда амалга оширилиши режалаштирилган. Бироқ, август ойидан бошлаб компания парвозлар частотасини кескин оширишни мақсад қилган: эндиликда Starship ҳар ойда камида бир марта коинотга йўл олади.

Саноат экспертларининг таъкидлашича, 14-парвоз лойиҳа тарихида бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Айнан шу босқичда кема илк бор тўлиқ орбитал парвозни амалга ошириши кутилмоқда. Агар барча режалар муваффақиятли амалга ошса, Starship яқин келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга экспедициялар уюштиришда асосий транспорт воситасига айланади.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли, чунки SpaceX технологиялари коинотга юк етказиб бериш нархини бир неча баробар арзонлаштириши кутилмоқда. Бу эса келажакда кичик давлатлар ва хусусий компанияларнинг ҳам коинот дастурларида иштирок этиш имкониятларини кенгайтиради.

SpaceXStarshipElon MuskКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Темир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиТемир йўл чипталарини энди Макс мессенжери орқали сотиб олиш имконияти яратиладиБугун, 14:58iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиiPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топдиБугун, 14:24Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиiPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиБугун, 13:21Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиХитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди