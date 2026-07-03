SpaceX Starship Шип 40 синовдан сўнг идеал ҳолатда: Парвозлар сони кескин ортади
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли коинот кемаси — Starship устидаги ишларни жадаллаштиришда давом этмоқда. Яқинда ўтказилган навбатдаги статик оловли синовлардан сўнг, Starship Шип 40 прототипи мутахассислар ва кузатувчиларни ўзининг ташқи кўриниши билан ҳайратда қолдирди. Мазкур синов Фlight Тест 13 парвозига тайёргарликнинг муҳим босқичи бўлиб, кеманинг экстремал юкламаларга чидамлилигини исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASAСпасефlight вакили Коллин томонидан Starbase майдончасида олинган суратларда Шип 40 кемасининг корпуси деярли янгидек кўриниши акс этган. Энг муҳими, кеманинг атмосферага киришда қизиб кетишдан ҳимоя қилувчи олти бурчакли иссиқлик қалқони плиталари ўз жойида бутун сақланиб қолган. Аввалги прототипларда бундай синовлардан сўнг плиталарнинг кўчиб кетиши ёки корпуснинг айрим қисмлари шикастланиши кузатилар эди.
Техник имкониятлар ва Raptor 3 двигателлариixbt.com маълумотига кўра, Массейъс стендида ўтказилган ушбу синовда кеманинг олтита двигатели бир вақтнинг ўзида 60 сония давомида тўлиқ қувватда ишлаган. Бу жараён кема двигателларининг барқарорлигини ва иссиқлик ҳимоясининг мустаҳкамлигини текшириш имконини берди. Шип 40 — бу Starship В3 авлодининг иккинчи вакили бўлиб, у такомиллаштирилган Raptor 3 двигателлари билан жиҳозланган.
Янги авлод двигателлари нафақат кучлироқ, балки ихчамроқ ҳамдир. Уларнинг конструкцияси мураккаб ташқи қувурлар ва датчиклардан холи қилинган, бу эса тизимнинг ишончлилигини оширади. Starship лойиҳасининг муваффақияти айнан мана шу двигателларнинг қайта-қайта ва хатосиз ишлашига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Парвозлар графигидаги катта ўзгаришларSpaceX режасига кўра, Starship тизимининг 13-синов парвози жорий йилнинг июль ойи ўрталарида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ушбу парвоз ҳам суборбитал йўналишда амалга оширилиши режалаштирилган. Бироқ, август ойидан бошлаб компания парвозлар частотасини кескин оширишни мақсад қилган: эндиликда Starship ҳар ойда камида бир марта коинотга йўл олади.
Саноат экспертларининг таъкидлашича, 14-парвоз лойиҳа тарихида бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Айнан шу босқичда кема илк бор тўлиқ орбитал парвозни амалга ошириши кутилмоқда. Агар барча режалар муваффақиятли амалга ошса, Starship яқин келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга экспедициялар уюштиришда асосий транспорт воситасига айланади.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли, чунки SpaceX технологиялари коинотга юк етказиб бериш нархини бир неча баробар арзонлаштириши кутилмоқда. Бу эса келажакда кичик давлатлар ва хусусий компанияларнинг ҳам коинот дастурларида иштирок этиш имкониятларини кенгайтиради.
…