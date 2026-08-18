Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёрадан
Нигерия футболи афсонаси Жей-Жей Окоча Лионель Мессини Криштиану Роналдудан устун қўйди. Окоча Роналдунинг улкан ютуқларини эътироф этиб, уни самарали тўпурар, Мессини эса табиий маҳорат соҳиби деб таърифлади. Собиқ ярим ҳимоячи Мессини соф санъаткор ва табиий даҳо деб атаб, у бошқа сайёрадан эканини айтди.
Нигерия футболининг афсонавий вакили Жей-Жей Окоча жаҳон футболидаги абадий баҳсга ўз муносабатини билдириб, Криштиану Роналду устидан Лионель Мессини устун қўйди. Goal.com хабар қилишича, собиқ ярим ҳимоячи аргентиналик футболчини соф санъаткор ва табиий даҳо деб атаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тахминан йигирма йилдан буён мухлислар ва собиқ ўйинчилар ўртасида давом этиб келаётган Лионель Месси ва Криштиану Роналду қарама-қаршилиги ҳамон ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Ўз вақтида Пари Сен-Жермен ва Болтон Уондерерс сафида ўйнаб, майдондаги бетакрор техникаси билан танилган Окоча индивидуал маҳоратни чуқур тушунадиган мутахассислардан биридир.
Афсонанинг танлови ва фарқларЖон Оби Микел ва Крис МакҲарди бошчилигидаги Те Оби Оне Подкаст кўрсатувида меҳмон бўлган Нигерия терма жамоасининг собиқ сардоридан икки юлдуз ўртасидаги рақобатга нуқта қўйиш сўралди. Иккиланмасдан жавоб берган Окоча ўз танловини Лионель Месси фойдасига ҳал қилди.
Криштиану Роналду эришган улкан ютуқларни эътироф этган ҳолда, нигериялик собиқ футболчи португалиялик ҳужумчининг ўта самарадорлиги билан Мессининг табиий маҳорати ўртасида кескин фарқ борлигини таъкидлади. У Роналду ўйинини бошқа топ-снайперларнинг ҳаракатлари билан қиёслади.
“Месси, Месси. Роналду – махсус ўйинчи, аммо у мен учун гол урувчи. У ўн миллионлаб гол ура олади. У шунчаки тўпурар, худди Эрлинг Холанд каби”, – дея тушунтирди Окоча.
Табиий даҳо ва санъатЎз фикрини давом эттираркан, афсонавий ўйинчи Лионель Мессининг тўп билан табиий уйғунлиги уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий жиҳат эканини айтди. У аргентиналик ҳужумчининг ҳаракатларида машаққатли меҳнатдан кўра кўпроқ туғма истеъдод устунлигига эътибор қаратди.
“Лекин Месси бошқа сайёрада. Месси – бу санъат. У футбол ўйнаш учун туғилган. Агар футбол ўйнамаса, у касал бўлиб қолиши мумкин. У даҳо ва бунга тан бериш керак”, – дея қўшимча қилди Жей-Жей Окоча.
…