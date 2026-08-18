Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёрадан

·18·Спорт
Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёрадан
Қисқача

Нигерия футболи афсонаси Жей-Жей Окоча Лионель Мессини Криштиану Роналдудан устун қўйди. Окоча Роналдунинг улкан ютуқларини эътироф этиб, уни самарали тўпурар, Мессини эса табиий маҳорат соҳиби деб таърифлади. Собиқ ярим ҳимоячи Мессини соф санъаткор ва табиий даҳо деб атаб, у бошқа сайёрадан эканини айтди.

Нигерия футболининг афсонавий вакили Жей-Жей Окоча жаҳон футболидаги абадий баҳсга ўз муносабатини билдириб, Криштиану Роналду устидан Лионель Мессини устун қўйди. Goal.com хабар қилишича, собиқ ярим ҳимоячи аргентиналик футболчини соф санъаткор ва табиий даҳо деб атаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тахминан йигирма йилдан буён мухлислар ва собиқ ўйинчилар ўртасида давом этиб келаётган Лионель Месси ва Криштиану Роналду қарама-қаршилиги ҳамон ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Ўз вақтида Пари Сен-Жермен ва Болтон Уондерерс сафида ўйнаб, майдондаги бетакрор техникаси билан танилган Окоча индивидуал маҳоратни чуқур тушунадиган мутахассислардан биридир.

Афсонанинг танлови ва фарқлар

Жон Оби Микел ва Крис МакҲарди бошчилигидаги Те Оби Оне Подкаст кўрсатувида меҳмон бўлган Нигерия терма жамоасининг собиқ сардоридан икки юлдуз ўртасидаги рақобатга нуқта қўйиш сўралди. Иккиланмасдан жавоб берган Окоча ўз танловини Лионель Месси фойдасига ҳал қилди.

Криштиану Роналду эришган улкан ютуқларни эътироф этган ҳолда, нигериялик собиқ футболчи португалиялик ҳужумчининг ўта самарадорлиги билан Мессининг табиий маҳорати ўртасида кескин фарқ борлигини таъкидлади. У Роналду ўйинини бошқа топ-снайперларнинг ҳаракатлари билан қиёслади.

“Месси, Месси. Роналду – махсус ўйинчи, аммо у мен учун гол урувчи. У ўн миллионлаб гол ура олади. У шунчаки тўпурар, худди Эрлинг Холанд каби”, – дея тушунтирди Окоча.

Табиий даҳо ва санъат

Ўз фикрини давом эттираркан, афсонавий ўйинчи Лионель Мессининг тўп билан табиий уйғунлиги уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий жиҳат эканини айтди. У аргентиналик ҳужумчининг ҳаракатларида машаққатли меҳнатдан кўра кўпроқ туғма истеъдод устунлигига эътибор қаратди.

“Лекин Месси бошқа сайёрада. Месси – бу санъат. У футбол ўйнаш учун туғилган. Агар футбол ўйнамаса, у касал бўлиб қолиши мумкин. У даҳо ва бунга тан бериш керак”, – дея қўшимча қилди Жей-Жей Окоча.

Лионель МессиКриштиану РоналдуЖей-Жей ОкочаФутбол афсоналариГОАТ баҳси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:50Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиАлессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиБугун, 14:40Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиБугун, 14:17Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаРафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 13:19Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди