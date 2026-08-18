Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлди

·14·Жамият
Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлди
Қисқача

2026 йилнинг январ-июн ойларида Ўзбекистонда 70 ёш ва ундан катта 29 нафар эркак ота бўлгани қайд этилди. Шу даврда мамлакатда жами 373 389 та тирик туғилиш ҳолати рўйхатга олинган. Оталарнинг энг катта улуши 25–39 ёш гуруҳига тўғри келиб, бу ёшдаги 309 182 нафар эркак фарзандли бўлган. 25 ёшгача 34 526 нафар, 40–59 ёшда 29 403 нафар, 60–69 ёшда эса 249 нафар ота қайд этилган.

2026 йилнинг январ-июн ойларида Ўзбекистонда 373 389 та тирик туғилиш ҳолати қайд этилган. Бу ҳақдаги маълумотлар Миллий статистика қўмитаси демографик статистикаларида келтирилган.

Туғилишлар оталарнинг ёшига кўра таҳлил қилинганда, энг катта улуш 25–39 ёшдаги эркаклар ҳиссасига тўғри келган — ушбу ёш гуруҳида 309 182 нафар ота фарзандли бўлган.

Шунингдек, дастлабки олти ойда фарзандли бўлган оталар ёшига кўра қуйидагича тақсимланган:

  • 25 ёшгача — 34 526 нафар;

  • 40–59 ёш — 29 403 нафар;

  • 60–69 ёш — 249 нафар;

  • 70 ёш ва ундан катта — 29 нафар.

Шундай қилиб, ярим йил давомида мамлакатда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркакнинг ота бўлгани расмий статистикада қайд этилган.

Таққослаш учун, 2026 йилнинг январ-март ойларида Ўзбекистонда 191 086 та тирик туғилиш қайд этилганди.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБугун, 09:48Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Бугун, 08:05Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бугун, 08:05Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКеча, 23:017,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?Кеча, 22:20Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Кеча, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди