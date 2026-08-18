Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилди

·51·Дунё
Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилди
Қисқача

Техасда Робин Ериан барпо қилган «Қуш уяси» қишлоғидаги уйлар фақат ёлғиз аёлларга ижарага берилади. Қишлоқда 52 ёш ва ундан катта бўлган 12 нафар аёл истиқомат қилади, ижара нархи ойига 450 доллардан бошланади. Ериан лойиҳага пенсия жамғармасидан маблағ сарфлаб, 5 акр ерни 35 минг долларга сотиб олган ва инфратузилма ҳамда ободонлаштиришга яна 150 минг доллар йўналтирган.

Техасда Робин Йериан исмли пенсионер аёл «Қуш уяси» деб номланган ўзига хос қишлоқ барпо қилди. Бу ердаги уй-жойлар фақат ёлғиз аёлларга ижарага берилади. Бу ҳақда The Sun хабар берди.

Қишлоқ ҳудудида бир нечта кичик уйлар жойлашган бўлиб, аёлларга тинч, хавфсиз ва нисбатан арзон шароитда яшаш имконияти яратилган. Уйларнинг ижара нархи ойига 450 доллардан бошланади.

Лойиҳа асосчиси аҳолини нафақат молиявий мустақиллик ва эркинлик билан, балки бир-бирини қўллаб-қувватлайдиган аҳил жамоа билан ҳам таъминлашни мақсад қилган.

Йериан ушбу лойиҳани амалга ошириш учун ўзининг пенсия жамғармасидан маблағ сарфлаган. У 5 акр ерни 35 минг долларга сотиб олган, кейин эса канализация, электр ва сув таъминоти, йўл каби инфратузилмаларни барпо этиш ҳамда ҳудудни ободонлаштириш учун яна 150 минг доллар маблағ йўналтирган.

Ҳозирда қишлоқда 52 ёш ва ундан катта бўлган 12 нафар аёл истиқомат қилмоқда. Уларнинг аксарияти турмуш қурмаган, ажрашган ёки бева аёллардан иборат.

Йерианнинг айтишича, ушбу жойда яшашга қизиқиш кутилганидан анча юқори бўлган. Хусусан, ўтган ёзда қишлоқдаги битта бўш ўрин учун тахминан 500 нафар номзод ариза берган. Шу сабабли янги истиқоматчиларни танлаш жараёнига жиддий ёндашила бошланган.

Эндиликда қишлоққа кўчиб келишни истаган ҳар бир номзод аввало унинг асосчиси ва бошқа истиқоматчилар билан шахсан танишиши керак.

Қишлоқнинг асосий ғояси эса бир жойда яшашдан кўра кенгроқ маънони англатади — аёлларга хавфсиз муҳитда мустақил ҳаёт кечириш ва бир-бирини қўллаб-қувватлайдиган жамоа таркибида яшаш имкониятини бериш.

ТехасРобин ЙерианБёрдс НестЗе Сан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03Оқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиОқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиБугун, 14:22Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:58TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиБугун, 09:562 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топдиБугун, 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди