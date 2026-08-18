Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланади
Oppo Финд X10 дисплейи БТ.2020 ранглар қамрови, юқори фойдали қизил нур даражаси ва паст зарарли кўк нур ҳажми билан ажралиб туради. Янги экран технологияси ранг узатиш аниқлигини ошириб, нурланишнинг кўзга салбий таъсирини камайтиришга қаратилган. Қурилма ниҳоятда юпқа ромларга эга бўлади.
Яқинлашиб келаётган флагман смартфонлар бозорида яна бир муҳим технологик ютуқ қайд этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур ва нуфузли инсайдер Digital Chat Station янги авлод Oppo Финд X10 қурилмасини синовдан ўтказиб, унинг дисплейи бир йўла бир нечта йўналишларда жиддий яхшиланишларга эга бўлганини тасдиқлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Oppo ўзининг ҳамкорлари билан биргаликда мобил саноат учун тубдан янги экран технологиясини ишлаб чиққан. Ушбу ёндашув дисплей имкониятларини янги босқичга олиб чиқиб, фойдаланувчиларга нафақат юқори сифатли тасвир, балки кўриш қобилиятини ҳимоя қилишда ҳам муҳим афзалликларни тақдим этади.
Инновацион дисплей ва кўзни ҳимоя қилишЯнги технологиянинг асосий ютуқларидан бири сифатида саноатдаги энг кенг BT.2020 ранглар қамрови таъминлангани кўрсатиб ўтилди. Шунингдек, янги экран ўз синфида энг юқори кўрсаткичдаги фойдали қизил нур даражасига ва энг паст зарарли кўк нур ҳажмига эга бўлиши айтилмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу техник ечим дисплейнинг ранг узатиш аниқлигини мутлақо янги даражага кўтаради. Шу билан бирга, замонавий фойдаланувчилар дуч келадиган асосий муаммолардан бири — экран нурланишининг кўзга салбий таъсирини сезиларли даражада камайтиришга эришилади.
Дизайн ва келажакдаги рақобатOppo Финд X10 модели нафақат техник кўрсаткичлари, балки ташқи кўриниши билан ҳам эътиборни тортади. Инсайдернинг сўзларига кўра, қурилма экранининг атрофи ниҳоятда юпқа ромлар билан ўралган бўлади. Бундай натижага компаниянинг янги махсус ишлаб чиқариш линиясини ишга тушириши эвазига эришилган.
Ҳозирги кунда смартфонлар бозорида рақобат жуда шиддатли кечмоқда. Бироқ, мавжуд маълумотларга кўра, Oppo компаниясининг асосий рақобатчилари ҳам шунга ўхшаш технологиялар устида иш олиб бораётган бўлса-да, уларнинг ўхшаш ечимлари бозорда фақат келгуси йилдагина пайдо бўлиши мумкин. Бу эса Oppo Финд X10 моделига ўз сегментида вақтинча устунлик тақдим этади.
…