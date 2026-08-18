Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланади

·19·Техно
Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланади
Қисқача

Oppo Финд X10 дисплейи БТ.2020 ранглар қамрови, юқори фойдали қизил нур даражаси ва паст зарарли кўк нур ҳажми билан ажралиб туради. Янги экран технологияси ранг узатиш аниқлигини ошириб, нурланишнинг кўзга салбий таъсирини камайтиришга қаратилган. Қурилма ниҳоятда юпқа ромларга эга бўлади.

Яқинлашиб келаётган флагман смартфонлар бозорида яна бир муҳим технологик ютуқ қайд этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур ва нуфузли инсайдер Digital Chat Station янги авлод Oppo Финд X10 қурилмасини синовдан ўтказиб, унинг дисплейи бир йўла бир нечта йўналишларда жиддий яхшиланишларга эга бўлганини тасдиқлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Oppo ўзининг ҳамкорлари билан биргаликда мобил саноат учун тубдан янги экран технологиясини ишлаб чиққан. Ушбу ёндашув дисплей имкониятларини янги босқичга олиб чиқиб, фойдаланувчиларга нафақат юқори сифатли тасвир, балки кўриш қобилиятини ҳимоя қилишда ҳам муҳим афзалликларни тақдим этади.

Инновацион дисплей ва кўзни ҳимоя қилиш

Янги технологиянинг асосий ютуқларидан бири сифатида саноатдаги энг кенг BT.2020 ранглар қамрови таъминлангани кўрсатиб ўтилди. Шунингдек, янги экран ўз синфида энг юқори кўрсаткичдаги фойдали қизил нур даражасига ва энг паст зарарли кўк нур ҳажмига эга бўлиши айтилмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу техник ечим дисплейнинг ранг узатиш аниқлигини мутлақо янги даражага кўтаради. Шу билан бирга, замонавий фойдаланувчилар дуч келадиган асосий муаммолардан бири — экран нурланишининг кўзга салбий таъсирини сезиларли даражада камайтиришга эришилади.

Дизайн ва келажакдаги рақобат

Oppo Финд X10 модели нафақат техник кўрсаткичлари, балки ташқи кўриниши билан ҳам эътиборни тортади. Инсайдернинг сўзларига кўра, қурилма экранининг атрофи ниҳоятда юпқа ромлар билан ўралган бўлади. Бундай натижага компаниянинг янги махсус ишлаб чиқариш линиясини ишга тушириши эвазига эришилган.

Ҳозирги кунда смартфонлар бозорида рақобат жуда шиддатли кечмоқда. Бироқ, мавжуд маълумотларга кўра, Oppo компаниясининг асосий рақобатчилари ҳам шунга ўхшаш технологиялар устида иш олиб бораётган бўлса-да, уларнинг ўхшаш ечимлари бозорда фақат келгуси йилдагина пайдо бўлиши мумкин. Бу эса Oppo Финд X10 моделига ўз сегментида вақтинча устунлик тақдим этади.

OppoOppo Финд X10СмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиSamsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиБугун, 15:24SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторSpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторБугун, 13:21Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиБугун, 11:22OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаOnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаБугун, 06:27Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди