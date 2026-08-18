Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқда

·1·Дунё
Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқда
Қисқача

Интернет дўконлари ва ауксион сайтларида ҳақиқий инсон мумиялари сотилаётгани, айрим ҳолларда эса улар оддий почта орқали юборилгани аниқланди. Буюк Британия, Литва, Италия ва Австралия университетлари мутахассислари 2015–2025 йилларга оид 122 та инсон қолдиқлари ва 6 та ҳайвон қолдиқлари акс этган эълонни таҳлил қилди. Айрим мумияларда замбуруғли инфексия белгилари аниқланган, 22 та ҳолатда эса одамлар уларга қўлқоп ва ниқобсиз тегинган.

Интернет дўконлари ва аукцион сайтларида ҳақиқий инсон мумиялари сотилаётгани аниқланди. Айрим ҳолатларда улар оддий почта орқали юборилган. Мутахассислар эса бундай савдо биологик ва кимёвий хавф туғдириши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Naked Science хабар берди.

Буюк Британия, Литва, Италия ва Австралия университетларининг соғлиқни сақлаш, биология, анатомия ҳамда кимё соҳалари мутахассислари ижтимоий тармоқлар, интернет дўконлар ва аукцион сайтларидаги эълонларни ўрганди. Улар 2015–2025 йилларга тегишли 122 та инсон қолдиқлари ва 6 та ҳайвон қолдиқлари акс этган эълонни таҳлил қилди.

Айрим сотувга қўйилган мумияларда замбуруғли инфекция белгилари бўлган. Бироқ сотувчилар харидорларни хавфсизлик қоидалари ҳақида огоҳлантирмаган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мумиялашга хос қуритиш жараёни барча биологик жараёнлар тўлиқ тўхтаганини англатмайди. Сақланиб қолган микроорганизмлар нотўғри шароитда ташиш ёки сақлаш вақтида қайта фаоллашиши мумкин. Замбуруғ споралари эса ҳавога тарқалиб, мумия билан ишлаётган одамларга хавф туғдириши эҳтимоли бор.

Мумияларга ҳимоя воситаларисиз тегинишган

Oq mato ustida yotgan insonning mumiyolangan jasadi va skeleti.

Тадқиқотчилар 22 та ҳолатда инсонлар мумия қолдиқларига қўлқоп ва ниқобсиз тегинганини аниқлади. Бундай ҳимоя воситалари нафақат микроорганизмлардан, балки балзамлашда ишлатилган кимёвий моддалардан сақланиш учун ҳам зарур.

Тарихнинг турли даврларида жасадларни сақлаш учун мишяк (маргимуш), симоб ва қўрғошин каби заҳарли моддалардан фойдаланилган бўлиши мумкин. Шунингдек, битум, кедр мойи, натрон ва ўсимлик смолалари каби моддалар ҳам қўлланган. Айрим бирикмалар тери ва нафас йўлларига таъсир қилиши мумкин.

Олимлар ушбу тадқиқот натижаларини мумия қолдиқларининг бутун дунёдаги бозорига тўлиқ татбиқ этиб бўлмаслигини таъкидламоқда. Аммо изланишлар инсон мумияларининг интернетда сотилиши ва ташилиши муайян хавфларни келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Аввалроқ 1991 йилда Ўтзтал Альп тоғларида аниқланган 5 300 йиллик мумиядан замонавий ва қадимий бактериялар топилган эди.

Буюк БританияЛитваИталияАвстралияНейкед Сайенс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиБугун, 09:562 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топдиБугун, 09:44Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Бугун, 09:44Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиБугун, 09:31Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиКолумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиБугун, 09:27Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Бугун, 08:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди