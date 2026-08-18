Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилди

·5·Спорт
Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилди
Қисқача

Уэйн Руни фикрича, Микел Артета бошчилигидаги Арсенал жорий мавсумда чемпионлик учун яққол фаворит бўлиб, унвонини муносиб ҳимоя қилиши мумкин. У рақобат кучайишини, хусусан, Челси ва Тоттенхем анча кучайишини, Ливерпул эса курашни давом эттиришини таъкидлади. Руни Майкл Каррик бошчилигидаги Манчестер Юнайтед Премер-лиганинг кучли тўртлигидан жой олиши ва Чемпионлар лигасига йўлланмани сақлаб қолиши мумкинлигини айтди.

Англия Премер-лигасининг янги мавсуми старт олиши арафасида футбол оламининг машҳур намояндалари ўз тахминларини билдирмоқда. Манчестер Юнайтед клубининг афсонавий ҳужумчиси Уэйн Рунининг фикрича, Лондоннинг Арсенал жамоаси жорий мавсумда чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун асосий давогар бўлиб турибди ва ҳатто мусобақада яққол устунлик билан олдинга чиқиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Стикк то Унитед подкастида сўз юритган Руни Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг имкониятларини юқори баҳолаган. Унга кўра, ўтган мавсумда узоқ йиллик танаффусдан кейин Англия чемпионлигини қўлга киритган «тошчилар» ўз унвонини муносиб тарзда ҳимоя қилиш учун барча имкониятларга эга.

Таъқибчилар ва рақобатдаги ўзгаришлар

ixbt.com ва бошқа манбалар тарқатган хабарларга кўра, Уэйн Руни мавсум олдидан рақобатчи жамоаларда содир бўлаётган ўзгаришларга ҳам алоҳида тўхталиб ўтган. Унинг фикрича, турнир жадвалининг юқори қисмидаги вазият анча мураккаб ва жиддий ўзгаришларга бой бўлиши кутилмоқда.

Руни рақиб клублардаги мураббийлар алмашинуви ва таркибдаги ўзгаришларга ишора қилиб, шундай деган: «Сиз Арсенал ва Манчестер Сити клубларига қараяпсиз – Челси ва Тоттенхем бу мавсумда анча кучайиши аниқ. Шунингдек, Ливерпул ҳам курашда давом этади. Шунинг учун бу сафар жуда қийин бўлади».

Манчестер Юнайтед ва кучли тўртлик

Собиқ ҳужумчи ўзи учун қадрдон бўлган Манчестер Юнайтед клубининг имкониятларини ҳам баҳолаб ўтди. Унинг башоратига кўра, Майкл Каррик бошчилигидаги жамоа жорий мавсумда Премер-лиганинг кучли тўртлигидан жой олиши мумкин. Руни клуб Чемпионлар лигасига йўлланмани сақлаб қолиши ва рақобатбардошлигини йўқотмаслиги муҳимлигини таъкидлади.

«Арсенал чемпионлик учун яққол фаворит, аммо Манчестер Юнайтед Манчестер Сити билан курашиб, иккинчи ўринни эгаллай оладими ва келгуси мавсумда чемпионлик учун чинакамига кураша оладими – буни вақт кўрсатади», дея қўшимча қилди Руни.

Эслатиб ўтамиз, Арсенал мавсумолди Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Сити устидан ғалаба қозониб, ўзининг илк совринини қўлга киритган эди. Артета шогирдлари чемпионатдаги илк ўйинини ўз уйида ўтказади.

Уэйн РуниАрсеналМанчестер ЮнайтедПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданЖей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданБугун, 14:53Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:50Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиАлессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиБугун, 14:40Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди