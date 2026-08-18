Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилди
Уэйн Руни фикрича, Микел Артета бошчилигидаги Арсенал жорий мавсумда чемпионлик учун яққол фаворит бўлиб, унвонини муносиб ҳимоя қилиши мумкин. У рақобат кучайишини, хусусан, Челси ва Тоттенхем анча кучайишини, Ливерпул эса курашни давом эттиришини таъкидлади. Руни Майкл Каррик бошчилигидаги Манчестер Юнайтед Премер-лиганинг кучли тўртлигидан жой олиши ва Чемпионлар лигасига йўлланмани сақлаб қолиши мумкинлигини айтди.
Англия Премер-лигасининг янги мавсуми старт олиши арафасида футбол оламининг машҳур намояндалари ўз тахминларини билдирмоқда. Манчестер Юнайтед клубининг афсонавий ҳужумчиси Уэйн Рунининг фикрича, Лондоннинг Арсенал жамоаси жорий мавсумда чемпионлик унвонини қўлга киритиш учун асосий давогар бўлиб турибди ва ҳатто мусобақада яққол устунлик билан олдинга чиқиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Стикк то Унитед подкастида сўз юритган Руни Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг имкониятларини юқори баҳолаган. Унга кўра, ўтган мавсумда узоқ йиллик танаффусдан кейин Англия чемпионлигини қўлга киритган «тошчилар» ўз унвонини муносиб тарзда ҳимоя қилиш учун барча имкониятларга эга.
Таъқибчилар ва рақобатдаги ўзгаришларixbt.com ва бошқа манбалар тарқатган хабарларга кўра, Уэйн Руни мавсум олдидан рақобатчи жамоаларда содир бўлаётган ўзгаришларга ҳам алоҳида тўхталиб ўтган. Унинг фикрича, турнир жадвалининг юқори қисмидаги вазият анча мураккаб ва жиддий ўзгаришларга бой бўлиши кутилмоқда.
Руни рақиб клублардаги мураббийлар алмашинуви ва таркибдаги ўзгаришларга ишора қилиб, шундай деган: «Сиз Арсенал ва Манчестер Сити клубларига қараяпсиз – Челси ва Тоттенхем бу мавсумда анча кучайиши аниқ. Шунингдек, Ливерпул ҳам курашда давом этади. Шунинг учун бу сафар жуда қийин бўлади».
Манчестер Юнайтед ва кучли тўртликСобиқ ҳужумчи ўзи учун қадрдон бўлган Манчестер Юнайтед клубининг имкониятларини ҳам баҳолаб ўтди. Унинг башоратига кўра, Майкл Каррик бошчилигидаги жамоа жорий мавсумда Премер-лиганинг кучли тўртлигидан жой олиши мумкин. Руни клуб Чемпионлар лигасига йўлланмани сақлаб қолиши ва рақобатбардошлигини йўқотмаслиги муҳимлигини таъкидлади.
«Арсенал чемпионлик учун яққол фаворит, аммо Манчестер Юнайтед Манчестер Сити билан курашиб, иккинчи ўринни эгаллай оладими ва келгуси мавсумда чемпионлик учун чинакамига кураша оладими – буни вақт кўрсатади», дея қўшимча қилди Руни.
Эслатиб ўтамиз, Арсенал мавсумолди Коммунитй Шиелд баҳсида Манчестер Сити устидан ғалаба қозониб, ўзининг илк совринини қўлга киритган эди. Артета шогирдлари чемпионатдаги илк ўйинини ўз уйида ўтказади.
…