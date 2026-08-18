Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқади

·1·Техно
Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқади
Қисқача

Samsung СДИ ва General Motors келажакдаги электромобиллар учун юқори самарали, катта сиғимга эга ва тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган призматик аккумулятор ячейкаларини биргаликда ишлаб чиқади. Samsung СДИ General Motorsнинг АҚШнинг Индиана штати Ню-Карлайл шаҳридаги СйнергйСеллс қўшма корхонасидаги 49,99 фоизлик улушини тўлиқ сотиб олиб, заводнинг ягона эгасига айланди.

Samsung СДИ ва General Motors компаниялари келажакдаги электромобиллар учун юқори самарали призматик аккумулятор ячейкаларини биргаликда яратиш бўйича янги келишувга эришдилар. Ушбу стратегик қадам икки томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириб, транспорт воситаларини электрлаштириш йўналишидаги технологик имкониятларни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, имзоланган ҳужжат юқори қувват сиғимига эга бўлган ҳамда тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайдиган замонавий призматик батареяларни ишлаб чиқишни назарда тутади. Ушбу ечимлар автомобилсозлик бозорида талаб юқори бўлган хусусиятларни ўзида мужассам этади.

Структуравий ўзгаришлар ва завод тақдири

Мазкур келишув доирасида томонлар корпоратив тузилмани ўзгартиришга қарор қилишди. Жумладан, Samsung СДИ компанияси General Motors'нинг АҚШнинг Индиана штати Ню-Карлайл шаҳридаги СйнергйСеллс қўшма корхонасидаги 49,99 фоизлик улушини тўлиқ сотиб олди.

Расмий пресс-релизда таъкидланишича, мулкдорлик тузилмасидаги бу ўзгариш жорий бозор конъюктурасига, хусусан, электромобилларга бўлган талабнинг дастлаб тахмин қилинганидан бироз секинроқ ўсаётганига боғлиқ. Натижада томонлар аввалги қўшма корхона форматидан воз кечиб, ҳамкорликнинг бошқа самарали йўналишларини қидиришга келишиб олдилар.

Шимолий Америкадаги илк ишлаб чиқариш майдончаси

Ушбу битим туфайли Samsung СДИ заводнинг ягона эгасига айланди ва компания Шимолий Америкада ўзининг илк батарея ишлаб чиқариш объектига эга бўлди. Айни пайтда мазкур завод қурилиш босқичида турибди.

Қурилиш ишлари якунлангач, Samsung СДИ заводда дастлаб энергия сақлаш тизимлари (ЭСС) учун батареялар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бугунги кунда Қўшма Штатларда бундай тизимларга бўлган талаб кескин ошиб бораётгани ушбу қарорнинг асосий сабабларидан биридир.

Шунингдек, келгусида ушбу корхона базасида электромобиллар учун мўлжалланган призматик аккумулятор элементларини чиқариш ҳам йўлга қўйилиши мумкин. Призматик ячейкатлар ўзининг қаттиқ тўғри бурчакли конструкцияси туфайли автомобилсозлик саноатида муҳим ўрин тутиб, батарея блокига самаралироқ интеграция қилинишини таъминлайди.

SamsungGeneral MotorsЭлектромобилБатареяТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиБугун, 14:58SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторSpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторБугун, 13:21Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиБугун, 11:22OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаOnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаБугун, 06:27Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди