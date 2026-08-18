Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқади
Samsung СДИ ва General Motors келажакдаги электромобиллар учун юқори самарали, катта сиғимга эга ва тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган призматик аккумулятор ячейкаларини биргаликда ишлаб чиқади. Samsung СДИ General Motorsнинг АҚШнинг Индиана штати Ню-Карлайл шаҳридаги СйнергйСеллс қўшма корхонасидаги 49,99 фоизлик улушини тўлиқ сотиб олиб, заводнинг ягона эгасига айланди.
Samsung СДИ ва General Motors компаниялари келажакдаги электромобиллар учун юқори самарали призматик аккумулятор ячейкаларини биргаликда яратиш бўйича янги келишувга эришдилар. Ушбу стратегик қадам икки томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириб, транспорт воситаларини электрлаштириш йўналишидаги технологик имкониятларни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, имзоланган ҳужжат юқори қувват сиғимига эга бўлган ҳамда тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайдиган замонавий призматик батареяларни ишлаб чиқишни назарда тутади. Ушбу ечимлар автомобилсозлик бозорида талаб юқори бўлган хусусиятларни ўзида мужассам этади.
Структуравий ўзгаришлар ва завод тақдириМазкур келишув доирасида томонлар корпоратив тузилмани ўзгартиришга қарор қилишди. Жумладан, Samsung СДИ компанияси General Motors'нинг АҚШнинг Индиана штати Ню-Карлайл шаҳридаги СйнергйСеллс қўшма корхонасидаги 49,99 фоизлик улушини тўлиқ сотиб олди.
Расмий пресс-релизда таъкидланишича, мулкдорлик тузилмасидаги бу ўзгариш жорий бозор конъюктурасига, хусусан, электромобилларга бўлган талабнинг дастлаб тахмин қилинганидан бироз секинроқ ўсаётганига боғлиқ. Натижада томонлар аввалги қўшма корхона форматидан воз кечиб, ҳамкорликнинг бошқа самарали йўналишларини қидиришга келишиб олдилар.
Шимолий Америкадаги илк ишлаб чиқариш майдончасиУшбу битим туфайли Samsung СДИ заводнинг ягона эгасига айланди ва компания Шимолий Америкада ўзининг илк батарея ишлаб чиқариш объектига эга бўлди. Айни пайтда мазкур завод қурилиш босқичида турибди.
Қурилиш ишлари якунлангач, Samsung СДИ заводда дастлаб энергия сақлаш тизимлари (ЭСС) учун батареялар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бугунги кунда Қўшма Штатларда бундай тизимларга бўлган талаб кескин ошиб бораётгани ушбу қарорнинг асосий сабабларидан биридир.
Шунингдек, келгусида ушбу корхона базасида электромобиллар учун мўлжалланган призматик аккумулятор элементларини чиқариш ҳам йўлга қўйилиши мумкин. Призматик ячейкатлар ўзининг қаттиқ тўғри бурчакли конструкцияси туфайли автомобилсозлик саноатида муҳим ўрин тутиб, батарея блокига самаралироқ интеграция қилинишини таъминлайди.
…