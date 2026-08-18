Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди

·6·Спорт
Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди
Қисқача

Тревоҳ Чалобах Челсидан Комога ўтишига бош мураббий Сескк Фабрегас билан шахсий суҳбати ва клубнинг улкан режалари ҳал қилувчи таъсир кўрсатганини айтди. Амалдаги чемпион Интер қизиқиш билдирганига қарамай, футболчи Комо лойиҳаси унга ўз изини қолдириш ва етакчилик қилиш имконини беришини танлаган. Трансфер 30 миллион евро ва қўшимча бонуслар эвазига амалга ошди, шу тариқа 27 ёшли футболчининг Челси сафидаги 20 йиллик фаолияти якунланди.

Ҳимоячи Тревоҳ Чалобах Англиянинг Челси клубини тарк этиб, Италиянинг Комо жамоасига ўтишига нима сабаб бўлганини ошкор қилди. BBC Sport нашрига берган интервюсида футболчи амалдаги чемпион Интер жамоаси қизиқиш билдирганига қарамай, айниқса бош мураббий Сескк Фабрегаснинг шахсий суҳбати ва клубнинг улкан режалари бу қарорга ҳал қилувчи таъсир кўрсатганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер 30 миллион евро ва қўшимча бонуслар эвазига амалга ошди. Шу тариқа, 27 ёшли футболчи Челси сафида 9 ёшидан бери давом этиб келган 20 йиллик фаолиятига якун ясади. Лондонликлар сафида турли мураббийлар қўстиқшилигида асосий таркибда барқарор ўйнамаганига қарамай, Чалобах янги жамоанинг ривожланиш вектори ва ўзига юклатиладиган лидерлик вазифаси уни илҳомлантирганини яширмади.

Сескк Фабрегас омили ва Интер рад этилиши

Трансфер ойнаси давомида Италия чемпиони Интер футболчини ўз сафига қўшиб олишни қаттиқ истаган эди. Бироқ Чалобах Комо лойиҳаси унга ўз изини қолдириш ва ноёб имконият яратишини тушуниб етди. Ҳимоячининг сўзларига кўра, бош мураббий Сескк Фабрегас билан суҳбат ҳаммасини ҳал қилган.

"Фабрегас бу ишда улкан рол ўйнади. У клубни қандай кўришини, мни бу жамоага қандай мослашишим мумкинлигини ва ўз тажрибам, жисмоний имкониятларим ҳамда етакчилик қобилиятим билан қандай ёрдам беришим мумкинлигини тушунтириб берди", — дейди футболчи. У бу қарор бирданига қабул қилинмагани, барча хатарлар ўйлаб кўрилганини қўшимча қилди.

Челси билан хайрлашув ва фахр

Комо лойиҳасига қўшилиш инглиз футболчиси учун осон кечмади. У Челси сафида барча турнирларда 151 та ўйин ўтказиб, клуб академиясидан асосий таркибгача бўлган йўлни босиб ўтди. Клуб билан Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати каби совринларни қўлга киритган ҳимоячи лондонликлар сафида ўтказган ҳар бир кунидан миннатдор эканини билдирди.

"Мен қандай вазият бўлишидан қатъи назар, доим Челси учун ўйнашни истаганман. Ҳар бир қийинчилик ва соврин учун миннатдор-ман. Бу ерга ёш бола бўлиб келиб, эркак бўлиб кетдим", — дея эътироф этди у. Чалобах мавсум давомида ўзининг собиқ жамоасини қўллаб-қувватлашда давом этишини ва кўк рангли байроқ доимо баланд ланишини таъкидлаб ўтди.

Тревоҳ ЧалобахЧелсиКомоСескк ФабрегасА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданЖей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданБугун, 14:53Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:50Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиАлессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиБугун, 14:40Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди