Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтди
Тревоҳ Чалобах Челсидан Комога ўтишига бош мураббий Сескк Фабрегас билан шахсий суҳбати ва клубнинг улкан режалари ҳал қилувчи таъсир кўрсатганини айтди. Амалдаги чемпион Интер қизиқиш билдирганига қарамай, футболчи Комо лойиҳаси унга ўз изини қолдириш ва етакчилик қилиш имконини беришини танлаган. Трансфер 30 миллион евро ва қўшимча бонуслар эвазига амалга ошди, шу тариқа 27 ёшли футболчининг Челси сафидаги 20 йиллик фаолияти якунланди.
Ҳимоячи Тревоҳ Чалобах Англиянинг Челси клубини тарк этиб, Италиянинг Комо жамоасига ўтишига нима сабаб бўлганини ошкор қилди. BBC Sport нашрига берган интервюсида футболчи амалдаги чемпион Интер жамоаси қизиқиш билдирганига қарамай, айниқса бош мураббий Сескк Фабрегаснинг шахсий суҳбати ва клубнинг улкан режалари бу қарорга ҳал қилувчи таъсир кўрсатганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер 30 миллион евро ва қўшимча бонуслар эвазига амалга ошди. Шу тариқа, 27 ёшли футболчи Челси сафида 9 ёшидан бери давом этиб келган 20 йиллик фаолиятига якун ясади. Лондонликлар сафида турли мураббийлар қўстиқшилигида асосий таркибда барқарор ўйнамаганига қарамай, Чалобах янги жамоанинг ривожланиш вектори ва ўзига юклатиладиган лидерлик вазифаси уни илҳомлантирганини яширмади.
Сескк Фабрегас омили ва Интер рад этилишиТрансфер ойнаси давомида Италия чемпиони Интер футболчини ўз сафига қўшиб олишни қаттиқ истаган эди. Бироқ Чалобах Комо лойиҳаси унга ўз изини қолдириш ва ноёб имконият яратишини тушуниб етди. Ҳимоячининг сўзларига кўра, бош мураббий Сескк Фабрегас билан суҳбат ҳаммасини ҳал қилган.
"Фабрегас бу ишда улкан рол ўйнади. У клубни қандай кўришини, мни бу жамоага қандай мослашишим мумкинлигини ва ўз тажрибам, жисмоний имкониятларим ҳамда етакчилик қобилиятим билан қандай ёрдам беришим мумкинлигини тушунтириб берди", — дейди футболчи. У бу қарор бирданига қабул қилинмагани, барча хатарлар ўйлаб кўрилганини қўшимча қилди.
Челси билан хайрлашув ва фахрКомо лойиҳасига қўшилиш инглиз футболчиси учун осон кечмади. У Челси сафида барча турнирларда 151 та ўйин ўтказиб, клуб академиясидан асосий таркибгача бўлган йўлни босиб ўтди. Клуб билан Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати каби совринларни қўлга киритган ҳимоячи лондонликлар сафида ўтказган ҳар бир кунидан миннатдор эканини билдирди.
"Мен қандай вазият бўлишидан қатъи назар, доим Челси учун ўйнашни истаганман. Ҳар бир қийинчилик ва соврин учун миннатдор-ман. Бу ерга ёш бола бўлиб келиб, эркак бўлиб кетдим", — дея эътироф этди у. Чалобах мавсум давомида ўзининг собиқ жамоасини қўллаб-қувватлашда давом этишини ва кўк рангли байроқ доимо баланд ланишини таъкидлаб ўтди.
…