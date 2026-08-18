Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтди

·4·Спорт
Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтди
Қисқача

Серхио Бускец Барселонанинг заҳира жамоаси Барка Атлетик бош мураббийи Жулиано Беллетти штабида ёрдамчи мураббий бўлиб иш бошлади. Бу тайинлов унинг мураббийлик фаолиятидаги илк қадам бўлди. Бускец айни вақтда UEFA лицензияларини олиш учун зарур ўқув курсларини якунламоқда. У ўтган йил охирида Интер Миами сафидаги фаолиятидан сўнг профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган эди.

Испан футболининг афсонавий вакилларидан бири Серхио Бускетс ўзининг мураббийлик фаолиятидаги илк қадамини ташлаб, қадрдон жамоаси Барселона га қайтди. Goal.com хабар беришича, собиқ ярим ҳимоячи Каталония клубининг заҳира жамоаси бўлган Барка Атлетик бош мураббийи Жулиано Беллетти штабида ёрдамчи мураббий вазифасини бажаришга киришди. Ушбу тайинлов клуб расмий ресурслари томонидан эълон қилинган бўлиб, мухлислар учун ўзига хос ҳиссий ва қувончли воқеликка айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, тажрибали футболчи ўтган йилнинг охирида АҚШнинг Интер Миами клубидаги фаолиятидан сўнг профессионал ўйинчи сифатидаги фаолиятига якун ясаган эди. Ўшанда Нев Энгланд Revolutион жамоасига қарши кечган учрашувдан кейин у келажакда мураббийлик қилиш нияти борлигини, бироқ аввалига бир йиллик танаффуз олмоқчилигини маълум қилганди. Oraдан ойлар ўтиб, Бускетс ўзининг яшил майдондаги бой тажрибасини энди мураббийлик стулида давом эттиришга қарор қилди.

Янги лавозим ва ўқиш жараёни

Мазкур тайинлов фақатгина рамзий қадам эмас, балки жиддий касбий ўсиш босқичи ҳисобланади. Барселона сафида ўтказилган ёрқин йиллардан сўнг уч йил деганда клубга қайтган Бускетс Жулиано Беллетти бошчилигидаги мураббийлар штабида иш бошлади. Айни пайтда у бир вақтнинг ўзида UEFA лицензияларини олиш учун зарур бўлган ўқув курсларини якунлаш устида ишлайди.

Барка Атлетик жамоаси Барселона тизимидаги асосий захира жамоаси бўлиб, Ла Масиа академиясидан фарқли ўлароқ, профессионал лигаларда иштирок этади. Ҳозирги кунда жамоа Испания футболининг тўртинчи дивизиони бўлган Сегунда Федерасион чемпионатида қатнашмоқда ва олдига юқори дивизионларга қайтиш вазифасини қўйган. Бускетснинг майдондаги ноёб ўйин интеллекти ва тактик саводи ёш футболчиларнинг шаклланишида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

БарселонаСерхио БускетсЛа ЛигаФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданЖей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданБугун, 14:53Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:50Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиАлессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиБугун, 14:40Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди