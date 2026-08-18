Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтди
Серхио Бускец Барселонанинг заҳира жамоаси Барка Атлетик бош мураббийи Жулиано Беллетти штабида ёрдамчи мураббий бўлиб иш бошлади. Бу тайинлов унинг мураббийлик фаолиятидаги илк қадам бўлди. Бускец айни вақтда UEFA лицензияларини олиш учун зарур ўқув курсларини якунламоқда. У ўтган йил охирида Интер Миами сафидаги фаолиятидан сўнг профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган эди.
Испан футболининг афсонавий вакилларидан бири Серхио Бускетс ўзининг мураббийлик фаолиятидаги илк қадамини ташлаб, қадрдон жамоаси Барселона га қайтди. Goal.com хабар беришича, собиқ ярим ҳимоячи Каталония клубининг заҳира жамоаси бўлган Барка Атлетик бош мураббийи Жулиано Беллетти штабида ёрдамчи мураббий вазифасини бажаришга киришди. Ушбу тайинлов клуб расмий ресурслари томонидан эълон қилинган бўлиб, мухлислар учун ўзига хос ҳиссий ва қувончли воқеликка айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, тажрибали футболчи ўтган йилнинг охирида АҚШнинг Интер Миами клубидаги фаолиятидан сўнг профессионал ўйинчи сифатидаги фаолиятига якун ясаган эди. Ўшанда Нев Энгланд Revolutион жамоасига қарши кечган учрашувдан кейин у келажакда мураббийлик қилиш нияти борлигини, бироқ аввалига бир йиллик танаффуз олмоқчилигини маълум қилганди. Oraдан ойлар ўтиб, Бускетс ўзининг яшил майдондаги бой тажрибасини энди мураббийлик стулида давом эттиришга қарор қилди.
Янги лавозим ва ўқиш жараёниМазкур тайинлов фақатгина рамзий қадам эмас, балки жиддий касбий ўсиш босқичи ҳисобланади. Барселона сафида ўтказилган ёрқин йиллардан сўнг уч йил деганда клубга қайтган Бускетс Жулиано Беллетти бошчилигидаги мураббийлар штабида иш бошлади. Айни пайтда у бир вақтнинг ўзида UEFA лицензияларини олиш учун зарур бўлган ўқув курсларини якунлаш устида ишлайди.
Барка Атлетик жамоаси Барселона тизимидаги асосий захира жамоаси бўлиб, Ла Масиа академиясидан фарқли ўлароқ, профессионал лигаларда иштирок этади. Ҳозирги кунда жамоа Испания футболининг тўртинчи дивизиони бўлган Сегунда Федерасион чемпионатида қатнашмоқда ва олдига юқори дивизионларга қайтиш вазифасини қўйган. Бускетснинг майдондаги ноёб ўйин интеллекти ва тактик саводи ёш футболчиларнинг шаклланишида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.
…