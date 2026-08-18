TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилди
Покистонда 28 ёшли TikTok фойдаланувчиси Шамсу Биби Равалпинди шаҳрида қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди. Воқеа 14 август куни у синглиси ва укаси билан автомобилда ҳаракатланаётган пайтда юз берган. Ҳужумда Шамсу Бибининг 15 ёшли синглиси ҳам яраланган, ҳужумчилар эса воқеа жойидан қочиб кетган. Полиция ҳодиса сабабларини ўрганиб, ҳужумчиларни аниқлаш бўйича тергов олиб бормоқда.
Покистонда 28 ёшли TikTok фойдаланувчиси Шамсу Биби қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди. Воқеа Равалпинди шаҳрида содир бўлган, ҳужум вақтида унинг 15 ёшли синглиси ҳам яраланган.
Полиция маълумотига кўра, ҳодиса 14 август куни Шамсу Биби синглиси ва укаси билан автомобилда ҳаракатланаётган пайтда юз берган.
Тўсатдан қуролли ҳужум уюштирилган, ҳужумчилар эса воқеа жойидан қочиб кетган.
Отишма оқибатида Шамсу Биби ҳалок бўлган, унинг 15 ёшли синглиси эса жароҳатланган.
Ҳозирча ҳужумнинг аниқ сабаби ва уни ким содир этгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳужумчиларни аниқлаш ва воқеа сабабларини ўрганиш бўйича тергов олиб бормоқда.
Шамсу Бибининг TikTok’даги фаолияти ҳужумга алоқадор бўлганми ёки ҳодисанинг бошқа сабаби борми — тергов якунлари бу саволга ойдинлик киритиши кутилмоқда.
…