TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилди

·1·Дунё
TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилди
Қисқача

Покистонда 28 ёшли TikTok фойдаланувчиси Шамсу Биби Равалпинди шаҳрида қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди. Воқеа 14 август куни у синглиси ва укаси билан автомобилда ҳаракатланаётган пайтда юз берган. Ҳужумда Шамсу Бибининг 15 ёшли синглиси ҳам яраланган, ҳужумчилар эса воқеа жойидан қочиб кетган. Полиция ҳодиса сабабларини ўрганиб, ҳужумчиларни аниқлаш бўйича тергов олиб бормоқда.

Покистонда 28 ёшли TikTok фойдаланувчиси Шамсу Биби қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди. Воқеа Равалпинди шаҳрида содир бўлган, ҳужум вақтида унинг 15 ёшли синглиси ҳам яраланган.

Полиция маълумотига кўра, ҳодиса 14 август куни Шамсу Биби синглиси ва укаси билан автомобилда ҳаракатланаётган пайтда юз берган.

Тўсатдан қуролли ҳужум уюштирилган, ҳужумчилар эса воқеа жойидан қочиб кетган.

Отишма оқибатида Шамсу Биби ҳалок бўлган, унинг 15 ёшли синглиси эса жароҳатланган.

Ҳозирча ҳужумнинг аниқ сабаби ва уни ким содир этгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳужумчиларни аниқлаш ва воқеа сабабларини ўрганиш бўйича тергов олиб бормоқда.

Шамсу Бибининг TikTok’даги фаолияти ҳужумга алоқадор бўлганми ёки ҳодисанинг бошқа сабаби борми — тергов якунлари бу саволга ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Шамсу БибиПокистонРавалпиндиTikTok
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:582 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топдиБугун, 09:44Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?Бугун, 09:44Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиБугун, 09:31Колумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиКолумбияда кучли зилзила пайтида шифокорлар ҳаётини хавфга қўйиб чақолоқларни қутқариб қолишдиБугун, 09:27Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Яна оила қурди: Роберто Карлоснинг рафиқаси ким ва тўй қачон бўлиб ўтган?Бугун, 08:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди