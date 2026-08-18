Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқда

·15·Спорт
Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқда
Қисқача

Челси Энсо Фернандес Манчестер Сити сафига ўтиб кетган тақдирда, унинг ўрнига Борнмут ярим ҳимоячиси Алекс Скоттни сотиб олишни режалаштирмоқда. Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун 2022 йилги Жаҳон чемпиони Энсо Фернандесга қизиқиш билдирмоқда. Челси аввалроқ футболчи учун 120 миллион фунт стерлинг сўраган, шунингдек Алекс Скотт бўйича 64 миллион фунт стерлинглик таклифи рад этилган.

Лондоннинг Челси клуби ўз вице-капитани Энсо Фернандес атрофидаги трансфер миш-мишлари фонида фаол равишда захира режаларини ишлаб чиқмоқда. Агар аргентиналик ярим ҳимоячи Манчестер Сити сафига ўтса, “аристократлар” унинг ўрнини эгаллайдиган асосий номзодни аниқлаб қўйишган. Бу вазият ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Телеграпҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити бош мураббийи жамоа ярим ҳимоясини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Хусусан, Родри Каталониянинг Барселона клубига ўтишга яқин тургани ва Тижей Рейндерс Ал-Қадсиаҳ сафига йўл олаётгани "шаҳарликлар"ни трансфер бозорида фаол ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда. Шу сабабли, амалдаги чемпионлар эътиборини 2022 йилги Жаҳон чемпиони Энсо Фернандесга қаратишган.

Дастлаб Челси клуби ўз етакчиси учун 120 миллион фунт стерлинг талаб қилган эди. Бироқ трансфер ойнасининг ёпилишига оз вақт қолгани ва ўринбосар топиш қийинлиги сабабли, лондонликлар футболчининг нархини янада оширдилар. Агар трансфер амалга ошса, Челси тушган маблағнинг бир қисмини таркибни янгилашга йўналтириши кутилмоқда.

Алекс Скотт – асосий номзод

Метро хабар қилишича, Челси раҳбарияти Энсо Фернандес кетган тақдирда Борнмут юлдузи Алекс Скоттни сотиб олишни режалаштирмоқда. Гарчи Борнмут футболчини сотиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлаётган бўлса-да, инглиз ярим ҳимоячисининг шартномасида яна икки йил қолгани лондонликларга умид бермоқда.

Аввалроқ Арсенал ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам инглиз ёшлар терма жамоаси аъзосини кузатиб келган эди. Бироқ ҳозирда бу грандлар ўз эътиборини бошқа футболчиларга қаратгани Челси учун қулай имконият яратиши мумкин. Лондон клуби аввалроқ 64 миллион фунт стерлинг миқдорида таклиф юборган бўлиб, у рад этилган эди.

Мухлисларнинг муносабати ва кейинги қадамлар

Энсо Фернандес атрофидаги трансфер миш-мишлари ва унинг феъл-атвори билан боғлиқ баҳсли вазиятлар жамоа мухлисларининг норозилигига сабаб бўлмоқда. Хусусан, Реал Соседадга қарши ўртоқлик учрашувида ярим ҳимоячи Стамфорд Бридге стадионида трибуналар томонидан ҳуштакбозлик билан кутиб олинди.

Шунга қарамай, Манчестер Сити томонидан рекорд даражадаги таклиф келиб тушса, вазият кескин ўзгариб кетиши эҳтимолдан холи эмас. Челси раҳбарияти эса юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай сценарийга тайёр туриш учун трансфер бозоридаги ҳаракатларини янада фаоллаштирди.

ЧелсиЭнсо ФернандесМанчестер СитиАлекс СкоттAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданЖей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданБугун, 14:53Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиАлессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилдиБугун, 14:40Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди