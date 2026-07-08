Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатоси
Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки ва нимчорак финалдаёқ мусобақани тарк этиши футбол оламида катта мунозараларга сабаб бўлди. Кўпчилик буни бир даврнинг якуни деб баҳолаётган бўлса-да, мутахассислар буни аввалдан башорат қилинган инқироз сифатида кўрмоқда. Роберто Мартинез бошқарувидаги жамоанинг Испанияга қарши ўйиндаги нурсиз мағлубияти нафақат турнирдаги юришни тўхтатди, балки бир бутун "олтин авлод"нинг имкониятлари бой берилганини кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Криштиану Роналду 41 ёшида ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, тарихий натижа қайд этган бўлса-да, унинг майдондаги фойдали иш коэффициенти сўроқ остида қолди. Уэйн Руни собиқ жамоадошининг хайрлашувини "футбол учун қайғули кун" деб атаганига қарамай, таҳлилчилар вазиятга бошқача назар ташламоқда. Роналдо ўзининг жисмоний ҳолати ва иродаси билан ҳайратлантиришда давом этса-да, унинг индивидуал амбициялари жамоавий манфаатлардан устун қўйилгани Португалиянинг асосий муаммосига айланди.
Мураббийнинг тушунарсиз қарорлариРоберто Мартинезнинг танлаган тактикаси ва таркиб борасидаги қарорлари кескин танқид қилинмоқда. Хусусан, Испанияга қарши муҳим баҳсда Гончало Ramос каби ёш ва сермаҳсул ҳужумчининг захирада қолдирилиши кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Мартинез гўёки "Роналдо ва қолган 10 киши" тамойили асосида иш тутиб, жамоанинг умумий балансини қурбон қилди. Бу ҳолат Эвро-2024 турниридаги муваффақиятсизликнинг такрорланиши бўлиб, мураббий ўз хатоларидан хулоса чиқармагани кўриниб қолди.
ixbt.com маълумотига кўра, Португалия терма жамоаси таркиби ҳозирда дунёдаги энг иқтидорли футболчилардан ташкил топган. Бироқ, бу потенциалдан тўғри фойдаланиш ўрнига, мураббийлар штаби фақат бир юлдузнинг атрофида ўйин қуришни афзал кўрди. Натижада, Бруно Фернандес, Бернардо Силва ва бошқа етакчилар ўзларининг энг яхши сифатларини намойиш эта олишмади. Бу эса жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини кескин пасайтириб юборди.
Арлингтондаги мағлубият тасодиф эмас, балки тизимли муаммонинг натижасидир. Португалия футбол федерацияси Роберто Мартинезга ишонч билдиришда давом этгани, аммо мураббийнинг Роналдо омилидан воз кеча олмагани жамоани боши берк кўчага олиб кирди. 25 ёшли Гончало Ramос Хорватия билан ўйинда ғалаба голини урганига қарамай, асосий таркибдан четда қолаверди, бу эса жамоа ичидаги рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатди.
Келажак учун хулосаларЭндиликда Португалия футболи янги даврни бошлаши шарт. Криштиану Роналду феноменал спортчи бўлиши мумкин, аммо унинг терма жамоадаги монополияси тугаши кераклиги кундай равшан. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу ҳолатни диққат билан кузатиб боришди, зеро Португалия юлдузларининг ўйини доимо бизнинг минтақада ҳам катта қизиқиш уйғотган. Жамоа ўз олдига юксак мақсадлар қўяр экан, аввало мураббий ва етакчи футболчи ўртасидаги муносабатларни қайта кўриб чиқиши лозим.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Португалиянинг 2026-йилги мундиалдаги муваффақиятсизлиги шунчаки омадсизлик эмас, балки нотўғри бошқарув мевасидир. Агар жамоа ўз вақтида ислоҳотларни амалга оширмаса, кейинги йирик турнирларда ҳам иқтидорли авлоднинг умри совринларсиз ўтиб кетаверади. Футбол жамоавий ўйин эканлигини ва ҳеч бир шахс миллий манфаатдан устун турмаслигини яна бир бор исботлади.
…