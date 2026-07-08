Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатоси

·21·Спорт
Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатоси

Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки ва нимчорак финалдаёқ мусобақани тарк этиши футбол оламида катта мунозараларга сабаб бўлди. Кўпчилик буни бир даврнинг якуни деб баҳолаётган бўлса-да, мутахассислар буни аввалдан башорат қилинган инқироз сифатида кўрмоқда. Роберто Мартинез бошқарувидаги жамоанинг Испанияга қарши ўйиндаги нурсиз мағлубияти нафақат турнирдаги юришни тўхтатди, балки бир бутун "олтин авлод"нинг имкониятлари бой берилганини кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Криштиану Роналду 41 ёшида ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, тарихий натижа қайд этган бўлса-да, унинг майдондаги фойдали иш коэффициенти сўроқ остида қолди. Уэйн Руни собиқ жамоадошининг хайрлашувини "футбол учун қайғули кун" деб атаганига қарамай, таҳлилчилар вазиятга бошқача назар ташламоқда. Роналдо ўзининг жисмоний ҳолати ва иродаси билан ҳайратлантиришда давом этса-да, унинг индивидуал амбициялари жамоавий манфаатлардан устун қўйилгани Португалиянинг асосий муаммосига айланди.

Мураббийнинг тушунарсиз қарорлари

Роберто Мартинезнинг танлаган тактикаси ва таркиб борасидаги қарорлари кескин танқид қилинмоқда. Хусусан, Испанияга қарши муҳим баҳсда Гончало Ramос каби ёш ва сермаҳсул ҳужумчининг захирада қолдирилиши кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Мартинез гўёки "Роналдо ва қолган 10 киши" тамойили асосида иш тутиб, жамоанинг умумий балансини қурбон қилди. Бу ҳолат Эвро-2024 турниридаги муваффақиятсизликнинг такрорланиши бўлиб, мураббий ўз хатоларидан хулоса чиқармагани кўриниб қолди.

ixbt.com маълумотига кўра, Португалия терма жамоаси таркиби ҳозирда дунёдаги энг иқтидорли футболчилардан ташкил топган. Бироқ, бу потенциалдан тўғри фойдаланиш ўрнига, мураббийлар штаби фақат бир юлдузнинг атрофида ўйин қуришни афзал кўрди. Натижада, Бруно Фернандес, Бернардо Силва ва бошқа етакчилар ўзларининг энг яхши сифатларини намойиш эта олишмади. Бу эса жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини кескин пасайтириб юборди.

Арлингтондаги мағлубият тасодиф эмас, балки тизимли муаммонинг натижасидир. Португалия футбол федерацияси Роберто Мартинезга ишонч билдиришда давом этгани, аммо мураббийнинг Роналдо омилидан воз кеча олмагани жамоани боши берк кўчага олиб кирди. 25 ёшли Гончало Ramос Хорватия билан ўйинда ғалаба голини урганига қарамай, асосий таркибдан четда қолаверди, бу эса жамоа ичидаги рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатди.

Келажак учун хулосалар

Эндиликда Португалия футболи янги даврни бошлаши шарт. Криштиану Роналду феноменал спортчи бўлиши мумкин, аммо унинг терма жамоадаги монополияси тугаши кераклиги кундай равшан. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу ҳолатни диққат билан кузатиб боришди, зеро Португалия юлдузларининг ўйини доимо бизнинг минтақада ҳам катта қизиқиш уйғотган. Жамоа ўз олдига юксак мақсадлар қўяр экан, аввало мураббий ва етакчи футболчи ўртасидаги муносабатларни қайта кўриб чиқиши лозим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Португалиянинг 2026-йилги мундиалдаги муваффақиятсизлиги шунчаки омадсизлик эмас, балки нотўғри бошқарув мевасидир. Агар жамоа ўз вақтида ислоҳотларни амалга оширмаса, кейинги йирик турнирларда ҳам иқтидорли авлоднинг умри совринларсиз ўтиб кетаверади. Футбол жамоавий ўйин эканлигини ва ҳеч бир шахс миллий манфаатдан устун турмаслигини яна бир бор исботлади.

ПортугалияКриштиану РоналдуРоберто МартинезЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Бугун, 11:51Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 11:50Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиПортугалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиБугун, 11:49ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)Бугун, 11:40Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиҲолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди