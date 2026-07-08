BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этди
Хитойнинг автомобил ишлаб чиқарувчи гиганти BYD захира ғилдиракка бўлган эҳтиёжни деярли йўққа чиқариши мумкин бўлган янги технологиясини намойиш этди. Компания тақдим этган YangWang U8 йўлтанламаси шиналардан бири ишдан чиқса ҳам ҳаракатни давом эттира олади.
Автомобил интеллектуал вазн тақсимлаш тизими билан жиҳозланган. Агар шиналардан бири бутунлай тешилиб қолса ёки босимини йўқотса, электрон бошқарув тизими автомобил мувозанатини бир зумда қайта ҳисоблайди. Натижада машина барқарорлигини сақлаб қолади ва учта ғилдиракда ҳам соатига 80 километргача тезликда энг яқин автосервисгача етиб бориши мумкин.
YangWang U8нинг имкониятлари бунинг билан чекланмайди. Ушбу модель амфибия хусусиятига ҳам эга бўлиб, зарур ҳолатларда сув юзасида суза олади.
BYD сўнгги йилларда ноодатий технологиялари билан автомобил бозорида алоҳида эътибор қозонмоқда. Компания илгари ўз ўрнида 360 даража бурила оладиган, тўсиқлардан сакраб ўта оладиган ҳамда том қисмига махсус майдонча ўрнатилган автомобилларни ҳам намойиш этган. Мазкур платформадан кичик коптер учиб чиқиши ва парвоздан сўнг яна автомобил томига автоматик равишда қўна олиши ҳам мумкин.
…