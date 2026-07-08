BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этди

·20·Авто
BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этди

Хитойнинг автомобил ишлаб чиқарувчи гиганти BYD захира ғилдиракка бўлган эҳтиёжни деярли йўққа чиқариши мумкин бўлган янги технологиясини намойиш этди. Компания тақдим этган YangWang U8 йўлтанламаси шиналардан бири ишдан чиқса ҳам ҳаракатни давом эттира олади.

Автомобил интеллектуал вазн тақсимлаш тизими билан жиҳозланган. Агар шиналардан бири бутунлай тешилиб қолса ёки босимини йўқотса, электрон бошқарув тизими автомобил мувозанатини бир зумда қайта ҳисоблайди. Натижада машина барқарорлигини сақлаб қолади ва учта ғилдиракда ҳам соатига 80 километргача тезликда энг яқин автосервисгача етиб бориши мумкин.

YangWang U8нинг имкониятлари бунинг билан чекланмайди. Ушбу модель амфибия хусусиятига ҳам эга бўлиб, зарур ҳолатларда сув юзасида суза олади.

BYD сўнгги йилларда ноодатий технологиялари билан автомобил бозорида алоҳида эътибор қозонмоқда. Компания илгари ўз ўрнида 360 даража бурила оладиган, тўсиқлардан сакраб ўта оладиган ҳамда том қисмига махсус майдонча ўрнатилган автомобилларни ҳам намойиш этган. Мазкур платформадан кичик коптер учиб чиқиши ва парвоздан сўнг яна автомобил томига автоматик равишда қўна олиши ҳам мумкин.

BYDЯнган У8Хитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиДасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиБугун, 11:26Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиChery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиБугун, 10:29Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиFiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиБугун, 08:27Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиLand Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиБугун, 04:21Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариКеча, 21:25Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиКеча, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди