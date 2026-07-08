Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»

·0·Спорт
Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»

Франция миллий жамоаси ва «Арсенал» клуби собиқ ҳужумчиси Тьерри Анри Криштиану Роналду ҳақида фикр билдириб, португалиялик юлдузнинг футболдаги мероси жаҳон чемпионлиги билан ўлчанмаслигини таъкидлади.

Португалия ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мундиал билан хайрлашганди. Шундан кейин Роналдунинг терма жамоадаги келажаги ва тарихдаги ўрни яна муҳокамалар марказига чиқди.

Анри Роналдунинг меросини ҳимоя қилди

Тьерри Анрининг фикрича, жаҳон кубогига эга бўлмаган буюк футболчилар ҳам футбол тарихида улкан из қолдирган.

«Кўплаб буюк футболчиларда жаҳон кубогининг йўқлиги, уларнинг футбол ривожига қўшган ҳиссасини йўққа чиқара олмайди. Криштиану қолдираётган меросга шубҳа қилишга ўрин йўқ», — деди Анри.

«1000 та гол довонини забт этишини тилайман»

Франциялик собиқ ҳужумчи Роналдуга энг яхши тилакларини йўллаб, унинг яна бир тарихий маррага етишини исташини билдирди.

«Унга энг яхши тилакларимни йўллайман ва 1000 та гол довонини забт этиши тилакдошиман», — дея Анри сўзларидан иқтибос келтирди Fox Sports.

Роналду бир неча авлодга таъсир кўрсатди

Анри Роналдунинг фақат голлари эмас, балки футболга муносабати, ҳаёт тарзи ва фикрлаши ҳам кўплаб ёшларга таъсир қилганини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз бир нечта авлод вакилларини футболга меҳр қўйишга ундаган.

Жисмоний ҳолати — кўпчилик учун ўрнак

Тьерри Анри Роналдунинг профессионаллик даражаси ва ўз танасига бўлган эътиборини ҳам алоҳида тилга олди.

«Унинг жисмоний ҳолатига эътибор беринг — кўпчилик учун бу ўрнак. Шундай экан, дўстим, нима ишга қўл урсанг ҳам омад ёр бўлишини тилайман», — деди у.

Португалия мундиални тарк этган бўлса-да, Роналдунинг футбол тарихида қолдирган изи яна бир бор катта юлдузлар томонидан эътироф этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиПортугалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиБугун, 11:49ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)Бугун, 11:40Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиҲолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиБугун, 11:32Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиБугун, 11:30Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 11:18Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиМиср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди