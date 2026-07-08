Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»
Франция миллий жамоаси ва «Арсенал» клуби собиқ ҳужумчиси Тьерри Анри Криштиану Роналду ҳақида фикр билдириб, португалиялик юлдузнинг футболдаги мероси жаҳон чемпионлиги билан ўлчанмаслигини таъкидлади.
Португалия ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мундиал билан хайрлашганди. Шундан кейин Роналдунинг терма жамоадаги келажаги ва тарихдаги ўрни яна муҳокамалар марказига чиқди.
Анри Роналдунинг меросини ҳимоя қилди
Тьерри Анрининг фикрича, жаҳон кубогига эга бўлмаган буюк футболчилар ҳам футбол тарихида улкан из қолдирган.
«Кўплаб буюк футболчиларда жаҳон кубогининг йўқлиги, уларнинг футбол ривожига қўшган ҳиссасини йўққа чиқара олмайди. Криштиану қолдираётган меросга шубҳа қилишга ўрин йўқ», — деди Анри.
«1000 та гол довонини забт этишини тилайман»
Франциялик собиқ ҳужумчи Роналдуга энг яхши тилакларини йўллаб, унинг яна бир тарихий маррага етишини исташини билдирди.
«Унга энг яхши тилакларимни йўллайман ва 1000 та гол довонини забт этиши тилакдошиман», — дея Анри сўзларидан иқтибос келтирди Fox Sports.
Роналду бир неча авлодга таъсир кўрсатди
Анри Роналдунинг фақат голлари эмас, балки футболга муносабати, ҳаёт тарзи ва фикрлаши ҳам кўплаб ёшларга таъсир қилганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз бир нечта авлод вакилларини футболга меҳр қўйишга ундаган.
Жисмоний ҳолати — кўпчилик учун ўрнак
Тьерри Анри Роналдунинг профессионаллик даражаси ва ўз танасига бўлган эътиборини ҳам алоҳида тилга олди.
«Унинг жисмоний ҳолатига эътибор беринг — кўпчилик учун бу ўрнак. Шундай экан, дўстим, нима ишга қўл урсанг ҳам омад ёр бўлишини тилайман», — деди у.
Португалия мундиални тарк этган бўлса-да, Роналдунинг футбол тарихида қолдирган изи яна бир бор катта юлдузлар томонидан эътироф этилмоқда.
…