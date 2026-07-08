Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилди
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг ёш юлдузи Жуд Беллингем жаҳон футболидаги ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Сўнгги йилларда кўрсатаётган сермазмун ўйини ва етакчилик қобилияти билан у нафақат мухлислар, балки мутахассислар эътиборини ҳам қозонди. Собиқ ҳимоячи Дес Валкернинг фикрича, Беллингэм ўзининг характери ва ўйинга бўлган муносабати билан Уэйн Руни ҳамда Паул Гаскоигне каби афсоналар сафига қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Валкер Беллингэмни ижобий маънодаги "манманлик" ва ўзига бўлган юксак ишончда таърифлади. Унинг сўзларига кўра, айнан мана шу хислат футболчига энг қийин ва масъулиятли палларда жамоани ортидан эргаштиришга ёрдам бермоқда. Бу каби хусусиятлар ўз вақтида Англия футболининг энг ёрқин намояндалари бўлган Газза ва Рунига хос бўлган.
Катта саҳналар қаҳрамониЖуд Беллингемнинг халқаро майдондаги муваффақиятлари унинг ёшига нисбатан ҳайратланарли даражада. 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ва финал босқичларида у ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатди. Хусусан, Хорватияга қарши кечган 4:2 ҳисобидаги ғалабада унинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Шунингдек, Мексикага қарши баҳсда Азтека стадионидаги босим остида урилган дубл унинг нақадар совуққон эканлигини исботлади.
Томас Тухель қўл остидаги терма жамоада рақобат кучли бўлишига қарамай, Беллингэм ўз позициясини ҳеч кимга бой бермаяпти. Морган Роджерс каби янги номлар пайдо бўлиши, Фил Фоден ва Коул Палмер каби юлдузлар билан рақобат унга қўшимча мотивация бермоқда. Унинг Эвро-2024 мусобақасидаги машҳур "яна ким?" (вҳо элсе) дея нишонланган голи ҳамон мухлислар ёдида.
Дес Валкернинг таъкидлашича, Беллингэм нафақат техник жиҳатдан, балки жисмоний томондан ҳам дунёнинг энг кучли атлетларидан бири ҳисобланади. Унинг майдон бўйлаб тиниmsиз ҳаракатланиши, ўйиннинг биринчи дақиқасидан сўнгги сониясигача бир хил темпда ўйнаши Реал Мадрид ярим ҳимоячисини бошқалардан ажратиб туради. У рақиб жарима майдончасига шунчаки кириб бормайди, балки аниқ мақсад — гол уриш учун интилади.
Етакчилик масъулиятиАнглия терма жамоасида узоқ вақт давомида асосий юк Гарри Кейн зиммасида бўлиб келган эди. Бироқ Беллингэмнинг пайдо бўлиши бу босимни бироз енгиллатди. Эндиликда рақиб ҳимоячилари фақатгина марказий ҳужумчига эмас, балки иккинчи темпда ҳужумга қўшиладиган Беллингэмга ҳам алоҳида эътибор қаратишга мажбур.
Собиқ футболчи Валкернинг хулосасига кўра, Беллингэм диққат марказида бўлишни яхши кўради. "У асосий одам бўлишдан завқланади. Ўйлашимча, айнан шу нарса уни илҳомлантиради. У кўз-кўз қилишни ва диққат марказида туришни истайди", дейди мутахассис. Бу каби хусусиятлар ёш футболчининг келажакда янада йирикроқ ютуқларга эришишига замин яратиши шубҳасиз.
…