Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилди

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилди

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг ёш юлдузи Жуд Беллингем жаҳон футболидаги ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Сўнгги йилларда кўрсатаётган сермазмун ўйини ва етакчилик қобилияти билан у нафақат мухлислар, балки мутахассислар эътиборини ҳам қозонди. Собиқ ҳимоячи Дес Валкернинг фикрича, Беллингэм ўзининг характери ва ўйинга бўлган муносабати билан Уэйн Руни ҳамда Паул Гаскоигне каби афсоналар сафига қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Валкер Беллингэмни ижобий маънодаги "манманлик" ва ўзига бўлган юксак ишончда таърифлади. Унинг сўзларига кўра, айнан мана шу хислат футболчига энг қийин ва масъулиятли палларда жамоани ортидан эргаштиришга ёрдам бермоқда. Бу каби хусусиятлар ўз вақтида Англия футболининг энг ёрқин намояндалари бўлган Газза ва Рунига хос бўлган.

Катта саҳналар қаҳрамони

Жуд Беллингемнинг халқаро майдондаги муваффақиятлари унинг ёшига нисбатан ҳайратланарли даражада. 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ва финал босқичларида у ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатди. Хусусан, Хорватияга қарши кечган 4:2 ҳисобидаги ғалабада унинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Шунингдек, Мексикага қарши баҳсда Азтека стадионидаги босим остида урилган дубл унинг нақадар совуққон эканлигини исботлади.

Томас Тухель қўл остидаги терма жамоада рақобат кучли бўлишига қарамай, Беллингэм ўз позициясини ҳеч кимга бой бермаяпти. Морган Роджерс каби янги номлар пайдо бўлиши, Фил Фоден ва Коул Палмер каби юлдузлар билан рақобат унга қўшимча мотивация бермоқда. Унинг Эвро-2024 мусобақасидаги машҳур "яна ким?" (вҳо элсе) дея нишонланган голи ҳамон мухлислар ёдида.

Дес Валкернинг таъкидлашича, Беллингэм нафақат техник жиҳатдан, балки жисмоний томондан ҳам дунёнинг энг кучли атлетларидан бири ҳисобланади. Унинг майдон бўйлаб тиниmsиз ҳаракатланиши, ўйиннинг биринчи дақиқасидан сўнгги сониясигача бир хил темпда ўйнаши Реал Мадрид ярим ҳимоячисини бошқалардан ажратиб туради. У рақиб жарима майдончасига шунчаки кириб бормайди, балки аниқ мақсад — гол уриш учун интилади.

Етакчилик масъулияти

Англия терма жамоасида узоқ вақт давомида асосий юк Гарри Кейн зиммасида бўлиб келган эди. Бироқ Беллингэмнинг пайдо бўлиши бу босимни бироз енгиллатди. Эндиликда рақиб ҳимоячилари фақатгина марказий ҳужумчига эмас, балки иккинчи темпда ҳужумга қўшиладиган Беллингэмга ҳам алоҳида эътибор қаратишга мажбур.

Собиқ футболчи Валкернинг хулосасига кўра, Беллингэм диққат марказида бўлишни яхши кўради. "У асосий одам бўлишдан завқланади. Ўйлашимча, айнан шу нарса уни илҳомлантиради. У кўз-кўз қилишни ва диққат марказида туришни истайди", дейди мутахассис. Бу каби хусусиятлар ёш футболчининг келажакда янада йирикроқ ютуқларга эришишига замин яратиши шубҳасиз.

Жуде БеллингэмРеал МадридАнглияУэйн РуниФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Бугун, 11:51Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 11:50Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиПортугалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиБугун, 11:49ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)Бугун, 11:40Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиҲолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиБугун, 11:32Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиБугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди