Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"
Шаҳло Алижонова Instagram саҳифаси орқали мухлислари билан яна бир қувончли воқеани бўлишди. Санъаткор турмуш ўртоғи Шохрух Рўзибоев билан оила қурганига роппа-роса бир йил тўлганини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, Шаҳло Алижонова ва Шохрух Рўзибоевнинг никоҳ тўйи 2025 йилнинг 7 июль куни бўлиб ўтган эди. Ўтган бир йил давомида эр-хотин ижтимоий тармоқларда оилавий ҳаётидан илиқ ва самимий лаҳзаларни тез-тез улашиб, кузатувчилари эътиборини қозониб келмоқда.
Актриса тўй суратларини эълон қилиб, уларга қуйидаги таъсирли изоҳни ёзиб қолдирди:
“2025.07.07 ~ 2026.07.07. Бугун тўйимизга бир йил бўпти. Вақтнинг ўтишини қаранглар, назаримда тўйимизга ҳали бир ой бўлгандек. Шу бир йил ичида қанчалик бахтли бўлган бўлсам, қолган умримизни ҳам шундай бахт билан ўтказишни Аллоҳ насиб қилсин. Бизга бахт тилаган, ҳавас қилган барчани ҳам Аллоҳим шундай бахт билан сийласин.”
Актрисанинг ушбу пости қисқа вақт ичида минглаб лайк ва изоҳларни жамлади. Кузатувчилар ёш оилани самимий табриклаб, уларга узоқ умр, мустаҳкам оила, тинчлик ва чексиз бахт тилаб эзгу тилакларини билдиришмоқда.
…