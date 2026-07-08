Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"

·0·Маданият
Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"

Шаҳло Алижонова Instagram саҳифаси орқали мухлислари билан яна бир қувончли воқеани бўлишди. Санъаткор турмуш ўртоғи Шохрух Рўзибоев билан оила қурганига роппа-роса бир йил тўлганини маълум қилди.

Эслатиб ўтамиз, Шаҳло Алижонова ва Шохрух Рўзибоевнинг никоҳ тўйи 2025 йилнинг 7 июль куни бўлиб ўтган эди. Ўтган бир йил давомида эр-хотин ижтимоий тармоқларда оилавий ҳаётидан илиқ ва самимий лаҳзаларни тез-тез улашиб, кузатувчилари эътиборини қозониб келмоқда.

Актриса тўй суратларини эълон қилиб, уларга қуйидаги таъсирли изоҳни ёзиб қолдирди:

“2025.07.07 ~ 2026.07.07. Бугун тўйимизга бир йил бўпти. Вақтнинг ўтишини қаранглар, назаримда тўйимизга ҳали бир ой бўлгандек. Шу бир йил ичида қанчалик бахтли бўлган бўлсам, қолган умримизни ҳам шундай бахт билан ўтказишни Аллоҳ насиб қилсин. Бизга бахт тилаган, ҳавас қилган барчани ҳам Аллоҳим шундай бахт билан сийласин.”

Актрисанинг ушбу пости қисқа вақт ичида минглаб лайк ва изоҳларни жамлади. Кузатувчилар ёш оилани самимий табриклаб, уларга узоқ умр, мустаҳкам оила, тинчлик ва чексиз бахт тилаб эзгу тилакларини билдиришмоқда.

Oq to'y libosidagi kelin-kuyovning tantanali sharoitdagi ikki xil ko'rinishi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Кеча, 16:30Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганЖаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганКеча, 16:28"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью берди"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью бердиКеча, 15:47Энн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиЭнн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 14:06Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда Клеопатра образини намойиш қилди (видео)Кеча, 13:30Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиҲомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиКеча, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди