Автоматик парковкадаги даҳшат: аёл машина остида қолди (видео)

·0·Дунё
Автоматик парковкадаги даҳшат: аёл машина остида қолди (видео)

Хитойда автоматик автотураргоҳда юз берган бахтсиз ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, аёл телефонга берилиб кетгани сабаб хавфли ҳудудга кириб қолган.

Кузатув камералари тасвирларида аёл телефонидан фойдаланаётган пайтда автоматик парковка тизими жойлашган майдонга кириб кетгани акс этган. У қаерда эканини англагунича, кириш эшиги ёпилиб, тизим одатдаги иш режимида ҳаракатлана бошлаган.

Аёл пастки қаватга тушган бўлса-да, хавфли ҳудудни тарк этишга улгурмаган. Шу пайтда навбатдаги автомобил автоматик тарзда парковка ичига олиб кирилган ва аёлни босиб кетган.

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, жабрланувчи оғир тан жароҳатлари олган. Бироқ унинг айни пайтдаги соғлиғи ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бепул операция қилинган бемор шифокорга хўроз ва товуқ совға қилдиБепул операция қилинган бемор шифокорга хўроз ва товуқ совға қилдиБугун, 12:02Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиОятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиБугун, 12:01Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиРоссия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиБугун, 11:2521 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олдиБугун, 05:0238 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этдиБугун, 01:44Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиБугун, 01:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди