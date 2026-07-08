Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб беради

·1·Ўзбекистон
Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб беради

Ўзбекистонда заргарлик буюмлари учун мажбурий рақамли маркировка тизими жорий этилиши режалаштирилмоқда. Янги тартиб орқали харидорлар тилла, қимматбаҳо металл ва тошлардан тайёрланган буюмларнинг қаерда ишлаб чиқарилгани, қайси давлатдан келгани ва сотувгача қандай йўл босиб ўтганини текшириши мумкин бўлади.

Бу тизим қалбаки маҳсулотлар, ноқонуний савдо ва контрабандага қарши курашишга хизмат қилади. Дастлаб маркировка синов тариқасида йўлга қўйилади. 2027 йил 30 декабргача ишлаб чиқарувчилар, импорт қилувчилар ва сотувчилар тизимда ихтиёрий қатнашади.

2028 йил 1 июлгача мажбурий маркировканинг якуний тартиби ишлаб чиқилади. 2029 йил 1 январдан у ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилар учун, 1 апрелдан эса сотувчилар учун мажбурий бўлади.

Харидорлар “Асл белгиси” мобил иловаси орқали заргарлик буюмининг асл ёки сохта эканини текшириши мумкин бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиБугун, 13:04Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиЎзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиБугун, 12:43Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиБугун, 12:38Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиТошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиБугун, 11:11Водийда ярим тунда зилзила кузатилдиВодийда ярим тунда зилзила кузатилдиБугун, 04:37Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиТошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиКеча, 19:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади