Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб беради
Ўзбекистонда заргарлик буюмлари учун мажбурий рақамли маркировка тизими жорий этилиши режалаштирилмоқда. Янги тартиб орқали харидорлар тилла, қимматбаҳо металл ва тошлардан тайёрланган буюмларнинг қаерда ишлаб чиқарилгани, қайси давлатдан келгани ва сотувгача қандай йўл босиб ўтганини текшириши мумкин бўлади.
Бу тизим қалбаки маҳсулотлар, ноқонуний савдо ва контрабандага қарши курашишга хизмат қилади. Дастлаб маркировка синов тариқасида йўлга қўйилади. 2027 йил 30 декабргача ишлаб чиқарувчилар, импорт қилувчилар ва сотувчилар тизимда ихтиёрий қатнашади.
2028 йил 1 июлгача мажбурий маркировканинг якуний тартиби ишлаб чиқилади. 2029 йил 1 январдан у ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилар учун, 1 апрелдан эса сотувчилар учун мажбурий бўлади.
Харидорлар “Асл белгиси” мобил иловаси орқали заргарлик буюмининг асл ёки сохта эканини текшириши мумкин бўлади.
…