Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)
Кеча Ўзбекистоннинг таниқли актёрларидан бири Ботир Муҳаммаджонов хонадонида қувончли кун нишонланди. 7 июль куни санъаткорнинг қизи Азиза ва куёви Камроннинг никоҳ тўйи тантанали тарзда бўлиб ўтди.
Тўй маросимида яқинлар, қариндошлар ва санъат олами вакиллари иштирок этишди. Тантанадан олинган сурат ва видеоларни актёрнинг келини, хонанда Афруза, ўзининг Instagram саҳифаси орқали кузатувчилари билан бўлишди.
Тўй оқшомига ўзбек шоу-бизнесининг кўплаб таниқли хонанда ва санъаткорлари ташриф буюрди. Байрам давомида улар халқ орасида машҳур бўлган хит қўшиқларини ижро этиб, тўй меҳмонларига унутилмас лаҳзаларни туҳфа этишди. Жонли ижролар остида меҳмонлар рақсга тушиб, тантана янада файзли ва кўтаринки руҳда давом этди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан ҳам тўй юқори савияда ташкил этилгани, миллий урф-одатлар ва замонавий тантана уйғунлашган ҳолда ўтгани кўринади. Ёрқин безаклар, самимий муҳит ва қувончга тўла онлар ушбу тўйни янада эсда қоларли қилган.
Мухлислар ва санъаткорнинг яқинлари ижтимоий тармоқларда ёш оилани самимий табриклаб, уларга бахт-саодат, тотувлик ва узоқ умр тилашмоқда.
Биз ҳам Камрон ва Азизани ҳаётларидаги энг унутилмас кун билан муборакбод этиб, уларга меҳр-оқибатга бой, бахтли ва фаровон оилавий ҳаёт тилаймиз.
…