Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)

·0·Маданият
Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)

Кеча Ўзбекистоннинг таниқли актёрларидан бири Ботир Муҳаммаджонов хонадонида қувончли кун нишонланди. 7 июль куни санъаткорнинг қизи Азиза ва куёви Камроннинг никоҳ тўйи тантанали тарзда бўлиб ўтди.

Тўй маросимида яқинлар, қариндошлар ва санъат олами вакиллари иштирок этишди. Тантанадан олинган сурат ва видеоларни актёрнинг келини, хонанда Афруза, ўзининг Instagram саҳифаси орқали кузатувчилари билан бўлишди.

Тўй оқшомига ўзбек шоу-бизнесининг кўплаб таниқли хонанда ва санъаткорлари ташриф буюрди. Байрам давомида улар халқ орасида машҳур бўлган хит қўшиқларини ижро этиб, тўй меҳмонларига унутилмас лаҳзаларни туҳфа этишди. Жонли ижролар остида меҳмонлар рақсга тушиб, тантана янада файзли ва кўтаринки руҳда давом этди.

To'y marosimida kelin-kuyov va ularning yaqinlari jilmayib turishibdi.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан ҳам тўй юқори савияда ташкил этилгани, миллий урф-одатлар ва замонавий тантана уйғунлашган ҳолда ўтгани кўринади. Ёрқин безаклар, самимий муҳит ва қувончга тўла онлар ушбу тўйни янада эсда қоларли қилган.

Мухлислар ва санъаткорнинг яқинлари ижтимоий тармоқларда ёш оилани самимий табриклаб, уларга бахт-саодат, тотувлик ва узоқ умр тилашмоқда.

Биз ҳам Камрон ва Азизани ҳаётларидаги энг унутилмас кун билан муборакбод этиб, уларга меҳр-оқибатга бой, бахтли ва фаровон оилавий ҳаёт тилаймиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Бугун, 12:51Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Бугун, 11:54Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Кеча, 16:30Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганЖаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганКеча, 16:28"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью берди"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью бердиКеча, 15:47Энн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиЭнн Хэтэуэй либосни тескари кийиб, барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди