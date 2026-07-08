Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилди

·18·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 7 июль куни BlackRock компанияси директорлар кенгаши аъзоси ва катта бошқарувчи директори Адебайо Огунлесини қабул қилди.

Учрашувда стратегик шерикликни кенгайтириш, хусусан, ёқилғи-энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.

Асосий эътибор энергетика соҳасига қаратилди

Мулоқот давомида BlackRock компаниясининг Ўзбекистонда амалга ошираётган лойиҳалари фаол давом этаётгани мамнуният билан қайд этилди.

Томонлар ёқилғи-энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштиришни стратегик шерикликнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида кўриб чиқди.

Ҳамкорликнинг янги йўналишлари белгиланди

Давлат раҳбари BlackRock билан ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилаб берди.

Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилди

Улар орасида хусусийлаштириш жараёнларида шерикликни кенгайтириш, Ўзбекистоннинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва молия бозорини ривожлантириш масалалари бор.

Нефт-кимё ва сунъий интеллект ҳам кун тартибида

Учрашувда нефт-кимё тармоғидаги истиқболли лойиҳаларни илгари суриш масаласи ҳам муҳокама қилинди.

Шунингдек, сунъий интеллект технологияларига қўшма инвестиция киритиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди. Бу йўналиш Ўзбекистон учун янги технологик босқичга чиқиш имкониятини бериши мумкин.

Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилди

BlackRock қандай компания?

BlackRock активлар ва жамғармаларни бошқариш, шунингдек, молиявий хизматлар кўрсатишга ихтисослашган йирик инвестиция компанияси ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, 2026 йилда компания бошқарувидаги активлар ҳажми 14 триллион долларга етган.

Ўзбекистоннинг йирик халқаро молиявий институтлар билан мулоқоти инвестиция, энергетика ва сунъий интеллект каби стратегик соҳаларда янги имкониятлар очиши кутилмоқда.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонBlackRockАдебайо Огуслеси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиОлтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиБугун, 13:26Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиЎзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиБугун, 12:43Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиБугун, 12:38Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиТошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади