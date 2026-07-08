Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 7 июль куни BlackRock компанияси директорлар кенгаши аъзоси ва катта бошқарувчи директори Адебайо Огунлесини қабул қилди.
Учрашувда стратегик шерикликни кенгайтириш, хусусан, ёқилғи-энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Асосий эътибор энергетика соҳасига қаратилди
Мулоқот давомида BlackRock компаниясининг Ўзбекистонда амалга ошираётган лойиҳалари фаол давом этаётгани мамнуният билан қайд этилди.
Томонлар ёқилғи-энергетика соҳасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштиришни стратегик шерикликнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида кўриб чиқди.
Ҳамкорликнинг янги йўналишлари белгиланди
Давлат раҳбари BlackRock билан ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилаб берди.
Улар орасида хусусийлаштириш жараёнларида шерикликни кенгайтириш, Ўзбекистоннинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва молия бозорини ривожлантириш масалалари бор.
Нефт-кимё ва сунъий интеллект ҳам кун тартибида
Учрашувда нефт-кимё тармоғидаги истиқболли лойиҳаларни илгари суриш масаласи ҳам муҳокама қилинди.
Шунингдек, сунъий интеллект технологияларига қўшма инвестиция киритиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди. Бу йўналиш Ўзбекистон учун янги технологик босқичга чиқиш имкониятини бериши мумкин.
BlackRock қандай компания?
BlackRock активлар ва жамғармаларни бошқариш, шунингдек, молиявий хизматлар кўрсатишга ихтисослашган йирик инвестиция компанияси ҳисобланади.
Маълумотларга кўра, 2026 йилда компания бошқарувидаги активлар ҳажми 14 триллион долларга етган.
Ўзбекистоннинг йирик халқаро молиявий институтлар билан мулоқоти инвестиция, энергетика ва сунъий интеллект каби стратегик соҳаларда янги имкониятлар очиши кутилмоқда.
…